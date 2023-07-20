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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Левадия Таллин
1:2
Конец матча
Жилина
0'
0:1
3' Гол
Руснак Матуш
1:1
10' Гол
Эйджийри Эрнест
1:2
45' Гол
Стойчевски Андрей
74' Желтая карточка
Айнсалу Михкель
78' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Яворчек Доминик
90' Желтая карточка
Henry Addo
90'+3

Ход матча

3'
0:1
Руснак Матуш
(Antoin Essomba)
10'
Эйджийри Эрнест
(Mollo Bessala)
1:1
45'
Вассильев Никита
Mollo Bessala
 
45'
1:2
Стойчевски Андрей
60'
 
Henry Addo
Antoin Essomba
68'
Кирсс Роберт
Heitor
 
68'
Педро Жоао
Ioan Yakovlev
 
73'
 
Яворчек Доминик
Зауэр Марио
73'
 
Мыслович Патрик
Ямбор Тимотей
74'
Айнсалу Михкель
 
78'
 
87'
 
Xavier Adang
Руснак Матуш
87'
Закарлюка Александр
Бурама Фомба
 
90'
 
Яворчек Доминик
90'
 
Henry Addo

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Левадия Таллин 14.8% (17)
X 44.3% (51)
Жилина 40.9% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Валлнер
Карл-Андре
7
Тур
Эдгар
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
2
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
11
Айнсалу
Михкель
6
Пеэтсон
Расмус
15
Мавретич
Тиль
14
Эйджийри
Эрнест
20
Mollo
Bessala
10
Ioan
Yakovlev
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
8
Antoin
Essomba
Левадия Таллин
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Левадия Таллин
Жилина

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйджийри Эрнест 2 1
Mollo Bessala 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руснак Матуш 1 0.5
Дурис Давид 1 0.5
Стойчевски Андрей 1 0.5
Мыслович Патрик 1 (1) 0.5
Samuel Gidi 0 0
Antoin Essomba 0 0

Карточки

Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Курро 1 0
Heitor 1 0
Пеэтсон Расмус 1 0
Айнсалу Михкель 1 0
Бурама Фомба 1 0
Шеннинг-Ларсен Микаэль 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яворчек Доминик 1 0
Стойчевски Андрей 1 0
Henry Addo 1 0
Samuel Gidi 1 0
Xavier Adang 1 0

Результаты матчей

Левадия Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Левадия Таллин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Жилина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Левадия Таллин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жилина - Левадия Таллин 2:1 Левадия Таллин - Нымме Калью 3:0 Левадия Таллин - Нарва Транс 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0
Левадия Таллин - Калев 2:1 Курессааре - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 2:1 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 2:2 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Харью Лаагри - Левадия Таллин 2:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Левадия Таллин - Харью Лаагри 6:1 Калев - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Курессааре 4:1 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Таммека Тарту 3:0
Жилина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1
Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4 Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0

Результаты матчей

Левадия Таллин
Жилина

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Левадия Таллин
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Стойчевски Андрей бьет в цель!
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    Прогнозы 115
    Левадия Таллин 14.8% (17)
    X 44.3% (51)
    Жилина 40.9% (47)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Левадия Таллин 1:2 Жилина

    Исход игры
    Левадия Таллин
    14.8% (17)
    Ничья
    44.3% (51)
    Жилина
    40.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (46)
    1:2 Жилина
    23.5% (27)
    0:1 Жилина
    11.3% (13)
    1:0 Левадия Таллин
    7% (8)
    2:1 Левадия Таллин
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    0:3 Жилина
    1.7% (2)
    0:2 Жилина
    1.7% (2)
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