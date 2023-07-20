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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дандолк
1:0
Первый тайм: 32'
Мэгпайс
0'
1:0
3' Гол
Хобан Патрик

Ход матча

3'
Хобан Патрик
(Лихи Даррах)
1:0
8'
 
Francisco Zuniga
Чиполина Джозеф

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 110
Дандолк 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Мэгпайс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дандолк
Ничья
Мэгпайс
1.18
7.30
17.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Nathan
Sheppard
2
Дэйвис
Арчи
5
Эннсли
Лу
4
Бойл
Энди
3
Лихи
Даррах
27
Маллей
Коннор
10
Слоггетт
Грегори
7
Келли
Дэниэл
20
Или-Кокко
Йоханнес
28
О'Кейн
Райан
9
Хобан
Патрик
13
Хэнкинс
Джейлен
2
Андре
Дос-Сантос
4
Ruben
Diaz
6
Гонсалес
Ольмо
3
Чиполина
Джозеф
19
Dan
Bent
23
Joe
10
Кумбес
Джеймс
18
Jack
Storer
7
Juan
Blanko1
33
Liam
Nash
Дандолк
4-2-3-1
Мэгпайс
4-2-3-1

История личных встреч

Дандолк
Мэгпайс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Дандолк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобан Патрик 1 0.5
Лихи Даррах 0 0
Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дандолк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис Алфи 1 0
Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruben Diaz 1 0
Joe 1 0
Хэнкинс Джейлен 1 0
Кумбес Джеймс 1 0

Результаты последних матчей

Дандолк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4
Мэгпайс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2
Линкс - Мэгпайс 0:5 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oriel Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.2% пользователей.
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Прогнозы 110
Дандолк 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Мэгпайс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дандолк
Ничья
Мэгпайс
1.18
7.30
17.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Дандолк 1:0 Мэгпайс онлайн

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Прогнозы на матч Дандолк 1:0 Мэгпайс

Исход игры
Дандолк
98.2% (112)
Ничья
1.8% (2)
Мэгпайс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (32)
Меньше
71.43% (80)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Дандолк
41.2% (47)
1:0 Дандолк
27.2% (31)
2:1 Дандолк
16.7% (19)
3:0 Дандолк
5.3% (6)
3:1 Дандолк
4.4% (5)
4:0 Дандолк
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Дандолк
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