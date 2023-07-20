Тур: 1. Стадион: Джупумира.
0:0
Второй тайм: 63'
0'
17' Желтая карточкаАртигас Жерар
18' Желтая карточкаЙонхардссон Инги
19' Желтая карточкаФехер Рауль
54' Желтая карточкаЙохансен Якуп
57' Желтая карточкаЭллингсгор Арон
Ход матча
17'
18'
19'
54'
57'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
12
Фехер
Рауль
14
Javi
Duro
20
Niko
Kata
22
Кабалье
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ольсен АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Poulsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фехер РаульЗащитник
-
14 Javi DuroЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Niko KataПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кабалье МаркНападающий
- Запасные игроки
-
48 ЧетеЗащитник
-
23 Рока ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Otger Canals
История личных встреч
Викингур
Интер Эскальдес
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ватнхамар Сольви
|1 (1)
|0.5
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ander El Haddadi
|1
|0.5
|Фехер Рауль
|1
|0.5
|Гальего Адриа
|0
|0
Карточки
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Атли
|1
|0
|Йохансен Якуп
|1
|0
|Йонхардссон Инги
|1
|0
|Эллингсгор Арон
|1
|0
|Бардарсон Олаф
|1
|0
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артигас Жерар
|1
|0
|Фехер Рауль
|1
|0
|Domi Berlanga
|1
|0
Результаты матчей
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 0:2 Викингур - Фуглафйордур 5:0 Вестур - Викингур 3:2
Б-36 - Викингур 2:1 Викингур - Б-68 1:1 Викингур - Торсхавн 0:2 Аргир - Викингур 0:4 Викингур - Аргир 5:0 Вестур - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 1:0 Торсхавн - Викингур 1:1 Клаксвик - Викингур 2:0 Б-68 - Викингур 3:3 Фуглафйордур - Викингур 0:1 Викингур - Творойри 7:0 Викингур - Б-36 0:3 Клаксвик - Викингур 0:1 Викингур - Стреймур 4:0 Аргир - Викингур 0:0
Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0
Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 12:0 Энгордани - Интер Эскальдес 0:4
Результаты матчей
Викингур
Интер Эскальдес
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Викингур
Интер Эскальдес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогнозы на матч Викингур 0:0 Интер Эскальдес
Исход игры
Викингур
85.1% (97)
Ничья
11.4% (13)
Интер Эскальдес
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.61% (41)
Меньше
63.39% (71)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
2:1 Викингур
28.9% (33)
2:0 Викингур
24.6% (28)
1:0 Викингур
23.7% (27)
1:1 Ничья
11.4% (13)
3:1 Викингур
5.3% (6)
0:1 Интер Эскальдес
1.8% (2)
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