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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Викингур
1:1
Конец матча
Интер Эскальдес
0'
17' Желтая карточка
Артигас Жерар
18' Желтая карточка
Йонхардссон Инги
19' Желтая карточка
Фехер Рауль
50' Желтая карточка
Кабалье Марк
55' Желтая карточка
Йохансен Якуп
57' Желтая карточка
Эллингсгор Арон
0:1
65' Гол
Андреу Саша
68' Желтая карточка
Бардарсон Олаф
1:1
76' Пенальти
Ватнхамар Сольви
90' Желтая карточка
Poul Kallsberg
90'+10

Ход матча

17'
 
Артигас Жерар
18'
Йонхардссон Инги
 
19'
 
Фехер Рауль
50'
 
Кабалье Марк
55'
Йохансен Якуп
 
56'
 
Андреу Саша
Артигас Жерар
57'
Эллингсгор Арон
 
65'
Poul Kallsberg
Йохансен Якуп
 
65'
0:1
Андреу Саша
68'
Бардарсон Олаф
 
70'
Юстинуссен Финнур
Эллингсгор Арон
 
72'
 
Рока Жорди
Ассубре Жан
76'
Ватнхамар Сольви
1:1
80'
 
Де ла Торре Анхель
Кабалье Марк
80'
 
Чете
Ander El Haddadi
87'
Ольсен Ари
Йонхардссон Инги
 
90'
Poul Kallsberg
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 114
Викингур 85.1% (97)
X 11.4% (13)
Интер Эскальдес 3.5% (4)
Все прогнозы
1
Рейнатред
А
Бардюр
3
Брунни
Сигнар
4
Грегерсен
Атли
18
Свенссон
Арнбьорн
14
Йонхардссон
Инги
7
Йохансен
Якуп
19
Эллингсгор
Арон
15
Тури
Давид
Геза
11
Бардарсон
Олаф
9
Martin
Joensen
10
Ватнхамар
Сольви
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
12
Фехер
Рауль
14
Javi
Duro
4
Де
Нова
Иван
21
Ander
El
Haddadi
19
Мартинес
Виктор
20
Niko
Kata
8
Ассубре
Жан
45
Артигас
Жерар
22
Кабалье
Марк
Викингур
4-4-2
Интер Эскальдес
4-4-2

История личных встреч

Викингур
Интер Эскальдес

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватнхамар Сольви 2 (2) 1
Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ander El Haddadi 1 0.5
Андреу Саша 1 0.5
Фехер Рауль 1 0.5
Гальего Адриа 0 0

Карточки

Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йохансен Якуп 2 0
Эллингсгор Арон 2 0
Бардарсон Олаф 2 0
Грегерсен Атли 1 0
Йонхардссон Инги 1 0
Poul Kallsberg 1 0
Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабалье Марк 1 0
Артигас Жерар 1 0
Фехер Рауль 1 0
Domi Berlanga 1 0

Результаты матчей

Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Викингур
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интер Эскальдес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - Викингур 2:1 Стреймур - Викингур 0:2 Викингур - Фуглафйордур 5:0 Вестур - Викингур 3:2
Б-36 - Викингур 2:1 Викингур - Б-68 1:1 Викингур - Торсхавн 0:2 Аргир - Викингур 0:4 Викингур - Аргир 5:0 Вестур - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 1:0 Торсхавн - Викингур 1:1 Клаксвик - Викингур 2:0 Б-68 - Викингур 3:3 Фуглафйордур - Викингур 0:1 Викингур - Творойри 7:0 Викингур - Б-36 0:3 Клаксвик - Викингур 0:1 Викингур - Стреймур 4:0 Аргир - Викингур 0:0
Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Интер Эскальдес - Викингур 2:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0
Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 12:0 Энгордани - Интер Эскальдес 0:4

Результаты матчей

Викингур
Интер Эскальдес

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Викингур
Интер Эскальдес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Йохансен Якуп получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Кабалье Марк получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Фехер Рауль получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Йонхардссон Инги получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Артигас Жерар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Djupumyra Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Викингур 85.1% (97)
    X 11.4% (13)
    Интер Эскальдес 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Викингур 1:1 Интер Эскальдес онлайн

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    Прогнозы на матч Викингур 1:1 Интер Эскальдес

    Исход игры
    Викингур
    85.1% (97)
    Ничья
    11.4% (13)
    Интер Эскальдес
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.61% (41)
    Меньше
    63.39% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    47.32% (53)
    Нет
    52.68% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Викингур
    28.9% (33)
    2:0 Викингур
    24.6% (28)
    1:0 Викингур
    23.7% (27)
    1:1 Ничья
    11.4% (13)
    3:1 Викингур
    5.3% (6)
    0:1 Интер Эскальдес
    1.8% (2)
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