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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ФК Европа
2:3
Конец матча
Дукаджини
0'
11' Желтая карточка
Cendrim Kameraj
0:1
23' Пенальти
Зульфийи Ильяса
29' Красная карточка
Шабани Буяр
29' Красная карточка
Jesus Pozo
31' Желтая карточка
Elton Basriu
31' Желтая карточка
Эрнандес Эндрю
35' Желтая карточка
Уго Витор
37' Желтая карточка
Шала Арбер
1:1
38' Пенальти
Кинтана Альберто
1:2
47' Гол
Шала Арбер
66' Желтая карточка
Кинтана Альберто
1:3
79' Гол
Зульфийи Ильяса
79' Желтая карточка
2:3
87' Гол
Antonio Vera
88' Желтая карточка
Фека Дрен
88' Красная карточка
Manu Heredia
90' Желтая карточка
Andoni Tello
90'+14

Ход матча

11'
 
Cendrim Kameraj
23'
0:1
Зульфийи Ильяса
29'
 
Шабани Буяр
29'
Jesus Pozo
 
31'
 
Elton Basriu
31'
Эрнандес Эндрю
 
35'
 
Уго Витор
37'
 
Шала Арбер
38'
Кинтана Альберто
1:1
47'
1:2
Шала Арбер
(Altin Merlaku)
52'
Juan Labrador
Cristian Orihuela
 
59'
Manu Heredia
Antonio Bello
 
59'
Хассан Мохамед Бадр
Эрнандес Эндрю
 
66'
Кинтана Альберто
 
71'
 
Фека Дрен
Уго Витор
71'
 
Blerind Morina
Cendrim Kameraj
74'
Antonio Vera
Gonzalo Gimenez
 
74'
Кипри II
Fran Paul
 
79'
1:3
Зульфийи Ильяса
(Altin Merlaku)
79'
 
87'
Antonio Vera
(Кинтана Альберто)
2:3
88'
 
Фека Дрен
88'
Manu Heredia
 
90'
 
Dior Zabergja
Шала Арбер
90'
Andoni Tello
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 114
ФК Европа 49.1% (56)
X 37.7% (43)
Дукаджини 13.2% (15)
Все прогнозы
1
Marcos
Zappacosta
16
Lucas
Olmos
15
Jesus
Pozo
14
Fran
Paul
4
Andoni
Tello
18
Antonio
Bello
10
Кинтана
Альберто
6
Эрнандес
Эндрю
24
Gonzalo
Gimenez
19
Руис
Алдаир
8
Cristian
Orihuela
30
Kenan
Haxhihamza
19
Rinor
Kuqi
6
Ilir
Syla
5
Elton
Basriu
99
Cendrim
Kameraj
95
Гонсалвес
Иран
77
Уго
Витор
25
Шабани
Буяр
23
Зульфийи
Ильяса
10
Altin
Merlaku
3
Шала
Арбер
ФК Европа
4-3-3
Дукаджини
4-3-3

История личных встреч

ФК Европа
Дукаджини

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Европа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтана Альберто 1 (1) 0.5
Jesus Pozo 1 0.5
Antonio Vera 1 0.5
Дукаджини
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зульфийи Ильяса 3 (1) 1.5
Шабани Буяр 1 0.5
Шала Арбер 1 0.5
Altin Merlaku 0 0

Карточки

ФК Европа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manu Heredia 1 1
Jesus Pozo 0 1
Antonio Bello 1 0
Кинтана Альберто 1 0
Эрнандес Эндрю 1 0
Кипри 1 0
Andoni Tello 1 0
Дукаджини
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллку Ардин 1 1
Шала Арбер 2 0
Шабани Буяр 0 1
Уго Витор 1 0
Cendrim Kameraj 1 0
Фека Дрен 1 0
Elton Basriu 1 0
Blerind Morina 1 0

Результаты матчей

ФК Европа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дукаджини
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
ФК Европа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
ФК Европа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Дукаджини
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Европа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Дукаджини - ФК Европа 2:1 ФК Европа - Хиберниан 0:2 Портсмут - ФК Европа 1:0 Линкольн - ФК Европа 1:2
Мэгпайс - ФК Европа 1:2 ФК Европа - Сент-Джозефс 3:0 Глэйсиз Юнайтед - ФК Европа 0:1 Линкс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Линкольн 0:2 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Сент-Джозефс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 4:2 ФК Европа - Линкс 2:1 ФК Европа - Линкольн 0:1 Лайонз Гибралтар - ФК Европа 0:3 ФК Европа - Колледж 1975 5:0 Монс Кальпе - ФК Европа 0:2 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 7:0 ФК Европа - Линкс 2:1 Европа Поинт - ФК Европа 0:9
Дукаджини
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дукаджини - ФК Европа 2:1 Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4
Дукаджини - Малишева 1:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2

Результаты матчей

ФК Европа
Дукаджини

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Европа
Дукаджини

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
ФК Европа Manu Heredia 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Andoni Tello получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Arber Shala уходит с поля. Dior Zabergja выходит вместо него
  • 88'
    УДАЛЕНИЕ! - Manu Heredia увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 88'
    Фека Дрен получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Кинтана Альберто сделал результативную передачу.
  • 87'
    Г О О О О Л - Antonio Vera бьет в цель!
  • 79'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Antonio Bello уходит с поля. Manu Heredia выходит вместо него
    • 52'
      Cristian Orihuela уходит с поля. Juan Labrador выходит вместо него
    • 47'
      Altin Merlaku сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Arber Shala бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Кинтана Альберто из команды ФК Европа забивает с точки!
    • 37'
      Arber Shala получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Vitor Hugo получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Эрнандес Эндрю получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Elton Basriu получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Jesus Pozo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Шабани Буяр увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 23'
      Г О О О О Л - Зульфийи Ильяса из команды Дукаджини забивает с точки!
    • 11'
      Cendrim Kameraj получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    ФК Европа 49.1% (56)
    X 37.7% (43)
    Дукаджини 13.2% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Европа 2:3 Дукаджини онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Европа 2:3 Дукаджини

    Исход игры
    ФК Европа
    49.1% (56)
    Ничья
    37.7% (43)
    Дукаджини
    13.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.17% (28)
    Меньше
    73.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    61.68% (66)
    Нет
    38.32% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (38)
    1:0 ФК Европа
    23.7% (27)
    2:1 ФК Европа
    14.9% (17)
    2:0 ФК Европа
    7.9% (9)
    1:2 Дукаджини
    7% (8)
    0:1 Дукаджини
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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