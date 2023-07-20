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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Нарва Транс
0:1
Первый тайм: 9'
Пюник
0'
0:1
8' Гол
Дашян Артак

Ход матча

8'
0:1
Дашян Артак

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 115
Нарва Транс 7.8% (9)
X 26.1% (30)
Пюник 66.1% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нарва Транс
Ничья
Пюник
21.00
6.60
1.28
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Крайзмер
Александр
17
Шкинёв
Артём
18
Маркович
Алекс
4
Кауан
27
Николаев
Александр
21
Максимкин
Марк
19
Ирье
Элизе
7
Тарасенков
Даниил
11
Певцов
Глеб
8
Суарес
Харлин
20
Буренко
Матвей
71
Бучнев
Станислав
90
Милькович
Александар
27
Баранов
Никита
95
Братков
Антон
6
Карлос
Джуниор
II
11
Арутюнян
Оганес
9
Дашян
Артак
7
Малакян
Эдгар
14
Отубаньо
Юсуф
2
Джуричич
Лука
5
Джеймс
Нарва Транс
4-2-3-1
Пюник
4-3-3

История личных встреч

Нарва Транс
Пюник

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Нарва Транс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс 1 1
Джуричич Лука 1 1
Арутюнян Оганес 0 0

Карточки

Нарва Транс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максимкин Марк 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нарва Транс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Нарва Транс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нарва Транс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Пюник - Нарва Транс 2:0 Нарва Транс - Пярну Вапрус 0:4 Левадия Таллин - Нарва Транс 3:0 Курессааре - Нарва Транс 3:0
Нарва Транс - Таммека Тарту 2:0 Калев - Нарва Транс 0:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Нарва Транс - Нымме Калью 0:2 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Нарва Транс - Пярну Вапрус 0:2 Нарва Транс - Харью Лаагри 2:0 Таммека Тарту - Нарва Транс 1:1 Нарва Транс - Калев 2:1 Пярну Вапрус - Нарва Транс 1:0 Нарва Транс - Курессааре 0:1 Харью Лаагри - Нарва Транс 1:2 Нымме Калью - Нарва Транс 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:2
Пюник
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1
ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0 Ван - Пюник 1:3 Пюник - Ширак 4:1 Ван - Пюник 0:3

Результаты матчей

Нарва Транс
Пюник

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нарва Транс
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Биркиркара Пепе Энрико 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Милькович подключился в атаку по правому флангу, после чего от лицевой линии подавал в центр штрафной площади, но высоковато мяч летел, так что до него никто не дотянулся.
  • 10'
    Последние надежды на интригу в этом противостоянии иссякают. "Пюник" всё-таки на порядок сильнее "Нарва Транс", что успешно доказывает на деле.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Артак Дашян!!!
    На чужой половине поля армяне перехватили мяч, последовала передача на Дашяна, который в касание метров с 22 эффектно уложил мяч под правую штангу ворот соперника.
  • 8'
    Левым флангом пошли вперёд гости, откуда следовала прострельная передача вдоль ворот, но Крайзмеру удалось успешно сыграть на перехвате.
  • 7'
    Эстонцы провели свою первую позиционную атаку в этой встрече, но подобраться к владениям соперника на ударную дистанцию они всё же не смогли.
  • 6'
    В целом темп игры на первых минутах можно назвать посредственным. Всё-таки ереванцы оголять тылы точно не сомневаются в своих позиционных атаках.
  • 5'
    "Нарва, Нарва!" - начали скандировать болельщики на трибунах. Постарается немногочисленная публика поддержать команду Сергея Терехова, зазывая её на подвиги.
  • 4'
    "Пюник" явно намерен играть против эстонцев с позиции силы, как делал это и в домашнем матче. Непросто здесь будет "Нарва Транс" обострить интригу в противостоянии.
  • Фол, нарушение
    3'
    Гости провели первую атаку левым флангом, заработав в этой зоне штрафной удар, но разыгран этот стандарт был далеко не лучшим образом.
  • 2'
    Не очень много зрителей пришло на трибуны стадиона в Раквере, который способен вместить 2500 зрителей. Несколько сот любителей футбола присутствуют на этой встрече. Атмосфера, прямо скажем, не завораживающая.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rakvere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нарва Транс 0:1 Пюник

Исход игры
Нарва Транс
7.8% (9)
Ничья
26.1% (30)
Пюник
66.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:2 Пюник
27% (31)
1:1 Ничья
24.3% (28)
0:1 Пюник
16.5% (19)
0:2 Пюник
11.3% (13)
1:3 Пюник
3.5% (4)
0:3 Пюник
3.5% (4)
1:0 Нарва Транс
3.5% (4)
2:1 Нарва Транс
2.6% (3)
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