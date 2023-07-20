Тур: 1. Стадион: Виктория (Гибралтар).
0'
11' Желтая карточкаCendrim Kameraj
0:1
23' ПенальтиЗульфийи Ильяса
29' Красная карточкаШабани Буяр
29' Красная карточкаJesus Pozo
31' Желтая карточкаЭрнандес Эндрю
35' Желтая карточкаRinor Kuqi
37' Желтая карточкаШала Арбер
1:1
38' ПенальтиКинтана Альберто
Ход матча
11'
23'
0:1
29'
29'
31'
31'
35'
37'
38'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
16
Lucas
Olmos
15
Jesus
Pozo
14
Fran
Paul
19
Руис
Алдаир
19
Rinor
Kuqi
77
Уго
Витор
25
Шабани
Буяр
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Lucas OlmosЗащитник
-
15 Jesus PozoЗащитник
-
14 Fran PaulЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Руис АлдаирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Крисп ЛиамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Mitch Gibson
-
-
21 Antonio Vera
-
9 Кипри II
-
11 Manu Heredia
-
-
Главный тренер: Mario Perez
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Rinor KuqiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Уго ВиторПолузащитник
-
25 Шабани БуярПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Янузи АхмедНападающий
-
-
-
-
55 Rion Selimi
-
Главный тренер: Armend Dallku
История личных встреч
ФК Европа
Дукаджини
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Европа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jesus Pozo
|1
|0.5
|Кинтана Альберто
|0
|0
Дукаджини
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шабани Буяр
|1
|0.5
|Зульфийи Ильяса
|1
|0.5
|Altin Merlaku
|0
|0
Карточки
ФК Европа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Bello
|1
|0
|Manu Heredia
|1
|0
|Кипри
|1
|0
Дукаджини
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллку Ардин
|1
|1
|Cendrim Kameraj
|1
|0
|Шала Арбер
|1
|0
|Blerind Morina
|1
|0
Результаты матчей
ФК Европа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
ФК Европа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Европа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дукаджини - ФК Европа 2:1 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Портсмут - ФК Европа 1:0 Линкольн - ФК Европа 1:2
Мэгпайс - ФК Европа 1:2 ФК Европа - Сент-Джозефс 3:0 Глэйсиз Юнайтед - ФК Европа 0:1 Линкс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Линкольн 0:2 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Сент-Джозефс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 4:2 ФК Европа - Линкс 2:1 ФК Европа - Линкольн 0:1 Лайонз Гибралтар - ФК Европа 0:3 ФК Европа - Колледж 1975 5:0 Монс Кальпе - ФК Европа 0:2 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 7:0 ФК Европа - Линкс 2:1 Европа Поинт - ФК Европа 0:9
Дукаджини
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4
Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2
Результаты матчей
ФК Европа
Дукаджини
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Европа
Дукаджини
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Харачич Дженан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Биркиркара
|Пепе Энрико
|2
Прогнозы на матч ФК Европа 1:1 Дукаджини
Исход игры
ФК Европа
49.1% (56)
Ничья
37.7% (43)
Дукаджини
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.17% (28)
Меньше
73.83% (79)
Обе команды забьют
Да
61.68% (66)
Нет
38.32% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (38)
1:0 ФК Европа
23.7% (27)
2:1 ФК Европа
14.9% (17)
2:0 ФК Европа
7.9% (9)
1:2 Дукаджини
7% (8)
0:1 Дукаджини
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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