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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Биркиркара
1:2
Конец матча
Марибор
0'
11' Желтая карточка
Лорбер Марсель
1:0
19' Пенальти
Янкам Янник
36' Желтая карточка
Пепе Энрико
57' Желтая карточка
Jovan Pajovic
62' Желтая карточка
Ускокович Лука
1:1
80' Гол
Якупович Арнел
1:2
88' Гол
Скука Хулиано
90' Желтая карточка
Милец Мартин
90' Желтая карточка
Коппола Алессандро
90' Желтая карточка
Цаммит Курт
90'+8

Ход матча

11'
 
Лорбер Марсель
19'
Янкам Янник
1:0
36'
Пепе Энрико
 
46'
 
Якупович Арнел
Rafiu Kayode Isahq
46'
 
Лаушич Марин
Бозик Марко
56'
Цаммит Курт
Мбонг Пол
 
56'
Italinho
Denis Ribeiro
 
57'
Jovan Pajovic
 
62'
 
Ускокович Лука
63'
 
Скука Хулиано
Лорбер Марсель
80'
1:1
Якупович Арнел
(Брнич Иван)
81'
 
Mark Strajnar
Урата Ицуки
86'
Omar Elouni
Янкам Янник
 
86'
Weverton II
Чолаку Андрей
 
88'
1:2
Скука Хулиано
90'
 
Милец Мартин
90'
 
Врховец Блаж
Репас Ян
90'
Коппола Алессандро
 
90'
Валлетта Джед
Микаллеф Нил
 
90'
Цаммит Курт
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 117
Биркиркара 4.3% (5)
X 12.8% (15)
Марибор 82.9% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Запытовски
Марцель
4
Jovan
Pajovic
27
Коппола
Алессандро
5
Пепе
Энрико
77
Denis
Ribeiro
24
Пенья
Энми
8
Янкам
Янник
42
Simon
Zibo
25
Микаллеф
Нил
10
Мбонг
Пол
99
Чолаку
Андрей
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
23
Ускокович
Лука
14
Урата
Ицуки
31
Rafiu
Kayode
Isahq
15
Репас
Ян
55
Лорбер
Марсель
8
Бозик
Марко
24
Колар
Марко
7
Брнич
Иван
Биркиркара
4-4-1-1
Марибор
4-4-2

История личных встреч

Биркиркара
Марибор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛК
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Биркиркара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Пол 1 0.5
Янкам Янник 1 (1) 0.5
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брнич Иван 1 (1) 0.5
Якупович Арнел 1 0.5
Скука Хулиано 1 0.5

Карточки

Биркиркара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Энрико 2 0
Коппола Алессандро 2 0
Цаммит Курт 1 0
Пенья Энми 1 0
Микаллеф Нил 1 0
Italinho 1 0
Jovan Pajovic 1 0
Denis Ribeiro 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судани Эль-Арби 1 0
Милец Мартин 1 0
Ускокович Лука 1 0
Якупович Арнел 1 0
Лаушич Марин 1 0
Скука Хулиано 1 0
Лорбер Марсель 1 0

Результаты матчей

Биркиркара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Биркиркара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Биркиркара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марибор - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Биркиркара - Марсашлокк 2:0
Бальцан - Биркиркара 2:1 Биркиркара - Пьета Хотспурс 3:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Биркиркара - Хибернианс 5:0 Моста - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Марсашлокк 1:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Биркиркара - Гудья Юнайтед 3:1 Валлетта - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Биркиркара 1:2 Биркиркара - Зеббудж Рейнджерс 5:0 Сиренс - Биркиркара 1:0 Биркиркара - Бальцан 2:1 Пьета Хотспурс - Биркиркара 1:5 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1
Марибор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1
Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1 Браво - Марибор 2:3 Марибор - Табор Сежана 1:1

Результаты матчей

Биркиркара
Марибор

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Биркиркара
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
ФК Европа Manu Heredia 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Пепе Энрико получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Янкам Янник из команды Биркиркара забивает с точки!
    • 11'
      Лорбер Марсель получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Биркиркара 4.3% (5)
    X 12.8% (15)
    Марибор 82.9% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Биркиркара 1:2 Марибор онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Биркиркара 1:2 Марибор

    Исход игры
    Биркиркара
    4.3% (5)
    Ничья
    12.8% (15)
    Марибор
    82.9% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    57.8% (63)
    Нет
    42.2% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Марибор
    38.5% (45)
    0:1 Марибор
    28.2% (33)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    0:2 Марибор
    9.4% (11)
    2:1 Биркиркара
    2.6% (3)
    1:3 Марибор
    1.7% (2)
    1:0 Биркиркара
    1.7% (2)
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