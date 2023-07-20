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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дандолк
3:1
Конец матча
Мэгпайс
0'
1:0
3' Гол
Хобан Патрик
1:1
33' Гол
Joe
38' Желтая карточка
Кумбес Джеймс
2:1
48' Гол
John Martin2
52' Желтая карточка
Jack Storer
76' Желтая карточка
Маллей Коннор
79' Желтая карточка
Хобан Патрик
79' Желтая карточка
Андре Дос-Сантос
3:1
83' Гол в свои ворота
Андре Дос-Сантос
90'+4

Ход матча

3'
Хобан Патрик
(Лихи Даррах)
1:0
8'
 
Francisco Zuniga
Чиполина Джозеф
33'
1:1
Joe
38'
 
Кумбес Джеймс
46'
John Martin2
Или-Кокко Йоханнес
 
48'
John Martin2
2:1
52'
 
Jack Storer
71'
 
Carlos García III
Dan Bent
71'
 
Jose Giraldez
Juan Blanko1
76'
Маллей Коннор
 
79'
Хобан Патрик
 
79'
 
Андре Дос-Сантос
83'
Андре Дос-Сантос
3:1
85'
 
Julian Del Rio
Кумбес Джеймс
85'
 
Эрнандес Энтони
Гонсалес Ольмо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 8
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 114
Дандолк 98.2% (112)
X 1.8% (2)
Мэгпайс 0% (0)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Nathan
Sheppard
2
Дэйвис
Арчи
5
Эннсли
Лу
4
Бойл
Энди
3
Лихи
Даррах
27
Маллей
Коннор
10
Слоггетт
Грегори
7
Келли
Дэниэл
20
Или-Кокко
Йоханнес
28
О'Кейн
Райан
9
Хобан
Патрик
13
Хэнкинс
Джейлен
2
Андре
Дос-Сантос
4
Ruben
Diaz
6
Гонсалес
Ольмо
3
Чиполина
Джозеф
19
Dan
Bent
23
Joe
10
Кумбес
Джеймс
18
Jack
Storer
7
Juan
Blanko1
33
Liam
Nash
Дандолк
4-2-3-1
Мэгпайс
4-2-3-1

История личных встреч

Дандолк
Мэгпайс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Дандолк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобан Патрик 1 0.5
John Martin2 1 0.5
Лихи Даррах 0 0
Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joe 1 0.5

Карточки

Дандолк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хобан Патрик 1 0
Маллей Коннор 1 0
Льюис Алфи 1 0
Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбес Джеймс 2 0
Jack Storer 1 0
Ruben Diaz 1 0
Joe 1 0
Хэнкинс Джейлен 1 0
Андре Дос-Сантос 1 0

Результаты матчей

Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Дандолк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мэгпайс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дандолк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2 Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4
Мэгпайс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Дандолк 0:0 Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2
Линкс - Мэгпайс 0:5 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2

Результаты матчей

Дандолк
Мэгпайс

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дандолк
Мэгпайс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • 71'
    Juanje уходит с поля. Jose Giraldez выходит вместо него
  • 71'
    Dan Bent уходит с поля. Carlos Garcia выходит вместо него
  • 52'
    Jack Storer получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Г О О О О Л - John Martin бьет в цель!
  • 46'
    Или-Кокко Йоханнес уходит с поля. John Martin выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Кумбес Джеймс получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
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    Прогнозы 114
    Дандолк 98.2% (112)
    X 1.8% (2)
    Мэгпайс 0% (0)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Дандолк 3:1 Мэгпайс

    Исход игры
    Дандолк
    98.2% (112)
    Ничья
    1.8% (2)
    Мэгпайс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (32)
    Меньше
    71.43% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    21.43% (24)
    Нет
    78.57% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Дандолк
    41.2% (47)
    1:0 Дандолк
    27.2% (31)
    2:1 Дандолк
    16.7% (19)
    3:0 Дандолк
    5.3% (6)
    3:1 Дандолк
    4.4% (5)
    4:0 Дандолк
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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