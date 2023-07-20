Тур: 1. Стадион: Комуналь Андорра-ла-Велья.
0:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
26'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
18
Miguel
Lopez
30
Хила
Элой
23
Харрис
Алекс
14
Йорверт
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Miguel LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Хила ЭлойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
21 Octavio Paez
-
-
12 Eric Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
- Основной состав
-
23 Харрис АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Йорверт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Джонс ГенриПолузащитник
-
26 Рис Гриффитс
-
-
-
16 Billy Borge
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rhys Griffiths
История личных встреч
ФК Санта-Колома
Пенибонт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mario Mourelo
|1
|0.5
Пенибонт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крис Венаблес
|1
|0.5
Карточки
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Lopez
|1
|0
|David Crespo2
|1
|0
Пенибонт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реффелл Кейон
|1
|0
|Ryan Reynolds
|1
|0
Результаты матчей
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0
УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Энгордани 6:0
Пенибонт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Пенибонт - Понтардейв 6:0
Пенибонт - Ньютаун 2:1 Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Пенибонт - ТНС 2:5 Кардифф МЮ - Пенибонт 2:3 Пенибонт - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Пенибонт 0:1 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 Пенибонт - Кардифф МЮ 2:1 Бала Таун - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Ньютаун 3:0 Аберистуит - Пенибонт 0:3 Пенибонт - Каернарфон Таун 5:1 Пенибонт - Эйрбас 2:0 Кардифф МЮ - Пенибонт 0:0
Результаты матчей
ФК Санта-Колома
Пенибонт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Санта-Колома
Пенибонт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Харачич Дженан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Биркиркара
|Пепе Энрико
|2
Прогнозы на матч ФК Санта-Колома 0:0 Пенибонт
Исход игры
ФК Санта-Колома
71.2% (79)
Ничья
19.8% (22)
Пенибонт
9% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
48.6% (52)
Нет
51.4% (55)
Популярный счёт
1:0 ФК Санта-Колома
40.5% (45)
2:1 ФК Санта-Колома
22.5% (25)
1:1 Ничья
18% (20)
1:2 Пенибонт
5.4% (6)
2:0 ФК Санта-Колома
3.6% (4)
0:1 Пенибонт
2.7% (3)
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