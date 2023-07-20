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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Патрикс
2:3
Конец матча
Дюделанж
0'
0:1
9' Гол
Oege-Sietse van Lingen
1:1
22' Гол в свои ворота
Деспрез Дидье
31' Желтая карточка
Dylan Kuete
47' Желтая карточка
Сидибе Исмаэль
2:1
60' Гол
Adam Murphy
2:2
67' Гол
Oege-Sietse van Lingen
88' Вторая желтая карточка
Сидибе Исмаэль
2:3
90' Гол
Oege-Sietse van Lingen
90'+11

Ход матча

9'
0:1
Oege-Sietse van Lingen
22'
Деспрез Дидье
1:1
31'
 
Dylan Kuete
46'
Adam Murphy
Thijs Timmermans
 
46'
Норман Дэвид
Harry Brockbank
 
47'
 
Сидибе Исмаэль
60'
Adam Murphy
2:1
67'
Дойл Ойн
Mark Doyle
 
67'
2:2
Oege-Sietse van Lingen
79'
 
Боич Филип
Агович Эдис
79'
 
Муссаки Херман
Уассьеро Жан-Сильвио
80'
Tom Lonergan
Карти Конор
 
86'
 
Диуф Жюль
Dylan Kuete
87'
Ben Mccormack
Jay McGrath
 
88'
 
Сидибе Исмаэль
90'
2:3
Oege-Sietse van Lingen
90'
 
Yannick Schaus
Румер Якюро

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 113
Сент-Патрикс 61.9% (70)
X 27.4% (31)
Дюделанж 10.6% (12)
Все прогнозы
36
Лайнесс
Дин
12
Harry
Brockbank
22
Sam
Curtis
26
Jay
McGrath
14
Mark
Doyle
6
Jamie
Lennon
25
Thijs
Timmermans
3
Бреслин
Энтони
20
Малрейни
Джейк
15
Карти
Конор
8
Форрестер
Крис
16
Деспрез
Дидье
3
Kino
Delorge
2
Сидибе
Исмаэль
67
Деккер
Винсент
27
Уассьеро
Жан-Сильвио
18
Dylan
Kuete
10
Агович
Эдис
6
Фрере
Бруно
7
Румер
Якюро
9
Oege-Sietse
van
Lingen
23
Хаджи
Самир
Сент-Патрикс
3-4-3
Дюделанж
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Патрикс
Дюделанж

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Doyle 1 0.5
Adam Murphy 1 0.5
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oege-Sietse van Lingen 4 2
Румер Якюро 1 0.5
Уассьеро Жан-Сильвио 0 0
Фрере Бруно 0 0

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норман Дэвид 1 0
Jamie Lennon 1 0
Карти Конор 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидибе Исмаэль 2 1
Уассьеро Жан-Сильвио 1 0
Фрере Бруно 1 0
Dylan Kuete 1 0

Результаты матчей

Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дюделанж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дюделанж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Сент-Патрикс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дюделанж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Корк Сити 1:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 7:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1
Сент-Патрикс - Шелбурн 1:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Шелбурн - Сент-Патрикс 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 3:2 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Корк Сити - Сент-Патрикс 2:3 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 0:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 0:2 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:3 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 1:3 Сент-Патрикс - Корк Сити 4:0 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 3:0
Дюделанж
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дюделанж - Сент-Патрикс 2:1 Жюнесс Эш - Дюделанж 4:2 Дюделанж - Вильц 1:1 Виктория Роспорт - Дюделанж 2:1
Дюделанж - Кэрьенг 4:0 Дюделанж - Мондерканге 5:1 Свифт Эсперанж - Дюделанж 4:3 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 4:0 Дифферданж - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Фола 2:1 Этцелла - Дюделанж 2:5 Дюделанж - Унион Титус 0:1 Страссен - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Расинг Юнион 0:1 Хостерт - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Прогрес 1:4 Дюделанж - Ульсан Хёндэ 3:2 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Виктория Роспорт 2:0 Кэрьенг - Дюделанж 2:4

Результаты матчей

Сент-Патрикс
Дюделанж

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Патрикс
Дюделанж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Thijs Timmermans уходит с поля. Adam Murphy выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Dylan Kuete получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Г О О О О Л - Деспрез Дидье уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 9'
      Г О О О О Л - Oege-Sietse van Lingen бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Richmond Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Сент-Патрикс 61.9% (70)
    X 27.4% (31)
    Дюделанж 10.6% (12)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Сент-Патрикс 2:3 Дюделанж

    Исход игры
    Сент-Патрикс
    61.9% (70)
    Ничья
    27.4% (31)
    Дюделанж
    10.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Сент-Патрикс
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    26.5% (30)
    1:0 Сент-Патрикс
    13.3% (15)
    2:0 Сент-Патрикс
    9.7% (11)
    1:2 Дюделанж
    5.3% (6)
    3:1 Сент-Патрикс
    3.5% (4)
    0:1 Дюделанж
    2.7% (3)
    0:2 Дюделанж
    1.8% (2)
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