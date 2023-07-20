  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сараево
1:1
Итог после пенальти
2
4
Торпедо Кутаиси
0'
1:0
12' Гол
Зилькич Алмедин
40' Желтая карточка
Панцулая Георгий
40' Желтая карточка
Зилькич Алмедин
42' Желтая карточка
Бугридзе Ираклий
44' Желтая карточка
Гигаури Мераб
82' Желтая карточка
Манджгаладзе Гиули
90' Желтая карточка
Беганович Амар
1:1
90' Гол
Гигаури Мераб
91' Желтая карточка
Кабальеро Мауро
103' Желтая карточка
Шербечич Бесим
104' Желтая карточка
Oto Goshadze
112' Желтая карточка
Мустафич Мирза
2 4
Ivan Ikic
1:1
1:2
Шергелашвили Лаша
Чатакович Хамза
2:2
2:3
Манджгаладзе Гиули
Аврамовски Даниэль
3:3
3:4
Кобуладзе Гиорги
Беганович Амар
3:4
3:5
Кабальеро Мауро

Ход матча

12'
Зилькич Алмедин
(Кьеремех Франсис)
1:0
40'
 
Панцулая Георгий
40'
Зилькич Алмедин
 
42'
 
Бугридзе Ираклий
44'
 
Гигаури Мераб
65'
 
Манджгаладзе Гиули
Бугридзе Ираклий
65'
 
Кабальеро Мауро
Панцулая Георгий
68'
Ivan Ikic
Зилькич Алмедин
 
77'
Аврамовски Даниэль
Варешанович Дал
 
82'
 
Манджгаладзе Гиули
87'
 
Kayke David
Надарая Цотне
87'
Мустафич Мирза
Елич Иван
 
87'
Шербечич Бесим
Аничич Марин
 
87'
Чатакович Хамза
Ренан Соарес
 
90'
Беганович Амар
 
90'
1:1
Гигаури Мераб
(Арабидзе Георгий)
91'
 
Кабальеро Мауро
96'
 
Чичинадзе Анри
Гигаури Мераб
103'
Шербечич Бесим
 
104'
 
Oto Goshadze
112'
Мустафич Мирза
 
121'
Ivan Ikic
1:1
121'
1:2
Шергелашвили Лаша
121'
Чатакович Хамза
2:2
121'
2:3
Манджгаладзе Гиули
121'
Аврамовски Даниэль
3:3
121'
3:4
Кобуладзе Гиорги
121'
Беганович Амар
3:4
121'
3:5
Кабальеро Мауро
Пен
2:4

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 26 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 116
Сараево 79.3% (92)
X 13.8% (16)
Торпедо Кутаиси 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шахинович
Мухамед
22
Беганович
Амар
6
Зелькович
Самир
28
Аничич
Марин
3
Elvir
Durakovic
8
Вранчич
Марио
5
Елич
Иван
11
Кьеремех
Франсис
10
Варешанович
Дал
77
Зилькич
Алмедин
9
Ренан
Соарес
31
Кляич
Филип
3
Монтейру
Педру
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
27
Шергелашвили
Лаша
15
Кобуладзе
Гиорги
7
Гигаури
Мераб
6
Акбари
Рамат
20
Бугридзе
Ираклий
8
Арабидзе
Георгий
14
Панцулая
Георгий
Сараево
4-2-3-1
Торпедо Кутаиси
4-4-1-1

История личных встреч

Сараево
Торпедо Кутаиси

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зилькич Алмедин 1 0.5
Ренан Соарес 1 0.5
Варешанович Дал 1 0.5
Кьеремех Франсис 0 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гигаури Мераб 1 0.5
Сандохадзе Ника 1 0.5
Бугридзе Ираклий 1 0.5
Арабидзе Георгий 0 0

Карточки

Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мустафич Мирза 2 0
Беганович Амар 2 0
Шербечич Бесим 1 0
Зилькич Алмедин 1 0
Трако Мухарем 1 0
Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджгаладзе Гиули 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Панцулая Георгий 1 0
Гигаури Мераб 1 0
Oto Goshadze 1 0
Бугридзе Ираклий 1 0

Результаты матчей

Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Сараево
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Торпедо Кутаиси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сараево
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Сараево - Домжале 3:1 Сараево - Нафта 1:0 Сараево - Шкендия 2:0
Петролул Плоешти - Сараево 0:5 Сараево - Игман Коньич 2:4 Вележ - Сараево 3:5 Сараево - Железничар 2:2 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 2:1 Зриньски - Сараево 2:3 Сараево - Тузла Сити 1:0 Леотар - Сараево 0:3 Сараево - Слога Добой 1:1 Слобода Тузла - Сараево 2:3 Сараево - Посушье 3:1 Сараево - Вележ 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Широки Бриег - Сараево 1:3 Сараево - Зриньски 0:2
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Торпедо Кутаиси - Сараево 2:2 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2
Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3 Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 0:0

Результаты матчей

Сараево
Торпедо Кутаиси

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сараево
Торпедо Кутаиси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ivan Ikic не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 112'
    Мустафич Мирза получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 104'
    Oto Goshadze получил желтую карточку от судьи
  • 103'
    Шербечич Бесим получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Гигаури Мераб уходит с поля. Чичинадзе Анри выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Кабальеро Мауро получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Asim Ferhatovic Hase. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Сараево 79.3% (92)
    X 13.8% (16)
    Торпедо Кутаиси 6.9% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сараево 1:1 Торпедо Кутаиси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сараево 1:1 Торпедо Кутаиси

    Исход игры
    Сараево
    79.3% (92)
    Ничья
    13.8% (16)
    Торпедо Кутаиси
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Сараево
    38.8% (45)
    1:0 Сараево
    16.4% (19)
    2:0 Сараево
    14.7% (17)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    3:1 Сараево
    6% (7)
    0:1 Торпедо Кутаиси
    3.4% (4)
    3:2 Сараево
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     