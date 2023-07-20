Тур: 1. Стадион: Centenary Stadium.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЛорбер Марсель
1:0
19' ПенальтиЯнкам Янник
36' Желтая карточкаПепе Энрико
57' Желтая карточкаJovan Pajovic
62' Желтая карточкаУскокович Лука
1:1
80' ГолЯкупович Арнел
1:2
88' ГолСкука Хулиано
90' Желтая карточкаМилец Мартин
90' Желтая карточкаКоппола Алессандро
90' Желтая карточкаЦаммит Курт
90'+8
Ход матча
11'
19'
1:0
36'
56'
57'
62'
80'
1:1
88'
1:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
24
Пенья
Энми
42
Simon
Zibo
25
Микаллеф
Нил
10
Мбонг
Пол
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
14
Урата
Ицуки
15
Репас
Ян
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пенья ЭнмиПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Simon ZiboПолузащитник
-
25 Микаллеф НилПолузащитник
-
10 Мбонг ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Цаммит КуртЗащитник
- Нападающий
-
-
70 Omar Elouni
-
20 Weverton II
-
-
-
7 Italinho
-
-
16 Amary Sylla
-
-
-
Главный тренер: Brian Chetcuti
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Урата ИцукиЗащитник
- Полузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Жинич АндражЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
97 Tine Cuk
-
Главный тренер: Damir Krznar
История личных встреч
Биркиркара
Марибор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Биркиркара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Пол
|1
|0.5
|Янкам Янник
|1 (1)
|0.5
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брнич Иван
|1 (1)
|0.5
|Якупович Арнел
|1
|0.5
|Скука Хулиано
|1
|0.5
Карточки
Биркиркара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Энрико
|2
|0
|Коппола Алессандро
|2
|0
|Цаммит Курт
|1
|0
|Пенья Энми
|1
|0
|Микаллеф Нил
|1
|0
|Italinho
|1
|0
|Jovan Pajovic
|1
|0
|Denis Ribeiro
|1
|0
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судани Эль-Арби
|1
|0
|Милец Мартин
|1
|0
|Ускокович Лука
|1
|0
|Якупович Арнел
|1
|0
|Лаушич Марин
|1
|0
|Скука Хулиано
|1
|0
|Лорбер Марсель
|1
|0
Результаты матчей
Биркиркара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Биркиркара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Марибор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Биркиркара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марибор - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Биркиркара - Марсашлокк 2:0
Бальцан - Биркиркара 2:1 Биркиркара - Пьета Хотспурс 3:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Биркиркара - Хибернианс 5:0 Моста - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Марсашлокк 1:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Биркиркара - Гудья Юнайтед 3:1 Валлетта - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Биркиркара 1:2 Биркиркара - Зеббудж Рейнджерс 5:0 Сиренс - Биркиркара 1:0 Биркиркара - Бальцан 2:1 Пьета Хотспурс - Биркиркара 1:5 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1
Марибор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1
Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1 Браво - Марибор 2:3 Марибор - Табор Сежана 1:1
Результаты матчей
Биркиркара
Марибор
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Биркиркара
Марибор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|ФК Европа
|Manu Heredia
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Биркиркара 1:2 Марибор
Исход игры
Биркиркара
4.3% (5)
Ничья
12.8% (15)
Марибор
82.9% (97)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Марибор
38.5% (45)
0:1 Марибор
28.2% (33)
1:1 Ничья
10.3% (12)
0:2 Марибор
9.4% (11)
2:1 Биркиркара
2.6% (3)
1:3 Марибор
1.7% (2)
1:0 Биркиркара
1.7% (2)
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