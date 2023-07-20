Первый тайм

11' Милькович подключился в атаку по правому флангу, после чего от лицевой линии подавал в центр штрафной площади, но высоковато мяч летел, так что до него никто не дотянулся.

10' Последние надежды на интригу в этом противостоянии иссякают. "Пюник" всё-таки на порядок сильнее "Нарва Транс", что успешно доказывает на деле.

9' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Артак Дашян!!!

На чужой половине поля армяне перехватили мяч, последовала передача на Дашяна, который в касание метров с 22 эффектно уложил мяч под правую штангу ворот соперника.

8' Левым флангом пошли вперёд гости, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но Крайзмеру удалось успешно сыграть на перехвате.

7' Эстонцы провели свою первую позиционную атаку в этой встрече, но подобраться к владениям соперника на ударную дистанцию они всё же не смогли.

6' В целом темп игры на первых минутах можно назвать посредственным. Всё-таки ереванцы оголять тылы точно не сомневаются в своих позиционных атаках.