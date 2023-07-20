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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Зимбру
0:0
Первый тайм: 32'
Ла-Фиорита
0'
19' Желтая карточка
Сумах Ибраима

Ход матча

19'
Сумах Ибраима
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 109
Зимбру 94.5% (103)
X 4.6% (5)
Ла-Фиорита 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зимбру
Ничья
Ла-Фиорита
1.60
4.30
8.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Агачи
Юлиан-Себастьян
33
Штефан
Михаил
69
Дедечко
Денис
25
Мисараш
Александру
10
Дедов
Александр
2
Гаю
Валерий
77
Райляну
Влад
8
Джу
Джесси
18
Сумах
Ибраима
20
Аларибе
Эммануэль
9
Карунту
Марин
27
Виван
Джанлука
31
Арригони
Николас
4
Фатика
Лоренцо
3
Бриги
Андреа
77
Соттиле
Фабио
94
Нава
Валерио
21
Амати
Армандо
22
Парадиси
Лука
11
Семприни
Якопо
19
Денис
Херман
17
Каселла
Франческо
Зимбру
5-3-2
Ла-Фиорита
4-3-3

История личных встреч

Зимбру
Ла-Фиорита

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Зимбру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карунту Марин 1 0.5
Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каселла Франческо 1 0.5

Карточки

Зимбру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райляну Влад 1 0
Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзафферани Томмазо 1 0
Парадиси Лука 1 0
Амати Армандо 1 0

Результаты матчей

Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ла-Фиорита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Зимбру
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ла-Фиорита
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0
Бельцы - Зимбру 1:1 Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2 Зимбру - Динамо-Авто 2:1
Ла-Фиорита
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ла-Фиорита - Зимбру 1:1 Ла-Фиорита - Космос 1:2 Ла-Фиорита - Виртус 2:1 Виртус - Ла-Фиорита 0:0
Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 2:0 Ла-Фиорита - Тре Фьори 1:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Мурата 2:0 Фаэтано - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:0 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 3:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:3 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:1 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 2:0

Результаты матчей

Зимбру
Ла-Фиорита

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Зимбру
Ла-Фиорита

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
ФК Европа Manu Heredia 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Атака хозяев поля завершается ударом Дедова из-за пределов штрафной, однако мяч проходит мимо створа.
  • 26'
    Амати исполнил подачу со штрафного, однако остроты у ворот хозяев в этом моменте не случилось.
  • Фол, нарушение
    25'
    Уже пять фолов допустили хозяева поля против нуля у команды из Сан-Марино. Готовят гости интересный штрафной.
  • Офсайд
    23'
    Пытаются гости проявить себя впереди, автор гола "Ла-Фиориты" в первом матче Каселла получил мяч в линии атаки, но оказался в положении "вне игры".
  • 21'
    Автор спасительного гола в первом матче Карунту атаковал ворота гостей, однако Виван с угрозой справился.
  • Желтая карточка
    19'
    Сумах получает желтую карточку за фол против Семприни, первое предупреждение у нас сегодня.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой в матче заработали хозяева, Дедов на левом фланге разыграл мяч с партнером и навесил на дальнюю штангу, где Виван сыграл на выходе.
  • 5'
    Напомним, что матч недельной давности в Сан-Марино завершился ничейным исходом, причем молдаванам пришлось по ходу встречи отыгрываться, 
  • 3'
    С атак команды хозяев начинается встреча, явно фавориты противостояния не собираются откладывать дело в долгий ящик.
  • 2'
    Хорошая поддержка сегодня на стадионе "Зимбру", желают молдаване, чтобы участие в еврокубках продолжалось вслед за непростым успехом "Шерифа".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 19'
    Ibrahima Soumah получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.6% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зимбру 0:0 Ла-Фиорита

Исход игры
Зимбру
94.7% (108)
Ничья
4.4% (5)
Ла-Фиорита
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.36% (29)
Меньше
73.64% (81)
Обе команды забьют
Да
20% (22)
Нет
80% (88)
Популярный счёт
2:0 Зимбру
38.6% (44)
1:0 Зимбру
31.6% (36)
2:1 Зимбру
12.3% (14)
3:0 Зимбру
7% (8)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Зимбру
2.6% (3)
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