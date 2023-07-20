Тур: 1. Стадион: Ричмонд Парк.
2:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолOege-Sietse van Lingen
1:1
22' Гол в свои воротаДеспрез Дидье
31' Желтая карточкаDylan Kuete
47' Желтая карточкаСидибе Исмаэль
2:1
60' ГолAdam Murphy
2:2
67' ГолOege-Sietse van Lingen
88' Вторая желтая карточкаСидибе Исмаэль
2:3
90' ГолOege-Sietse van Lingen
90'+11
Ход матча
9'
22'
1:1
31'
47'
60'
2:1
67'
67'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 9
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
46 Владение мячом, % 54
36
Лайнесс
Дин
22
Sam
Curtis
26
Jay
McGrath
14
Mark
Doyle
15
Карти
Конор
18
Dylan
Kuete
10
Агович
Эдис
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
-
36 Лайнесс ДинВратарь
- Защитник
-
22 Sam CurtisЗащитник
-
26 Jay McGrathЗащитник
-
14 Mark DoyleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Карти КонорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Норман ДэвидЗащитник
- Нападающий
-
9 Дойл ОйнНападающий
-
41 Mason Melia
-
24 Adam Murphy
-
19 Alex Nolan
-
-
10 Tom Lonergan
-
-
29 Matt Boylan
-
Главный тренер: Jon Daly
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Dylan KueteЗащитник
-
10 Агович ЭдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Вратарь
-
22 Диуф ЖюльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Sinan Altun
-
77 Evann Mendes
-
70 Marc Thomas
-
-
98 Gael Mbala
-
Главный тренер: Jamath Shoffner
История личных встреч
Сент-Патрикс
Дюделанж
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Doyle
|1
|0.5
|Adam Murphy
|1
|0.5
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|2
|Румер Якюро
|1
|0.5
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0
|0
|Фрере Бруно
|0
|0
Карточки
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норман Дэвид
|1
|0
|Jamie Lennon
|1
|0
|Карти Конор
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидибе Исмаэль
|2
|1
|Уассьеро Жан-Сильвио
|1
|0
|Фрере Бруно
|1
|0
|Dylan Kuete
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Сент-Патрикс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Патрикс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Корк Сити 1:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 7:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Сент-Патрикс - Шелбурн 1:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Шелбурн - Сент-Патрикс 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Корк Сити - Сент-Патрикс 2:3 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 0:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:3 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Корк Сити 4:0 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 3:0
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1
Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0 Кэрьенг - Дюделанж 2:4
Результаты матчей
Сент-Патрикс
Дюделанж
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сент-Патрикс
Дюделанж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Сент-Патрикс 2:3 Дюделанж
Исход игры
Сент-Патрикс
61.9% (70)
Ничья
27.4% (31)
Дюделанж
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
2:1 Сент-Патрикс
33.6% (38)
1:1 Ничья
26.5% (30)
1:0 Сент-Патрикс
13.3% (15)
2:0 Сент-Патрикс
9.7% (11)
1:2 Дюделанж
5.3% (6)
3:1 Сент-Патрикс
3.5% (4)
0:1 Дюделанж
2.7% (3)
0:2 Дюделанж
1.8% (2)
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