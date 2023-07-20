Тур: 1. Стадион: Парк Холл.
0:1
Второй тайм: 61'
0'
5' Желтая карточкаBirgir Baldvinsson
0:1
16' ГолХафстейнссон Даниэль
19' Желтая карточкаНэш Бенджамин
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
13
Фирт
Эндрю
31
Эдвардс
Кай
22
Пул
Деклан
14
Noah
Edwards
18
Jack
Kenny
- Основной состав
-
13 Фирт ЭндрюВратарь
-
31 Эдвардс КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Пул ДекланЗащитник
-
14 Noah EdwardsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Jack KennyНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Уильямс ДжошПолузащитник
-
21 Уильямс АронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Luca Hogan
-
-
37 Joe Lawlor
-
Главный тренер: Neil Gibson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Халлгримур Йонассон
История личных встреч
Коннас Куэй
Акюрейри
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Коннас Куэй
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Акюрейри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хафстейнссон Даниэль
|2
|1
|Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
|1
|0.5
|Jakob Snaer Arnason
|0
|0
Карточки
Коннас Куэй
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайлд Майкл
|1
|0
|Моррис Каллум II
|1
|0
|Нэш Бенджамин
|1
|0
|Пул Деклан
|1
|0
|Noah Edwards
|1
|0
Акюрейри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Birgir Baldvinsson
|1
|0
Результаты матчей
Коннас Куэй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Коннас Куэй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Акюрейри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коннас Куэй
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Странрар - Коннас Куэй 1:1 Коннас Куэй - Гилсфилд 2:1 ТНС - Коннас Куэй 4:1
Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:2 Бала Таун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Ньютаун 2:0 Коннас Куэй - ТНС 0:0 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Бала Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Коннас Куэй - Бала Таун 1:1 Ньютаун - Коннас Куэй 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Коннас Куэй 0:0 Ньютаун - Коннас Куэй 0:0 Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй 0:0 Коннас Куэй - Флинт Таун Юнайтед 2:0 Коннас Куэй - ТНС 1:1
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0
Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0 Акюрейри - КР Рейкьявик 1:1 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 2:0
Результаты матчей
Коннас Куэй
Акюрейри
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Коннас Куэй
Акюрейри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогнозы на матч Коннас Куэй 0:1 Акюрейри
Исход игры
Коннас Куэй
34.8% (40)
Ничья
37.4% (43)
Акюрейри
27.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.53% (35)
Меньше
68.47% (76)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.4% (35)
1:0 Коннас Куэй
15.7% (18)
2:1 Коннас Куэй
13.9% (16)
1:2 Акюрейри
12.2% (14)
0:1 Акюрейри
11.3% (13)
0:0 Ничья
5.2% (6)
2:0 Коннас Куэй
1.7% (2)
0:2 Акюрейри
1.7% (2)
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