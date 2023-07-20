Тур: 1. Стадион: Овал.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
18'
0:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
15
Fuad
Sule
93
Тиагиньо
11
Macula
20
Farid
Romero
74
Вилксон
47
Борг
Бруклин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Fuad SuleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Уигтмен АронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Bailey Locke
-
35 Rhys Walsh
-
-
20 Joshua Kelly
-
27 Leon Boyd
-
47 Casey Smyth
-
Главный тренер: Warren Feeney
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 ТиагиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 MaculaПолузащитник
-
20 Farid RomeroПолузащитник
-
74 ВилксонНападающий
-
47 Борг БруклинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Deyan Pace
-
77 Aidan Pisani
-
-
-
99 Izaak Ellul
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
История личных встреч
Гленторан
Гзира Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гленторан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маршалл Рис
|1
|0.5
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|0.5
|Маккартан Шэй
|0
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилксон
|1
|0.5
|Борг Бруклин
|1
|0.5
|Macula
|0
|0
Карточки
Гленторан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннелли Джей
|1
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиагиньо
|1
|0
|Диас Марсело II
|1
|0
|Macula
|1
|0
|Carlos Chaba
|1
|0
Результаты матчей
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гленторан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дандела - Гленторан 3:2 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гленторан - Бангор 4:1 Гленторан - Килмарнок 1:0
Харлэнд и Вульф Велдерс - Гленторан 0:3 Гленторан - Сент-Миррен 0:0 Гленторан - Клифтонвилл 2:0 Гленторан - Гленавон 5:0 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Гленторан - Колрейн 3:0 Гленторан - Клифтонвилл 3:0 Линфилд - Гленторан 1:1 Ларн - Гленторан 2:0 Гленторан - Портадаун 5:1 Каррик Рейнджерс - Гленторан 0:4 Гленторан - Баллимена Юнайтед 1:0 Гленторан - Гленавон 0:2 Каррик Рейнджерс - Гленторан 1:5 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Гленторан - Гленавон 0:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2
Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Моста - Гзира Юнайтед 0:2
Результаты матчей
Гленторан
Гзира Юнайтед
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гленторан
Гзира Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогнозы на матч Гленторан 0:0 Гзира Юнайтед
Исход игры
Гленторан
84.5% (98)
Ничья
9.5% (11)
Гзира Юнайтед
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
55.75% (63)
Нет
44.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Гленторан
34.5% (40)
1:0 Гленторан
28.4% (33)
2:0 Гленторан
12.9% (15)
1:1 Ничья
6% (7)
1:2 Гзира Юнайтед
5.2% (6)
3:2 Гленторан
3.4% (4)
3:1 Гленторан
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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