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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
РФШ Рига
0:0
Первый тайм: 9'
Македония Джёрче Петров
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 111
РФШ Рига 77.5% (86)
X 12.6% (14)
Македония Джёрче Петров 9.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
Македония Джёрче Петров
1.23
6.50
15.00
Все Коэффициенты
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
7
Диоманде
Исмаэль
17
Куадьо
Седрик
10
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
1
Hristijan
Stevkovski
33
Пецов
Християн
5
Bojan
Ilievski
4
Мисевски
Филип
29
Andrey
Yago
15
Стойков
Драган
10
Kristijan
Stojkovski
24
Adama
Samake
17
Попзлатанов
Йован
11
Фазли
Самир
23
Philip
Aleksovski
РФШ Рига
4-2-3-1
Македония Джёрче Петров
4-3-3

История личных встреч

РФШ Рига
Македония Джёрче Петров

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 1 1
Куадьо Седрик 0 0
Македония Джёрче Петров
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пренга Херди 1 0
Македония Джёрче Петров
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andrey Yago 1 0

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Македония Джёрче Петров
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Македония Джёрче Петров
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2
РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Лиепая 2:0
Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Радомлье - Македония Джёрче Петров 3:3
Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Македония Джёрче Петров - Победа Прилеп 7:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 2:1 Силекс - Македония Джёрче Петров 1:0 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 0:0 Брегалница - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 2:1 Македония Джёрче Петров - Вардар 2:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Скопье - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 3:0

Результаты матчей

РФШ Рига
Македония Джёрче Петров

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
Македония Джёрче Петров

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Биркиркара Пепе Энрико 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slokas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
РФШ Рига 77.5% (86)
X 12.6% (14)
Македония Джёрче Петров 9.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
Македония Джёрче Петров
1.23
6.50
15.00
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч РФШ Рига 0:0 Македония Джёрче Петров

Исход игры
РФШ Рига
77.6% (90)
Ничья
12.9% (15)
Македония Джёрче Петров
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
32.14% (36)
Меньше
67.86% (76)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:0 РФШ Рига
31% (36)
1:0 РФШ Рига
19% (22)
2:1 РФШ Рига
18.1% (21)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:0 РФШ Рига
5.2% (6)
1:2 Македония Джёрче Петров
4.3% (5)
0:1 Македония Джёрче Петров
2.6% (3)
3:1 РФШ Рига
1.7% (2)
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