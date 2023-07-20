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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гленторан
0:0
Первый тайм: 45+'
Гзира Юнайтед
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Бернс Бобби

Ход матча

18'
Бернс Бобби
0:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 114
Гленторан 84.2% (96)
X 9.6% (11)
Гзира Юнайтед 6.1% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гленторан
Ничья
Гзира Юнайтед
1.76
3.88
6.50
Все Коэффициенты
1
Маккари
Аарон
8
Маршалл
Рис
5
Уилсон
Эйден
4
Маккалох
Люк
11
Daire
O'Connor
38
Макгинн
Найалл
15
Fuad
Sule
6
Бернс
Бобби
12
Синглтон
Джеймс
40
Junior
Ogedi-Uzokwe
10
Доннелли
Рори
1
Кассар
Дэвид
8
Шерри
Закари
98
Jackson
Mendonza
93
Тиагиньо
9
Диас
Марсело
II
2
Carlos
Chaba
11
Macula
20
Farid
Romero
74
Вилксон
47
Борг
Бруклин
23
Ewertton
Silva
Гленторан
3-5-2
Гзира Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Гленторан
Гзира Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гленторан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маршалл Рис 1 0.5
Junior Ogedi-Uzokwe 1 0.5
Маккартан Шэй 0 0
Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилксон 1 0.5
Борг Бруклин 1 0.5
Macula 0 0

Карточки

Гленторан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннелли Джей 1 0
Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Macula 1 0
Carlos Chaba 1 0

Результаты матчей

Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гленторан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дандела - Гленторан 3:2 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гленторан - Бангор 4:1 Гленторан - Килмарнок 1:0
Харлэнд и Вульф Велдерс - Гленторан 0:3 Гленторан - Сент-Миррен 0:0 Гленторан - Клифтонвилл 2:0 Гленторан - Гленавон 5:0 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Гленторан - Колрейн 3:0 Гленторан - Клифтонвилл 3:0 Линфилд - Гленторан 1:1 Ларн - Гленторан 2:0 Гленторан - Портадаун 5:1 Каррик Рейнджерс - Гленторан 0:4 Гленторан - Баллимена Юнайтед 1:0 Гленторан - Гленавон 0:2 Каррик Рейнджерс - Гленторан 1:5 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Гленторан - Гленавон 0:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2
Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Моста - Гзира Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Гленторан
Гзира Юнайтед

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гленторан
Гзира Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бернс Бобби пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Гленторан 84.2% (96)
X 9.6% (11)
Гзира Юнайтед 6.1% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гленторан
Ничья
Гзира Юнайтед
1.76
3.88
6.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гленторан 0:0 Гзира Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Гленторан 0:0 Гзира Юнайтед

Исход игры
Гленторан
84.5% (98)
Ничья
9.5% (11)
Гзира Юнайтед
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
55.75% (63)
Нет
44.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Гленторан
34.5% (40)
1:0 Гленторан
28.4% (33)
2:0 Гленторан
12.9% (15)
1:1 Ничья
6% (7)
1:2 Гзира Юнайтед
5.2% (6)
3:2 Гленторан
3.4% (4)
3:1 Гленторан
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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