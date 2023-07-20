Тур: 1. Стадион: Батуми Стадиум.
1:2
Конец матча
0'
0:1
28' ГолЛушкья Реги
60' Желтая карточкаХиля Ардит
62' Желтая карточкаТейди Бенжамин
0:2
78' ГолДелиу Ардит
80' Желтая карточкаДелиу Ардит
80' Желтая карточкаДока Альби
1:2
90' ГолКапанадзе Торнике
90'+11
Ход матча
28'
0:1
60'
62'
78'
0:2
80'
80'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
31
Чичкан
Антон
33
Балич
Саша
40
Фламарион
17
Дока
Альби
10
Лушкья
Реги
27
Хиля
Ардит
- Основной состав
-
31 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вацадзе МатэНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гегучадзе Георгий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дока АльбиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лушкья РегиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хиля АрдитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Делиу АрдитПолузащитник
- Нападающий
-
77 Dion Ahmetaj
-
30 Dijar Nikqi
-
19 Kaina
-
14 Rimal Haxhiu
-
12 Leon Kozi
-
Главный тренер: Шехи Оргес
История личных встреч
Динамо Батуми
Тирана
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капанадзе Торнике
|1
|0.5
|Фламарион
|1
|0.5
|Бидзинашвили Ираклий
|0
|0
|Paata Ghudushauri
|0
|0
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лушкья Реги
|2
|1
|Делиу Ардит
|1
|0.5
|Йонузи Фьоарт
|0
|0
|Абазай Кристал
|0
|0
|Rimal Haxhiu
|0
|0
Карточки
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чичкан Антон
|1
|0
|Тейди Бенжамин
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиля Ардит
|1
|0
|Делиу Ардит
|1
|0
|Дока Альби
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тирана - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 2:1 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2
Динамо Батуми - Телави 2:0 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Гагра 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Дила 0:2 Сабуртало - Динамо Батуми 3:3 Шукура - Динамо Батуми 1:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Телави - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самтредия 3:2 Дила - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 3:1 Динамо Батуми - Шукура 2:1
Тирана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тирана - Динамо Батуми 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Тирана - Эгнатия 0:1 Эрзени - Тирана 1:2
Тирана - Бюлис 2:2 Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0 Тирана - Теута 0:2 Кастриоти - Тирана 0:1
Результаты матчей
Динамо Батуми
Тирана
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Батуми
Тирана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Батуми 1:2 Тирана
Исход игры
Динамо Батуми
82.2% (97)
Ничья
15.3% (18)
Тирана
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
54.13% (59)
Нет
45.87% (50)
Популярный счёт
2:1 Динамо Батуми
33.1% (39)
1:0 Динамо Батуми
28.8% (34)
1:1 Ничья
13.6% (16)
2:0 Динамо Батуми
10.2% (12)
3:1 Динамо Батуми
1.7% (2)
0:1 Тирана
1.7% (2)
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