Тур: 1. Стадион: Раквере.
0:1
Первый тайм: 9'
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
17
Шкинёв
Артём
4
Кауан
19
Ирье
Элизе
11
Певцов
Глеб
5
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Шкинёв АртёмЗащитник
- Защитник
-
4 КауанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ирье ЭлизеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Певцов ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Терехов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
5 ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
-
16 Авакян ХенриВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Авагян АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Меликян Егише
История личных встреч
Нарва Транс
Пюник
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Нарва Транс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс
|1
|1
|Джуричич Лука
|1
|1
|Арутюнян Оганес
|0
|0
Карточки
Нарва Транс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максимкин Марк
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Нарва Транс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Нарва Транс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нарва Транс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Пюник - Нарва Транс 2:0 Нарва Транс - Пярну Вапрус 0:4 Левадия Таллин - Нарва Транс 3:0 Курессааре - Нарва Транс 3:0
Нарва Транс - Таммека Тарту 2:0 Калев - Нарва Транс 0:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Нарва Транс - Нымме Калью 0:2 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Нарва Транс - Пярну Вапрус 0:2 Нарва Транс - Харью Лаагри 2:0 Таммека Тарту - Нарва Транс 1:1 Нарва Транс - Калев 2:1 Пярну Вапрус - Нарва Транс 1:0 Нарва Транс - Курессааре 0:1 Харью Лаагри - Нарва Транс 1:2 Нымме Калью - Нарва Транс 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:2
Пюник
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1
ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0 Ван - Пюник 1:3 Пюник - Ширак 4:1 Ван - Пюник 0:3
Результаты матчей
Нарва Транс
Пюник
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нарва Транс
Пюник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Харачич Дженан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Биркиркара
|Пепе Энрико
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нарва Транс 0:1 Пюник
Исход игры
Нарва Транс
7.8% (9)
Ничья
26.1% (30)
Пюник
66.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
39.45% (43)
Меньше
60.55% (66)
Обе команды забьют
Да
61.47% (67)
Нет
38.53% (42)
Популярный счёт
1:2 Пюник
27% (31)
1:1 Ничья
24.3% (28)
0:1 Пюник
16.5% (19)
0:2 Пюник
11.3% (13)
1:3 Пюник
3.5% (4)
0:3 Пюник
3.5% (4)
1:0 Нарва Транс
3.5% (4)
2:1 Нарва Транс
2.6% (3)
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