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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Коннас Куэй
0:1
Второй тайм: 61'
Акюрейри
0'
5' Желтая карточка
Birgir Baldvinsson
0:1
16' Гол
Хафстейнссон Даниэль
19' Желтая карточка
Нэш Бенджамин

Ход матча

5'
 
Birgir Baldvinsson
16'
0:1
Хафстейнссон Даниэль
(Jakob Snaer Arnason)
19'
Нэш Бенджамин
 
46'
 
Стефанссон Андри-Фаннар
Rodrigo Rios IV
57'
 
Jakob Snaer Arnason
Петерсен Петур
58'
Уайлд Майкл
Jack Kenny
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 115
Коннас Куэй 34.8% (40)
X 37.4% (43)
Акюрейри 27.8% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Коннас Куэй
Ничья
Акюрейри
2.86
4.20
2.40
Все Коэффициенты
13
Фирт
Эндрю
31
Эдвардс
Кай
11
Callum
Bratley
16
Нэш
Бенджамин
12
Harry
Franklin
22
Пул
Деклан
14
Noah
Edwards
2
Дисней
Джон
8
Моррис
Каллум
II
10
Дэйвис
Джордан
18
Jack
Kenny
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
4
Rodrigo
Rios
IV
5
Ivar
Oern
Arnason
2
Birgir
Baldvinsson
30
Sveinn
Hauksson
77
Bjarni
Adalsteinsson
7
Хафстейнссон
Даниэль
8
Петерсен
Петур
11
Asgeir
Sigurgeirsson
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
Коннас Куэй
5-4-1
Акюрейри
4-3-3

История личных встреч

Коннас Куэй
Акюрейри

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Коннас Куэй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 1
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 1 0.5
Jakob Snaer Arnason 0 0

Карточки

Коннас Куэй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайлд Майкл 1 0
Моррис Каллум II 1 0
Нэш Бенджамин 1 0
Пул Деклан 1 0
Noah Edwards 1 0
Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Birgir Baldvinsson 1 0

Результаты матчей

Коннас Куэй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Коннас Куэй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коннас Куэй
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Странрар - Коннас Куэй 1:1 Коннас Куэй - Гилсфилд 2:1 ТНС - Коннас Куэй 4:1
Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:2 Бала Таун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Ньютаун 2:0 Коннас Куэй - ТНС 0:0 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Бала Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Коннас Куэй - Бала Таун 1:1 Ньютаун - Коннас Куэй 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Коннас Куэй 0:0 Ньютаун - Коннас Куэй 0:0 Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй 0:0 Коннас Куэй - Флинт Таун Юнайтед 2:0 Коннас Куэй - ТНС 1:1
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0
Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0 Акюрейри - КР Рейкьявик 1:1 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 2:0

Результаты матчей

Коннас Куэй
Акюрейри

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Коннас Куэй
Акюрейри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Нэш Бенджамин получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Jakob Snaer Arnason сделал результативную передачу.
  • До матча
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Прогнозы 115
Коннас Куэй 34.8% (40)
X 37.4% (43)
Акюрейри 27.8% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Коннас Куэй
Ничья
Акюрейри
2.86
4.20
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коннас Куэй 0:1 Акюрейри онлайн

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Прогнозы на матч Коннас Куэй 0:1 Акюрейри

Исход игры
Коннас Куэй
34.8% (40)
Ничья
37.4% (43)
Акюрейри
27.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (35)
1:0 Коннас Куэй
15.7% (18)
2:1 Коннас Куэй
13.9% (16)
1:2 Акюрейри
12.2% (14)
0:1 Акюрейри
11.3% (13)
0:0 Ничья
5.2% (6)
2:0 Коннас Куэй
1.7% (2)
0:2 Акюрейри
1.7% (2)
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