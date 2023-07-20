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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Викингур
0:0
Второй тайм: 63'
Интер Эскальдес
0'
17' Желтая карточка
Артигас Жерар
18' Желтая карточка
Йонхардссон Инги
19' Желтая карточка
Фехер Рауль
54' Желтая карточка
Йохансен Якуп
57' Желтая карточка
Эллингсгор Арон

Ход матча

17'
 
Артигас Жерар
18'
Йонхардссон Инги
 
19'
 
Фехер Рауль
54'
Йохансен Якуп
 
56'
 
Андреу Саша
Артигас Жерар
57'
Эллингсгор Арон
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 114
Викингур 85.1% (97)
X 11.4% (13)
Интер Эскальдес 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Викингур
Ничья
Интер Эскальдес
3.00
3.78
4.25
Все Коэффициенты
1
Рейнатред
А
Бардюр
3
Брунни
Сигнар
4
Грегерсен
Атли
18
Свенссон
Арнбьорн
14
Йонхардссон
Инги
7
Йохансен
Якуп
19
Эллингсгор
Арон
15
Тури
Давид
Геза
11
Бардарсон
Олаф
9
Martin
Joensen
10
Ватнхамар
Сольви
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
12
Фехер
Рауль
14
Javi
Duro
4
Де
Нова
Иван
21
Ander
El
Haddadi
19
Мартинес
Виктор
20
Niko
Kata
8
Ассубре
Жан
45
Артигас
Жерар
22
Кабалье
Марк
Викингур
4-4-2
Интер Эскальдес
4-4-2

История личных встреч

Викингур
Интер Эскальдес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватнхамар Сольви 1 (1) 0.5
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ander El Haddadi 1 0.5
Фехер Рауль 1 0.5
Гальего Адриа 0 0

Карточки

Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Атли 1 0
Йохансен Якуп 1 0
Йонхардссон Инги 1 0
Эллингсгор Арон 1 0
Бардарсон Олаф 1 0
Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артигас Жерар 1 0
Фехер Рауль 1 0
Domi Berlanga 1 0

Результаты матчей

Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 0:2 Викингур - Фуглафйордур 5:0 Вестур - Викингур 3:2
Б-36 - Викингур 2:1 Викингур - Б-68 1:1 Викингур - Торсхавн 0:2 Аргир - Викингур 0:4 Викингур - Аргир 5:0 Вестур - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 1:0 Торсхавн - Викингур 1:1 Клаксвик - Викингур 2:0 Б-68 - Викингур 3:3 Фуглафйордур - Викингур 0:1 Викингур - Творойри 7:0 Викингур - Б-36 0:3 Клаксвик - Викингур 0:1 Викингур - Стреймур 4:0 Аргир - Викингур 0:0
Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0
Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 12:0 Энгордани - Интер Эскальдес 0:4

Результаты матчей

Викингур
Интер Эскальдес

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Викингур
Интер Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Эллингсгор Арон получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Артигас Жерар уходит с поля. Андреу Саша выходит вместо него
  • 54'
    Йохансен Якуп получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Фехер Рауль получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Djupumyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Викингур 85.1% (97)
X 11.4% (13)
Интер Эскальдес 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Викингур
Ничья
Интер Эскальдес
3.00
3.78
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викингур 0:0 Интер Эскальдес онлайн

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Прогнозы на матч Викингур 0:0 Интер Эскальдес

Исход игры
Викингур
85.1% (97)
Ничья
11.4% (13)
Интер Эскальдес
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.61% (41)
Меньше
63.39% (71)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
2:1 Викингур
28.9% (33)
2:0 Викингур
24.6% (28)
1:0 Викингур
23.7% (27)
1:1 Ничья
11.4% (13)
3:1 Викингур
5.3% (6)
0:1 Интер Эскальдес
1.8% (2)
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Викингур
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