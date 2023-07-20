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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сараево
1:0
Первый тайм: 16'
Торпедо Кутаиси
0'
1:0
12' Гол
Зилькич Алмедин

Ход матча

12'
Зилькич Алмедин
(Кьеремех Франсис)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 27 Владение мячом, % 73
Прогнозы 111
Сараево 80.2% (89)
X 13.5% (15)
Торпедо Кутаиси 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сараево
Ничья
Торпедо Кутаиси
1.75
4.30
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шахинович
Мухамед
22
Беганович
Амар
6
Зелькович
Самир
28
Аничич
Марин
3
Elvir
Durakovic
8
Вранчич
Марио
5
Елич
Иван
11
Кьеремех
Франсис
10
Варешанович
Дал
77
Зилькич
Алмедин
9
Ренан
Соарес
31
Кляич
Филип
3
Монтейру
Педру
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
27
Шергелашвили
Лаша
15
Кобуладзе
Гиорги
7
Гигаури
Мераб
6
Акбари
Рамат
20
Бугридзе
Ираклий
8
Арабидзе
Георгий
14
Панцулая
Георгий
Сараево
4-2-3-1
Торпедо Кутаиси
4-4-1-1

История личных встреч

Сараево
Торпедо Кутаиси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.5
Варешанович Дал 1 0.5
Зилькич Алмедин 0 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандохадзе Ника 1 0.5
Бугридзе Ираклий 1 0.5
Гигаури Мераб 0 0
Арабидзе Георгий 0 0

Карточки

Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мустафич Мирза 1 0
Беганович Амар 1 0
Трако Мухарем 1 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сараево
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Сараево - Домжале 3:1 Сараево - Нафта 1:0 Сараево - Шкендия 2:0
Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Сараево - Игман Коньич 2:4 Вележ - Сараево 3:5 Сараево - Железничар 2:2 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 2:1 Зриньски - Сараево 2:3 Сараево - Тузла Сити 1:0 Леотар - Сараево 0:3 Сараево - Слога Добой 1:1 Слобода Тузла - Сараево 2:3 Сараево - Посушье 3:1 Сараево - Вележ 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Широки Бриег - Сараево 1:3 Сараево - Зриньски 0:2
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2
Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 0:0

Результаты матчей

Сараево
Торпедо Кутаиси

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сараево
Торпедо Кутаиси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Asim Ferhatovic Hase. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Сараево 80.2% (89)
X 13.5% (15)
Торпедо Кутаиси 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сараево
Ничья
Торпедо Кутаиси
1.75
4.30
6.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сараево 1:0 Торпедо Кутаиси онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сараево 1:0 Торпедо Кутаиси

Исход игры
Сараево
79.3% (92)
Ничья
13.8% (16)
Торпедо Кутаиси
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
63.39% (71)
Нет
36.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Сараево
38.8% (45)
1:0 Сараево
16.4% (19)
2:0 Сараево
14.7% (17)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:1 Сараево
6% (7)
0:1 Торпедо Кутаиси
3.4% (4)
3:2 Сараево
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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