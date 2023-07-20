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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Коннас Куэй
0:2
Конец матча
Акюрейри
0'
5' Желтая карточка
Birgir Baldvinsson
0:1
16' Гол
Хафстейнссон Даниэль
19' Желтая карточка
Нэш Бенджамин
68' Желтая карточка
Эдвардс Кай
0:2
77' Гол
Elfar Arni Adalsteinsson
83' Желтая карточка
Дисней Джон
90'+4

Ход матча

5'
 
Birgir Baldvinsson
16'
0:1
Хафстейнссон Даниэль
(Jakob Snaer Arnason)
19'
Нэш Бенджамин
 
46'
 
Стефанссон Андри-Фаннар
Rodrigo Rios IV
57'
 
Jakob Snaer Arnason
Петерсен Петур
57'
Уайлд Майкл
Jack Kenny
 
68'
Эдвардс Кай
 
69'
 
Elfar Arni Adalsteinsson
Asgeir Sigurgeirsson
77'
0:2
Elfar Arni Adalsteinsson
(Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар)
83'
Дисней Джон
 
84'
Paulo Mendes2
Harry Franklin
 
84'
Уильямс Арон
Моррис Каллум
 
84'
Уильямс Джош
Пул Деклан
 
88'
 
Valdimar Saevarsson
Hrannar Steingrimsson
88'
 
Ingimar Stole
Хафстейнссон Даниэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Коннас Куэй 34.8% (40)
X 37.4% (43)
Акюрейри 27.8% (32)
Все прогнозы
13
Фирт
Эндрю
31
Эдвардс
Кай
11
Callum
Bratley
16
Нэш
Бенджамин
12
Harry
Franklin
22
Пул
Деклан
14
Noah
Edwards
2
Дисней
Джон
8
Моррис
Каллум
II
10
Дэйвис
Джордан
18
Jack
Kenny
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
4
Rodrigo
Rios
IV
5
Ivar
Oern
Arnason
2
Birgir
Baldvinsson
30
Sveinn
Hauksson
77
Bjarni
Adalsteinsson
7
Хафстейнссон
Даниэль
8
Петерсен
Петур
11
Asgeir
Sigurgeirsson
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
Коннас Куэй
5-4-1
Акюрейри
4-3-3

История личных встреч

Коннас Куэй
Акюрейри

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Коннас Куэй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хафстейнссон Даниэль 2 1
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 1 0.5
Elfar Arni Adalsteinsson 1 0.5
Jakob Snaer Arnason 0 0

Карточки

Коннас Куэй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайлд Майкл 1 0
Эдвардс Кай 1 0
Дисней Джон 1 0
Моррис Каллум II 1 0
Нэш Бенджамин 1 0
Пул Деклан 1 0
Noah Edwards 1 0
Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Birgir Baldvinsson 1 0

Результаты матчей

Коннас Куэй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Акюрейри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Коннас Куэй
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Коннас Куэй
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Акюрейри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коннас Куэй
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Странрар - Коннас Куэй 1:1 Коннас Куэй - Гилсфилд 2:1 ТНС - Коннас Куэй 4:1
Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:2 Бала Таун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Ньютаун 2:0 Коннас Куэй - ТНС 0:0 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Бала Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Коннас Куэй - Бала Таун 1:1 Ньютаун - Коннас Куэй 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Коннас Куэй 0:0 Ньютаун - Коннас Куэй 0:0 Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй 0:0 Коннас Куэй - Флинт Таун Юнайтед 2:0 Коннас Куэй - ТНС 1:1
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акюрейри - Коннас Куэй 2:0 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0
Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1 Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0 Акюрейри - КР Рейкьявик 1:1 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 2:0

Результаты матчей

Коннас Куэй
Акюрейри

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Коннас Куэй
Акюрейри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Нэш Бенджамин получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Jakob Snaer Arnason сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Хафстейнссон Даниэль бьет в цель!
    • 5'
      Birgir Baldvinsson получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Коннас Куэй 34.8% (40)
    X 37.4% (43)
    Акюрейри 27.8% (32)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Коннас Куэй 0:2 Акюрейри онлайн

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    Прогнозы на матч Коннас Куэй 0:2 Акюрейри

    Исход игры
    Коннас Куэй
    34.8% (40)
    Ничья
    37.4% (43)
    Акюрейри
    27.8% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.53% (35)
    Меньше
    68.47% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    61.26% (68)
    Нет
    38.74% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.4% (35)
    1:0 Коннас Куэй
    15.7% (18)
    2:1 Коннас Куэй
    13.9% (16)
    1:2 Акюрейри
    12.2% (14)
    0:1 Акюрейри
    11.3% (13)
    0:0 Ничья
    5.2% (6)
    2:0 Коннас Куэй
    1.7% (2)
    0:2 Акюрейри
    1.7% (2)
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