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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Динамо Батуми
0:1
Первый тайм: 29'
Тирана
0'
0:1
28' Гол
Лушкья Реги

Ход матча

9'
Рехвиашвили Георгий
Балич Саша
 
28'
0:1
Лушкья Реги

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 112
Динамо Батуми 81.3% (91)
X 16.1% (18)
Тирана 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Батуми
Ничья
Тирана
2.00
3.65
4.96
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Чичкан
Антон
17
Мамучашвили
Владимир
23
Кобахидзе
Мамука
33
Балич
Саша
2
Гиорбелидзе
Гурам
3
Тейди
Бенжамин
5
Литвиненко
Иван
20
Цитаишвили
Георгий
7
Зария
Георгий
24
Бидзинашвили
Ираклий
40
Фламарион
23
Селмани
Гентьян
5
Найдовски
Филип
28
Ходжалари
Эрион
17
Дока
Альби
18
Пергджони
Флорьян
11
Лятифи
Лиридон
10
Лушкья
Реги
8
Йонузи
Фьоарт
27
Хиля
Ардит
9
Хасани
Флорент
7
Абазай
Кристал
Динамо Батуми
4-2-3-1
Тирана
4-4-2

История личных встреч

Динамо Батуми
Тирана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламарион 1 0.5
Бидзинашвили Ираклий 0 0
Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лушкья Реги 1 0.5
Rimal Haxhiu 0 0

Карточки

Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичкан Антон 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тирана - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 2:1 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2
Динамо Батуми - Телави 2:0 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Гагра 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Дила 0:2 Сабуртало - Динамо Батуми 3:3 Шукура - Динамо Батуми 1:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Телави - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самтредия 3:2 Дила - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 3:1 Динамо Батуми - Шукура 2:1
Тирана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тирана - Динамо Батуми 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Тирана - Эгнатия 0:1 Эрзени - Тирана 1:2
Тирана - Бюлис 2:2 Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0 Тирана - Теута 0:2 Кастриоти - Тирана 0:1

Результаты матчей

Динамо Батуми
Тирана

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Батуми
Тирана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
ФК Европа Manu Heredia 1 1
Весь список
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Прогнозы 112
Динамо Батуми 81.3% (91)
X 16.1% (18)
Тирана 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Батуми
Ничья
Тирана
2.00
3.65
4.96
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Динамо Батуми 0:1 Тирана онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Батуми 0:1 Тирана

Исход игры
Динамо Батуми
82.2% (97)
Ничья
15.3% (18)
Тирана
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
54.13% (59)
Нет
45.87% (50)
Популярный счёт
2:1 Динамо Батуми
33.1% (39)
1:0 Динамо Батуми
28.8% (34)
1:1 Ничья
13.6% (16)
2:0 Динамо Батуми
10.2% (12)
3:1 Динамо Батуми
1.7% (2)
0:1 Тирана
1.7% (2)
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