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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гленторан
1:1
Итог после пенальти
13
14
Гзира Юнайтед
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Бернс Бобби
63' Желтая карточка
Кассар Дэвид
0:1
67' Гол
Macula
70' Желтая карточка
Доннелли Рори
90' Желтая карточка
Доннелли Джей
90' Желтая карточка
Уилсон Эйден
90' Желтая карточка
Jackson Mendonza
90' Желтая карточка
Fuad Sule
1:1
90' Гол
Бернс Бобби
101' Желтая карточка
Farid Romero
13 14
1:2
Вилксон
Доннелли Джей
2:2
2:3
Jackson Mendonza
Маккалох Люк
3:3
3:4
Шерри Закари
Leon Boyd
4:4
4:5
Georges Essaka
Jordan Jenkins
5:5
5:6
Борг Бруклин
Бернс Бобби
6:6
6:7
Carlos Chaba
Rhys Walsh
7:7
7:8
Farid Romero
Маршалл Рис
8:8
8:9
Тиагиньо
Fuad Sule
9:9
9:10
Andy Borg
Уилсон Эйден
10:10
10:11
Диас Марсело II
Синглтон Джеймс
11:11
11:12
Кассар Дэвид
Маккари Аарон
12:12
12:13
Вилксон
Доннелли Джей
13:13
13:14
Jackson Mendonza
Маккалох Люк
14:14
14:15
Шерри Закари
Leon Boyd
14:15

Ход матча

18'
Бернс Бобби
0:0
63'
 
Кассар Дэвид
67'
0:1
Macula
(Тиагиньо)
69'
Доннелли Джей
Макгинн Найалл
 
70'
Доннелли Рори
 
76'
 
Andy Borg
Ewertton Silva
79'
Rhys Walsh
Junior Ogedi-Uzokwe
 
89'
 
Georges Essaka
Macula
90'
Доннелли Джей
 
90'
Уилсон Эйден
 
90'
 
Jackson Mendonza
90'
Fuad Sule
 
90'
Бернс Бобби
(Уилсон Эйден)
1:1
97'
Leon Boyd
Daire O'Connor
 
101'
 
Farid Romero
111'
Jordan Jenkins
Доннелли Рори
 
121'
1:2
Вилксон
121'
Доннелли Джей
2:2
121'
2:3
Jackson Mendonza
121'
Маккалох Люк
3:3
121'
3:4
Шерри Закари
121'
Leon Boyd
4:4
121'
4:5
Georges Essaka
121'
Jordan Jenkins
5:5
121'
5:6
Борг Бруклин
121'
Бернс Бобби
6:6
122'
6:7
Carlos Chaba
122'
Rhys Walsh
7:7
122'
7:8
Farid Romero
122'
Маршалл Рис
8:8
122'
8:9
Тиагиньо
122'
Fuad Sule
9:9
122'
9:10
Andy Borg
122'
Уилсон Эйден
10:10
122'
10:11
Диас Марсело II
122'
Синглтон Джеймс
11:11
123'
11:12
Кассар Дэвид
123'
Маккари Аарон
12:12
123'
12:13
Вилксон
123'
Доннелли Джей
13:13
123'
13:14
Jackson Mendonza
123'
Маккалох Люк
14:14
123'
14:15
Шерри Закари
123'
Leon Boyd
14:15
Пен
13:14

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 15 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 116
Гленторан 84.5% (98)
X 9.5% (11)
Гзира Юнайтед 6% (7)
Все прогнозы
1
Маккари
Аарон
8
Маршалл
Рис
5
Уилсон
Эйден
4
Маккалох
Люк
11
Daire
O'Connor
38
Макгинн
Найалл
15
Fuad
Sule
6
Бернс
Бобби
12
Синглтон
Джеймс
40
Junior
Ogedi-Uzokwe
10
Доннелли
Рори
1
Кассар
Дэвид
8
Шерри
Закари
98
Jackson
Mendonza
93
Тиагиньо
9
Диас
Марсело
II
2
Carlos
Chaba
11
Macula
20
Farid
Romero
74
Вилксон
47
Борг
Бруклин
23
Ewertton
Silva
Гленторан
3-5-2
Гзира Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Гленторан
Гзира Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гленторан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маршалл Рис 1 0.5
Junior Ogedi-Uzokwe 1 0.5
Бернс Бобби 1 0.5
Маккартан Шэй 0 0
Уилсон Эйден 0 0
Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Macula 1 0.5
Вилксон 1 0.5
Борг Бруклин 1 0.5
Тиагиньо 0 0

Карточки

Гленторан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннелли Джей 2 0
Доннелли Рори 1 0
Уилсон Эйден 1 0
Fuad Sule 1 0
Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Кассар Дэвид 1 0
Macula 1 0
Jackson Mendonza 1 0
Farid Romero 1 0
Carlos Chaba 1 0

Результаты матчей

Гленторан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гзира Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Гленторан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гзира Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гленторан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Дандела - Гленторан 3:2 Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гленторан - Бангор 4:1 Гленторан - Килмарнок 1:0
Харлэнд и Вульф Велдерс - Гленторан 0:3 Гленторан - Сент-Миррен 0:0 Гленторан - Клифтонвилл 2:0 Гленторан - Гленавон 5:0 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Гленторан - Колрейн 3:0 Гленторан - Клифтонвилл 3:0 Линфилд - Гленторан 1:1 Ларн - Гленторан 2:0 Гленторан - Портадаун 5:1 Каррик Рейнджерс - Гленторан 0:4 Гленторан - Баллимена Юнайтед 1:0 Гленторан - Гленавон 0:2 Каррик Рейнджерс - Гленторан 1:5 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Гленторан - Гленавон 0:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гзира Юнайтед - Гленторан 2:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2
Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Моста - Гзира Юнайтед 0:2

Результаты матчей

Гленторан
Гзира Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гленторан
Гзира Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Leon Boyd не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Доннелли Джей не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - [player1] реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Маккари Аарон реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Кассар Дэвид реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Синглтон Джеймс реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Диас Марсело II реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Уилсон Эйден реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Andy Borg реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Fuad Sule реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Тиагиньо реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Маршалл Рис реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Farid Romero реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Rhys Walsh реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Carlos Chaba реализовал пенальти!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 121'
      Матч закончился после серии пенальти
    • 111'
      Доннелли Рори уходит с поля. Jordan Jenkins выходит вместо него
    • 107'
      Первая половина дополнительного времени закончена.
    • 106'
      Второй тайм дополнительного времени начался
    • 101'
      Farid Romero получил желтую карточку от судьи
    • 97'
      Daire O'Connor уходит с поля. Leon Boyd выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Бернс Бобби пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Гленторан 84.5% (98)
    X 9.5% (11)
    Гзира Юнайтед 6% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Гленторан 1:1 Гзира Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Гленторан 1:1 Гзира Юнайтед

    Исход игры
    Гленторан
    84.5% (98)
    Ничья
    9.5% (11)
    Гзира Юнайтед
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.56% (56)
    Меньше
    50.44% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Гленторан
    34.5% (40)
    1:0 Гленторан
    28.4% (33)
    2:0 Гленторан
    12.9% (15)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    1:2 Гзира Юнайтед
    5.2% (6)
    3:2 Гленторан
    3.4% (4)
    3:1 Гленторан
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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