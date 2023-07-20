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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ФК Санта-Колома
0:0
Первый тайм: 41'
Пенибонт
0'
26' Желтая карточка
Ryan Reynolds

Ход матча

26'
 
Ryan Reynolds

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
ФК Санта-Колома 71.2% (79)
X 19.8% (22)
Пенибонт 9% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Санта-Колома
Ничья
Пенибонт
2.75
2.75
3.90
Все Коэффициенты
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
5
Ребес
Марк
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
32
Mario
Mourelo
30
Хила
Элой
11
David
Virgili
23
Харрис
Алекс
6
Mael
Davies
2
Литтл
Марк
14
Йорверт
Джош
3
Kane
Owen
20
Ryan
Reynolds
4
Ashley
Evans
8
Lewis
Harling
5
Daniel
Jefferies
9
Крис
Венаблес
22
Реффелл
Кейон
ФК Санта-Колома
4-3-3
Пенибонт
4-3-3

История личных встреч

ФК Санта-Колома
Пенибонт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mario Mourelo 1 0.5
Пенибонт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крис Венаблес 1 0.5

Карточки

ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 1 0
David Crespo2 1 0
Пенибонт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реффелл Кейон 1 0
Ryan Reynolds 1 0

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Санта-Колома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0
УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Энгордани 6:0
Пенибонт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Пенибонт - Понтардейв 6:0
Пенибонт - Ньютаун 2:1 Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Пенибонт - ТНС 2:5 Кардифф МЮ - Пенибонт 2:3 Пенибонт - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Пенибонт 0:1 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 Пенибонт - Кардифф МЮ 2:1 Бала Таун - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Ньютаун 3:0 Аберистуит - Пенибонт 0:3 Пенибонт - Каернарфон Таун 5:1 Пенибонт - Эйрбас 2:0 Кардифф МЮ - Пенибонт 0:0

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
Пенибонт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Санта-Колома
Пенибонт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Биркиркара Пепе Энрико 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Ryan Reynolds получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 111
ФК Санта-Колома 71.2% (79)
X 19.8% (22)
Пенибонт 9% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Санта-Колома
Ничья
Пенибонт
2.75
2.75
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Санта-Колома 0:0 Пенибонт онлайн

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Прогнозы на матч ФК Санта-Колома 0:0 Пенибонт

Исход игры
ФК Санта-Колома
71.2% (79)
Ничья
19.8% (22)
Пенибонт
9% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
48.6% (52)
Нет
51.4% (55)
Популярный счёт
1:0 ФК Санта-Колома
40.5% (45)
2:1 ФК Санта-Колома
22.5% (25)
1:1 Ничья
18% (20)
1:2 Пенибонт
5.4% (6)
2:0 ФК Санта-Колома
3.6% (4)
0:1 Пенибонт
2.7% (3)
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