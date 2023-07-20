Тур: 1. Стадион: Слока.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
Прогноз на матч от Liveresult
23
Пренга
Херди
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
-
27 Adam MarhievПолузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
52 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Andrey YagoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Adama SamakeПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фазли СамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
20 Altin Aliji
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mite Mitev
История личных встреч
РФШ Рига
Македония Джёрче Петров
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|1
|1
|Куадьо Седрик
|0
|0
Македония Джёрче Петров
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пренга Херди
|1
|0
Македония Джёрче Петров
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andrey Yago
|1
|0
Результаты матчей
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Македония Джёрче Петров
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Македония Джёрче Петров
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2
РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Лиепая 2:0
Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Радомлье - Македония Джёрче Петров 3:3
Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Македония Джёрче Петров - Победа Прилеп 7:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 2:1 Силекс - Македония Джёрче Петров 1:0 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 0:0 Брегалница - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 2:1 Македония Джёрче Петров - Вардар 2:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Скопье - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 3:0
Результаты матчей
РФШ Рига
Македония Джёрче Петров
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
РФШ Рига
Македония Джёрче Петров
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Харачич Дженан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Биркиркара
|Пепе Энрико
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РФШ Рига 0:0 Македония Джёрче Петров
Исход игры
РФШ Рига
77.6% (90)
Ничья
12.9% (15)
Македония Джёрче Петров
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (36)
Меньше
67.86% (76)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:0 РФШ Рига
31% (36)
1:0 РФШ Рига
19% (22)
2:1 РФШ Рига
18.1% (21)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:0 РФШ Рига
5.2% (6)
1:2 Македония Джёрче Петров
4.3% (5)
0:1 Македония Джёрче Петров
2.6% (3)
3:1 РФШ Рига
1.7% (2)
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