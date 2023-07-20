Тур: 1. Стадион: Ориэл Парк.
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
28
О'Кейн
Райан
19
Dan
Bent
23
Joe
18
Jack
Storer
33
Liam
Nash
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 О'Кейн РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Черри ПитерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Бирн МаркПолузащитник
-
-
-
25 Anthony Mayo
-
-
-
-
11 John Martin2
-
-
Главный тренер: Stephen O'Donnell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Dan BentПолузащитник
-
23 JoeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jack StorerПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Liam NashНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Кашаро КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
77 Shay Jones
-
Главный тренер: Alfonso Cortijo
История личных встреч
Дандолк
Мэгпайс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Дандолк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хобан Патрик
|1
|0.5
|Лихи Даррах
|0
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дандолк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льюис Алфи
|1
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruben Diaz
|1
|0
|Joe
|1
|0
|Хэнкинс Джейлен
|1
|0
|Кумбес Джеймс
|1
|0
Результаты последних матчей
Дандолк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4
Мэгпайс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2
Линкс - Мэгпайс 0:5 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогнозы на матч Дандолк 1:0 Мэгпайс
Исход игры
Дандолк
98.2% (112)
Ничья
1.8% (2)
Мэгпайс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (32)
Меньше
71.43% (80)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Дандолк
41.2% (47)
1:0 Дандолк
27.2% (31)
2:1 Дандолк
16.7% (19)
3:0 Дандолк
5.3% (6)
3:1 Дандолк
4.4% (5)
4:0 Дандолк
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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