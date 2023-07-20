Тур: 1. Стадион: А. Ле Кок Арена.
1:2
Первый тайм: 45+'
Ход матча
4'
0:1
10'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 HeitorЗащитник
-
26 Бурама ФомбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Велиев МурадПолузащитник
-
23 Вяля ХенриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кирсс РобертНападающий
-
36 Педро ЖоаоНападающий
-
-
Главный тренер: Curro Torres
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
-
14 Eric Bille
-
13 Henry Addo
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Левадия Таллин
Жилина
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйджийри Эрнест
|2
|1
|Mollo Bessala
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руснак Матуш
|1
|0.5
|Дурис Давид
|1
|0.5
|Мыслович Патрик
|1 (1)
|0.5
|Samuel Gidi
|0
|0
|Antoin Essomba
|0
|0
Карточки
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрес Курро
|1
|0
|Heitor
|1
|0
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
|Бурама Фомба
|1
|0
|Шеннинг-Ларсен Микаэль
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Результаты матчей
Левадия Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Левадия Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жилина - Левадия Таллин 2:1 Левадия Таллин - Нымме Калью 3:0 Левадия Таллин - Нарва Транс 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0
Левадия Таллин - Калев 2:1 Курессааре - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 2:1 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 2:2 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Харью Лаагри - Левадия Таллин 2:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Левадия Таллин - Харью Лаагри 6:1 Калев - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Курессааре 4:1 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Таммека Тарту 3:0
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1
Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0
Результаты матчей
Левадия Таллин
Жилина
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Левадия Таллин
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|ФК Европа
|Manu Heredia
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Левадия Таллин 1:2 Жилина
Исход игры
Левадия Таллин
14.8% (17)
Ничья
44.3% (51)
Жилина
40.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (46)
1:2 Жилина
23.5% (27)
0:1 Жилина
11.3% (13)
1:0 Левадия Таллин
7% (8)
2:1 Левадия Таллин
6.1% (7)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:3 Жилина
1.7% (2)
0:2 Жилина
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!