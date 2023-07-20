Первый тайм

28' Атака хозяев поля завершается ударом Дедова из-за пределов штрафной, однако мяч проходит мимо створа.

26' Амати исполнил подачу со штрафного, однако остроты у ворот хозяев в этом моменте не случилось.

25' Уже пять фолов допустили хозяева поля против нуля у команды из Сан-Марино. Готовят гости интересный штрафной.

23' Пытаются гости проявить себя впереди, автор гола "Ла-Фиориты" в первом матче Каселла получил мяч в линии атаки, но оказался в положении "вне игры".

21' Автор спасительного гола в первом матче Карунту атаковал ворота гостей, однако Виван с угрозой справился.

19' Сумах получает желтую карточку за фол против Семприни, первое предупреждение у нас сегодня.