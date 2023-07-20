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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Патрикс
1:1
Первый тайм: 33'
Дюделанж
0'
0:1
9' Гол
Oege-Sietse van Lingen
1:1
22' Гол в свои ворота
Деспрез Дидье
31' Желтая карточка
Dylan Kuete

Ход матча

9'
0:1
Oege-Sietse van Lingen
22'
Деспрез Дидье
1:1
31'
 
Dylan Kuete

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 109
Сент-Патрикс 63.3% (69)
X 26.6% (29)
Дюделанж 10.1% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Патрикс
Ничья
Дюделанж
2.24
3.75
3.87
Все Коэффициенты
36
Лайнесс
Дин
12
Harry
Brockbank
22
Sam
Curtis
26
Jay
McGrath
14
Mark
Doyle
6
Jamie
Lennon
25
Thijs
Timmermans
3
Бреслин
Энтони
20
Малрейни
Джейк
15
Карти
Конор
8
Форрестер
Крис
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
2
Сидибе
Исмаэль
67
Деккер
Винсент
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
18
Dylan
Kuete
10
Агович
Эдис
6
Фрере
Бруно
7
Румер
Якюро
9
Oege-Sietse
van
Lingen
23
Хаджи
Самир
Сент-Патрикс
3-4-3
Дюделанж
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Патрикс
Дюделанж

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Doyle 1 0.5
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oege-Sietse van Lingen 2 1
Румер Якюро 1 0.5
Уассьеро Жан-Сильвио 0 0
Фрере Бруно 0 0

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норман Дэвид 1 0
Jamie Lennon 1 0
Карти Конор 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уассьеро Жан-Сильвио 1 0
Сидибе Исмаэль 1 0
Фрере Бруно 1 0

Результаты матчей

Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Корк Сити 1:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 7:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Сент-Патрикс - Шелбурн 1:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Шелбурн - Сент-Патрикс 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Корк Сити - Сент-Патрикс 2:3 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 0:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:3 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Корк Сити 4:0 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 3:0
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1
Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0 Кэрьенг - Дюделанж 2:4

Результаты матчей

Сент-Патрикс
Дюделанж

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Патрикс
Дюделанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Dylan Kuete получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Г О О О О Л - Деспрез Дидье уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 9'
    Г О О О О Л - Oege-Sietse van Lingen бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Richmond Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.6% пользователей.
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Прогнозы 109
Сент-Патрикс 63.3% (69)
X 26.6% (29)
Дюделанж 10.1% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сент-Патрикс
Ничья
Дюделанж
2.24
3.75
3.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Патрикс 1:1 Дюделанж онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Патрикс 1:1 Дюделанж

Исход игры
Сент-Патрикс
61.9% (70)
Ничья
27.4% (31)
Дюделанж
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Сент-Патрикс
33.6% (38)
1:1 Ничья
26.5% (30)
1:0 Сент-Патрикс
13.3% (15)
2:0 Сент-Патрикс
9.7% (11)
1:2 Дюделанж
5.3% (6)
3:1 Сент-Патрикс
3.5% (4)
0:1 Дюделанж
2.7% (3)
0:2 Дюделанж
1.8% (2)
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