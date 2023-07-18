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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Нарва Транс
 
Позже
Пюник
Прогнозы 50
Нарва Транс 10% (5)
X 32% (16)
Пюник 58% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нарва Транс
Ничья
Пюник
9.00
5.10
1.43
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нарва Транс
Пюник

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Нарва Транс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс 1 1
Джуричич Лука 1 1
Арутюнян Оганес 0 0

Карточки

Нарва Транс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максимкин Марк 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Нарва Транс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Нарва Транс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нарва Транс
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Пюник - Нарва Транс 2:0 Нарва Транс - Пярну Вапрус 0:4 Левадия Таллин - Нарва Транс 3:0 Курессааре - Нарва Транс 3:0
Нарва Транс - Таммека Тарту 2:0 Калев - Нарва Транс 0:1 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Нарва Транс - Нымме Калью 0:2 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Нарва Транс - Пярну Вапрус 0:2 Нарва Транс - Харью Лаагри 2:0 Таммека Тарту - Нарва Транс 1:1 Нарва Транс - Калев 2:1 Пярну Вапрус - Нарва Транс 1:0 Нарва Транс - Курессааре 0:1 Харью Лаагри - Нарва Транс 1:2 Нымме Калью - Нарва Транс 2:0 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:2
Пюник
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Пюник - Нарва Транс 2:0 Самгурали Цхалтубо - Пюник 1:7 Алашкерт - Пюник 1:2 Пюник - Урарту 0:1
ЦСКА Ереван - Пюник 1:1 Пюник - Лернаин Арцах 2:0 Ноа Ереван - Пюник 1:3 Пюник - Ван 4:0 Ширак - Пюник 0:4 Пюник - Арарат-Армения 4:1 Арарат - Пюник 0:2 Пюник - Алашкерт 1:0 Урарту - Пюник 1:3 Ширак - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:0 Лернаин Арцах - Пюник 0:6 Пюник - Ноа Ереван 2:0 Ван - Пюник 1:3 Пюник - Ширак 4:1 Ван - Пюник 0:3

Результаты матчей

Нарва Транс
Пюник

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нарва Транс
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нарва Транс - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 28 минут.



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    • Прогнозы 50
    Нарва Транс 10% (5)
    X 32% (16)
    Пюник 58% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нарва Транс
    Ничья
    Пюник
    9.00
    5.10
    1.43
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нарва Транс - Пюник онлайн

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    Прогнозы на матч Нарва Транс - Пюник

    Исход игры
    Нарва Транс
    10% (5)
    Ничья
    32% (16)
    Пюник
    58% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Пюник
    30% (15)
    1:1 Ничья
    30% (15)
    0:1 Пюник
    14% (7)
    0:2 Пюник
    6% (3)
    1:0 Нарва Транс
    6% (3)
    0:3 Пюник
    4% (2)
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