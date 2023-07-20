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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ФК Европа
1:1
Первый тайм: 41'
Дукаджини
0'
11' Желтая карточка
Cendrim Kameraj
0:1
23' Пенальти
Зульфийи Ильяса
29' Красная карточка
Шабани Буяр
29' Красная карточка
Jesus Pozo
31' Желтая карточка
31' Желтая карточка
Эрнандес Эндрю
35' Желтая карточка
Rinor Kuqi
37' Желтая карточка
Шала Арбер
1:1
38' Пенальти
Кинтана Альберто

Ход матча

11'
 
Cendrim Kameraj
23'
0:1
Зульфийи Ильяса
29'
 
Шабани Буяр
29'
Jesus Pozo
 
31'
 
31'
Эрнандес Эндрю
 
35'
 
Rinor Kuqi
37'
 
Шала Арбер
38'
Кинтана Альберто
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 113
ФК Европа 48.7% (55)
X 38.1% (43)
Дукаджини 13.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Европа
Ничья
Дукаджини
6.20
3.55
3.12
Все Коэффициенты
1
Marcos
Zappacosta
16
Lucas
Olmos
15
Jesus
Pozo
14
Fran
Paul
4
Andoni
Tello
18
Antonio
Bello
10
Кинтана
Альберто
6
Эрнандес
Эндрю
24
Gonzalo
Gimenez
19
Руис
Алдаир
8
Cristian
Orihuela
30
Kenan
Haxhihamza
19
Rinor
Kuqi
6
Ilir
Syla
5
Elton
Basriu
99
Cendrim
Kameraj
95
Гонсалвес
Иран
77
Уго
Витор
25
Шабани
Буяр
23
Зульфийи
Ильяса
10
Altin
Merlaku
3
Шала
Арбер
ФК Европа
4-3-3
Дукаджини
4-3-3

История личных встреч

ФК Европа
Дукаджини

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Европа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jesus Pozo 1 0.5
Кинтана Альберто 0 0
Дукаджини
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шабани Буяр 1 0.5
Зульфийи Ильяса 1 0.5
Altin Merlaku 0 0

Карточки

ФК Европа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Bello 1 0
Manu Heredia 1 0
Кипри 1 0
Дукаджини
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллку Ардин 1 1
Cendrim Kameraj 1 0
Шала Арбер 1 0
Blerind Morina 1 0

Результаты матчей

ФК Европа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
ФК Европа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Европа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дукаджини - ФК Европа 2:1 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Портсмут - ФК Европа 1:0 Линкольн - ФК Европа 1:2
Мэгпайс - ФК Европа 1:2 ФК Европа - Сент-Джозефс 3:0 Глэйсиз Юнайтед - ФК Европа 0:1 Линкс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Линкольн 0:2 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Сент-Джозефс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 4:2 ФК Европа - Линкс 2:1 ФК Европа - Линкольн 0:1 Лайонз Гибралтар - ФК Европа 0:3 ФК Европа - Колледж 1975 5:0 Монс Кальпе - ФК Европа 0:2 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 7:0 ФК Европа - Линкс 2:1 Европа Поинт - ФК Европа 0:9
Дукаджини
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4
Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2

Результаты матчей

ФК Европа
Дукаджини

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Европа
Дукаджини

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Биркиркара Пепе Энрико 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Г О О О О Л - Кинтана Альберто из команды ФК Европа забивает с точки!
  • 37'
    Arber Shala получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Rinor Kuqi получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Эрнандес Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Jesus Pozo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Шабани Буяр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
ФК Европа 48.7% (55)
X 38.1% (43)
Дукаджини 13.3% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Европа
Ничья
Дукаджини
6.20
3.55
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Европа 1:1 Дукаджини онлайн

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Прогнозы на матч ФК Европа 1:1 Дукаджини

Исход игры
ФК Европа
49.1% (56)
Ничья
37.7% (43)
Дукаджини
13.2% (15)
Тотал 2.5
Больше
26.17% (28)
Меньше
73.83% (79)
Обе команды забьют
Да
61.68% (66)
Нет
38.32% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (38)
1:0 ФК Европа
23.7% (27)
2:1 ФК Европа
14.9% (17)
2:0 ФК Европа
7.9% (9)
1:2 Дукаджини
7% (8)
0:1 Дукаджини
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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