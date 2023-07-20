Тур: 1. Стадион: Ориэл Парк.
0'
1:0
3' ГолХобан Патрик
1:1
33' ГолJoe
38' Желтая карточкаКумбес Джеймс
2:1
48' ГолJohn Martin2
52' Желтая карточкаJack Storer
76' Желтая карточкаМаллей Коннор
79' Желтая карточкаХобан Патрик
79' Желтая карточкаАндре Дос-Сантос
3:1
83' Гол в свои воротаАндре Дос-Сантос
90'+4
Ход матча
3'
1:0
33'
1:1
38'
48'
2:1
52'
76'
79'
79'
83'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 8
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
28
О'Кейн
Райан
19
Dan
Bent
23
Joe
18
Jack
Storer
33
Liam
Nash
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 О'Кейн РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Черри ПитерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Бирн МаркПолузащитник
-
-
-
25 Anthony Mayo
-
-
-
-
11 John Martin2
-
-
Главный тренер: Stephen O'Donnell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Dan BentПолузащитник
-
23 JoeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jack StorerПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Liam NashНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Кашаро КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
77 Shay Jones
-
Главный тренер: Alfonso Cortijo
История личных встреч
Дандолк
Мэгпайс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Дандолк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хобан Патрик
|1
|0.5
|John Martin2
|1
|0.5
|Лихи Даррах
|0
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joe
|1
|0.5
Карточки
Дандолк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хобан Патрик
|1
|0
|Маллей Коннор
|1
|0
|Льюис Алфи
|1
|0
Мэгпайс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбес Джеймс
|2
|0
|Jack Storer
|1
|0
|Ruben Diaz
|1
|0
|Joe
|1
|0
|Хэнкинс Джейлен
|1
|0
|Андре Дос-Сантос
|1
|0
Результаты матчей
Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дандолк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4
Мэгпайс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2
Линкс - Мэгпайс 0:5 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2
Результаты матчей
Дандолк
Мэгпайс
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Дандолк
Мэгпайс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Дандолк 3:1 Мэгпайс
Исход игры
Дандолк
98.2% (112)
Ничья
1.8% (2)
Мэгпайс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (32)
Меньше
71.43% (80)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Дандолк
41.2% (47)
1:0 Дандолк
27.2% (31)
2:1 Дандолк
16.7% (19)
3:0 Дандолк
5.3% (6)
3:1 Дандолк
4.4% (5)
4:0 Дандолк
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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