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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
РФШ Рига
4:1
Конец матча
Македония Джёрче Петров
0'
41' Желтая карточка
Bojan Ilievski
1:0
43' Гол
Куадьо Седрик
1:1
50' Гол
Kristijan Stojkovski
2:1
58' Гол
Куадьо Седрик
3:1
68' Гол
Панич Стефан
70' Желтая карточка
Пренга Херди
4:1
86' Гол
Зеленков Дмитрий
90'+4

Ход матча

41'
 
Bojan Ilievski
43'
Куадьо Седрик
(Илич Андрей)
1:0
50'
1:1
Kristijan Stojkovski
(Попзлатанов Йован)
53'
Икауниекс Янис
Диоманде Исмаэль
 
58'
Куадьо Седрик
(Сантана Эмерсон)
2:1
64'
 
Байрами Мелос
Bojan Ilievski
67'
Зюзин Артур
Сантана Эмерсон
 
68'
Панич Стефан
(Мареш Петер)
3:1
70'
Пренга Херди
 
72'
 
Карачанаков Антон
Philip Aleksovski
72'
 
Басит Халид
Adama Samake
79'
 
Darko Sekovski
Kristijan Stojkovski
80'
 
Riste Temelkov
Мисевски Филип
83'
Сорокин Владислав
Савалниекс Робертс
 
83'
Зеленков Дмитрий
Куадьо Седрик
 
83'
Лемайич Дарко
Adam Marhiev
 
86'
Зеленков Дмитрий
(Икауниекс Янис)
4:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 116
РФШ Рига 77.6% (90)
X 12.9% (15)
Македония Джёрче Петров 9.5% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
7
Диоманде
Исмаэль
17
Куадьо
Седрик
10
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
1
Hristijan
Stevkovski
33
Пецов
Християн
5
Bojan
Ilievski
4
Мисевски
Филип
29
Andrey
Yago
15
Стойков
Драган
10
Kristijan
Stojkovski
24
Adama
Samake
17
Попзлатанов
Йован
11
Фазли
Самир
23
Philip
Aleksovski
РФШ Рига
4-2-3-1
Македония Джёрче Петров
4-3-3

История личных встреч

РФШ Рига
Македония Джёрче Петров

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куадьо Седрик 2 1
Илич Андрей 1 0.5
Панич Стефан 1 0.5
Зеленков Дмитрий 1 0.5
Мареш Петер 0 0
Икауниекс Янис 0 0
Сантана Эмерсон 0 0
Македония Джёрче Петров
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristijan Stojkovski 1 0.5
Попзлатанов Йован 0 0

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пренга Херди 2 0
Македония Джёрче Петров
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bojan Ilievski 1 0
Andrey Yago 1 0

Результаты матчей

РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Македония Джёрче Петров
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Македония Джёрче Петров
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2
РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0 Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Лиепая 2:0
Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Македония Джёрче Петров - РФШ Рига 0:1 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Радомлье - Македония Джёрче Петров 3:3
Целе - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Македония Джёрче Петров - Победа Прилеп 7:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 2:1 Силекс - Македония Джёрче Петров 1:0 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 0:0 Брегалница - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 2:1 Македония Джёрче Петров - Вардар 2:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Скопье - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 3:0

Результаты матчей

РФШ Рига
Македония Джёрче Петров

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

РФШ Рига
Македония Джёрче Петров

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
ФК Европа Manu Heredia 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Илич Андрей сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Cedric Kouadio бьет в цель!
    • 41'
      Bojan Ilievski получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slokas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    РФШ Рига 77.6% (90)
    X 12.9% (15)
    Македония Джёрче Петров 9.5% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РФШ Рига 4:1 Македония Джёрче Петров

    Исход игры
    РФШ Рига
    77.6% (90)
    Ничья
    12.9% (15)
    Македония Джёрче Петров
    9.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (36)
    Меньше
    67.86% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    38.39% (43)
    Нет
    61.61% (69)
    Популярный счёт
    2:0 РФШ Рига
    31% (36)
    1:0 РФШ Рига
    19% (22)
    2:1 РФШ Рига
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    3:0 РФШ Рига
    5.2% (6)
    1:2 Македония Джёрче Петров
    4.3% (5)
    0:1 Македония Джёрче Петров
    2.6% (3)
    3:1 РФШ Рига
    1.7% (2)
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