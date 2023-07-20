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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Динамо Батуми
1:2
Конец матча
Тирана
0'
0:1
28' Гол
Лушкья Реги
60' Желтая карточка
Хиля Ардит
62' Желтая карточка
Тейди Бенжамин
0:2
78' Гол
Делиу Ардит
80' Желтая карточка
Делиу Ардит
80' Желтая карточка
Дока Альби
1:2
90' Гол
Капанадзе Торнике
90'+11

Ход матча

9'
Рехвиашвили Георгий
Балич Саша
 
28'
0:1
Лушкья Реги
(Хиля Ардит)
46'
Вацадзе Матэ
Бидзинашвили Ираклий
 
57'
Чабрадзе Григол
Литвиненко Иван
 
60'
 
Хиля Ардит
62'
Тейди Бенжамин
 
67'
 
Rimal Haxhiu
Лятифи Лиридон
73'
 
Делиу Ардит
Лушкья Реги
78'
0:2
Делиу Ардит
(Йонузи Фьоарт)
80'
 
Делиу Ардит
80'
 
Дока Альби
81'
Капанадзе Торнике
Тейди Бенжамин
 
81'
Paata Ghudushauri
Цитаишвили Георгий
 
84'
 
Лулай Бруно
Абазай Кристал
90'
Капанадзе Торнике
(Paata Ghudushauri)
1:2

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 118
Динамо Батуми 82.2% (97)
X 15.3% (18)
Тирана 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Чичкан
Антон
17
Мамучашвили
Владимир
23
Кобахидзе
Мамука
33
Балич
Саша
2
Гиорбелидзе
Гурам
3
Тейди
Бенжамин
5
Литвиненко
Иван
20
Цитаишвили
Георгий
7
Зария
Георгий
24
Бидзинашвили
Ираклий
40
Фламарион
23
Селмани
Гентьян
5
Найдовски
Филип
28
Ходжалари
Эрион
17
Дока
Альби
18
Пергджони
Флорьян
11
Лятифи
Лиридон
10
Лушкья
Реги
8
Йонузи
Фьоарт
27
Хиля
Ардит
9
Хасани
Флорент
7
Абазай
Кристал
Динамо Батуми
4-2-3-1
Тирана
4-4-2

История личных встреч

Динамо Батуми
Тирана

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капанадзе Торнике 1 0.5
Фламарион 1 0.5
Бидзинашвили Ираклий 0 0
Paata Ghudushauri 0 0
Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лушкья Реги 2 1
Делиу Ардит 1 0.5
Йонузи Фьоарт 0 0
Абазай Кристал 0 0
Rimal Haxhiu 0 0

Карточки

Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичкан Антон 1 0
Тейди Бенжамин 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиля Ардит 1 0
Делиу Ардит 1 0
Дока Альби 1 0

Результаты матчей

Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Батуми
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тирана - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 2:1 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2
Динамо Батуми - Телави 2:0 Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Гагра 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Дила 0:2 Сабуртало - Динамо Батуми 3:3 Шукура - Динамо Батуми 1:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Телави - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самтредия 3:2 Дила - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 3:1 Динамо Батуми - Шукура 2:1
Тирана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тирана - Динамо Батуми 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Тирана - Эгнатия 0:1 Эрзени - Тирана 1:2
Тирана - Бюлис 2:2 Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0 Тирана - Теута 0:2 Кастриоти - Тирана 0:1

Результаты матчей

Динамо Батуми
Тирана

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Батуми
Тирана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Динамо Батуми 82.2% (97)
    X 15.3% (18)
    Тирана 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Батуми 1:2 Тирана

    Исход игры
    Динамо Батуми
    82.2% (97)
    Ничья
    15.3% (18)
    Тирана
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Батуми
    33.1% (39)
    1:0 Динамо Батуми
    28.8% (34)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    2:0 Динамо Батуми
    10.2% (12)
    3:1 Динамо Батуми
    1.7% (2)
    0:1 Тирана
    1.7% (2)
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