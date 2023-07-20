Тур: 1. Стадион: Асим Ферхатович-Хасе.
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
27 Владение мячом, % 73
Прогноз на матч от Liveresult
28
Аничич
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Аничич МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Рогич ЛовреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Ivan Ikic
-
-
-
Главный тренер: Mirza Varesanovic
- Основной состав
-
31 Кляич ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Kayke David
-
-
-
Главный тренер: Кин Стив
История личных встреч
Сараево
Торпедо Кутаиси
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Сараево
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|0.5
|Варешанович Дал
|1
|0.5
|Зилькич Алмедин
|0
|0
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандохадзе Ника
|1
|0.5
|Бугридзе Ираклий
|1
|0.5
|Гигаури Мераб
|0
|0
|Арабидзе Георгий
|0
|0
Карточки
Сараево
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мустафич Мирза
|1
|0
|Беганович Амар
|1
|0
|Трако Мухарем
|1
|0
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сараево
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Сараево - Домжале 3:1 Сараево - Нафта 1:0 Сараево - Шкендия 2:0
Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Сараево - Игман Коньич 2:4 Вележ - Сараево 3:5 Сараево - Железничар 2:2 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 2:1 Зриньски - Сараево 2:3 Сараево - Тузла Сити 1:0 Леотар - Сараево 0:3 Сараево - Слога Добой 1:1 Слобода Тузла - Сараево 2:3 Сараево - Посушье 3:1 Сараево - Вележ 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Широки Бриег - Сараево 1:3 Сараево - Зриньски 0:2
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2
Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 0:0
Результаты матчей
Сараево
Торпедо Кутаиси
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сараево
Торпедо Кутаиси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сараево 1:0 Торпедо Кутаиси
Исход игры
Сараево
79.3% (92)
Ничья
13.8% (16)
Торпедо Кутаиси
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
63.39% (71)
Нет
36.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Сараево
38.8% (45)
1:0 Сараево
16.4% (19)
2:0 Сараево
14.7% (17)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:1 Сараево
6% (7)
0:1 Торпедо Кутаиси
3.4% (4)
3:2 Сараево
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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