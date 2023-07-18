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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Милсами
 
Позже
Паневежис
Прогнозы 50
Милсами 70% (35)
X 24% (12)
Паневежис 6% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милсами
Ничья
Паневежис
3.50
3.54
2.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Милсами
Паневежис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:2
ЛК
2:0
ЛК
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Милсами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гынсарь Раду 2 (1) 2
Спатару Дану 0 0
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Ариагнер 1 1
Чадженович Йован 1 (1) 1
Ремейкис Матиюс 0 0

Карточки

Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болохан Вадим 1 0
Макрицкий Валериий 1 0
Спатару Дану 1 0
Пунтус Артём 1 0
Тымбур Эмил 1 0
Свинаренко Сергей 1 0
Глига Евгений 1 0
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарпонг Джеффри 1 0
Чадженович Йован 1 0

Результаты матчей

Милсами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Милсами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милсами
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Паневежис - Милсами 2:2 Зимбру - Милсами 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Милсами - Бельцы 1:0
Милсами - Сфынтул Георге 3:0 Зимбру - Милсами 0:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Шериф - Милсами 2:1 Бельцы - Милсами 2:2 Сфынтул Георге - Милсами 1:1 Милсами - Зимбру 0:3 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Самтредия 3:0 Фремад Амагер - Милсами 0:0 Милсами - Шериф 0:2 Зимбру - Милсами 1:1 Сфынтул Георге - Милсами 1:0 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 1:0
Паневежис
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Паневежис - Милсами 2:2 Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1
Паневежис - Рига 1:0 Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Паневежис - Шяуляй 3:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 2:1

Результаты матчей

Милсами
Паневежис

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милсами
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милсами - Паневежис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 58 минут.



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    • Прогнозы 50
    Милсами 70% (35)
    X 24% (12)
    Паневежис 6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милсами
    Ничья
    Паневежис
    3.50
    3.54
    2.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Милсами - Паневежис

    Исход игры
    Милсами
    70% (35)
    Ничья
    24% (12)
    Паневежис
    6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.04% (16)
    Меньше
    65.96% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    53.19% (25)
    Нет
    46.81% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Милсами
    26% (13)
    1:0 Милсами
    24% (12)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    2:0 Милсами
    16% (8)
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    Милсами
    Паневежис
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