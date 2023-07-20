Тур: 1. Стадион: Зимбру.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
77
Райляну
Влад
94
Нава
Валерио
19
Денис
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Райляну ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Исеану ДинисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Битка Штефан
-
Главный тренер: Попеску Лилиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Нава ВалериоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Манфредини
История личных встреч
Зимбру
Ла-Фиорита
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Зимбру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карунту Марин
|1
|0.5
Ла-Фиорита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каселла Франческо
|1
|0.5
Карточки
Зимбру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райляну Влад
|1
|0
Ла-Фиорита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзафферани Томмазо
|1
|0
|Парадиси Лука
|1
|0
|Амати Армандо
|1
|0
Результаты матчей
Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ла-Фиорита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ла-Фиорита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0
Бельцы - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2 Зимбру - Динамо-Авто 2:1
Ла-Фиорита
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Ла-Фиорита - Космос 1:2 Ла-Фиорита - Виртус 2:1 Виртус - Ла-Фиорита 0:0
Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 2:0 Ла-Фиорита - Тре Фьори 1:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Мурата 2:0 Фаэтано - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:0 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 3:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:3 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:1 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 2:0
Результаты матчей
Зимбру
Ла-Фиорита
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Зимбру
Ла-Фиорита
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|ФК Европа
|Manu Heredia
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зимбру 0:0 Ла-Фиорита
Исход игры
Зимбру
94.7% (108)
Ничья
4.4% (5)
Ла-Фиорита
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (29)
Меньше
73.64% (81)
Обе команды забьют
Да
20% (22)
Нет
80% (88)
Популярный счёт
2:0 Зимбру
38.6% (44)
1:0 Зимбру
31.6% (36)
2:1 Зимбру
12.3% (14)
3:0 Зимбру
7% (8)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Зимбру
2.6% (3)
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