Тур: 1. Стадион: Ричмонд Парк.
1:1
Первый тайм: 33'
0'
0:1
9' ГолOege-Sietse van Lingen
1:1
22' Гол в свои воротаДеспрез Дидье
31' Желтая карточкаDylan Kuete
Ход матча
9'
22'
1:1
31'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
36
Лайнесс
Дин
22
Sam
Curtis
26
Jay
McGrath
14
Mark
Doyle
15
Карти
Конор
18
Dylan
Kuete
10
Агович
Эдис
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
-
36 Лайнесс ДинВратарь
- Защитник
-
22 Sam CurtisЗащитник
-
26 Jay McGrathЗащитник
-
14 Mark DoyleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Карти КонорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Норман ДэвидЗащитник
- Нападающий
-
9 Дойл ОйнНападающий
-
41 Mason Melia
-
24 Adam Murphy
-
19 Alex Nolan
-
-
10 Tom Lonergan
-
-
29 Matt Boylan
-
Главный тренер: Jon Daly
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Dylan KueteЗащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Вратарь
-
22 Диуф ЖюльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Sinan Altun
-
77 Evann Mendes
-
70 Marc Thomas
-
-
98 Gael Mbala
-
Главный тренер: Jamath Shoffner
История личных встреч
Сент-Патрикс
Дюделанж
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Doyle
|1
|0.5
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oege-Sietse van Lingen
|2
|1
|Румер Якюро
|1
|0.5
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0
|0
|Фрере Бруно
|0
|0
Карточки
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норман Дэвид
|1
|0
|Jamie Lennon
|1
|0
|Карти Конор
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уассьеро Жан-Сильвио
|1
|0
|Сидибе Исмаэль
|1
|0
|Фрере Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Патрикс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Корк Сити 1:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 7:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Сент-Патрикс - Шелбурн 1:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Шелбурн - Сент-Патрикс 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Корк Сити - Сент-Патрикс 2:3 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 0:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:3 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Корк Сити 4:0 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 3:0
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1
Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0 Кэрьенг - Дюделанж 2:4
Результаты матчей
Сент-Патрикс
Дюделанж
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сент-Патрикс
Дюделанж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогнозы на матч Сент-Патрикс 1:1 Дюделанж
Исход игры
Сент-Патрикс
61.9% (70)
Ничья
27.4% (31)
Дюделанж
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Сент-Патрикс
33.6% (38)
1:1 Ничья
26.5% (30)
1:0 Сент-Патрикс
13.3% (15)
2:0 Сент-Патрикс
9.7% (11)
1:2 Дюделанж
5.3% (6)
3:1 Сент-Патрикс
3.5% (4)
0:1 Дюделанж
2.7% (3)
0:2 Дюделанж
1.8% (2)
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