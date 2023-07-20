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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ФК Санта-Колома
2:0
Итог доп. времени
Пенибонт
0'
26' Желтая карточка
Ryan Reynolds
47' Желтая карточка
Литтл Марк
58' Желтая карточка
Gabe Kircough
78' Желтая карточка
Ньерга Марк
90' Желтая карточка
Крис Венаблес
93' Желтая карточка
Kane Owen
1:0
105' Гол
Ivan Garrido II
106' Желтая карточка
Ivan Garrido II
111' Желтая карточка
Йорверт Джош
111' Желтая карточка
Miguel Lopez
114' Вторая желтая карточка
Крис Венаблес
2:0
119' Гол
Christian Novoa Sandin
119' Желтая карточка
Christian Novoa Sandin
120' Желтая карточка
Рис Гриффитс
120' Желтая карточка
Сан-Никола Мойсес

Ход матча

26'
 
Ryan Reynolds
47'
 
Литтл Марк
52'
 
Gabe Kircough
Ryan Reynolds
55'
Сан-Никола Мойсес
David Crespo2
 
58'
 
Gabe Kircough
64'
Ньерга Марк
Торибио Даниэль
 
65'
 
Макдональд Шон
Ashley Evans
65'
 
Billy Borge
Daniel Jefferies
76'
 
Джонс Генри
Реффелл Кейон
78'
Ньерга Марк
 
84'
Octavio Paez
Mario Mourelo
 
85'
Ivan Garrido II
David Virgili
 
90'
 
Крис Венаблес
91'
Christian Novoa Sandin
Ребес Марк
 
93'
 
Kane Owen
95'
 
Dan Griffiths
Kane Owen
95'
 
Jonathan Brown I
Lewis Harling
105'
Ivan Garrido II
1:0
106'
Ivan Garrido II
 
111'
 
Йорверт Джош
111'
Miguel Lopez
 
114'
 
Крис Венаблес
119'
Christian Novoa Sandin
2:0
119'
Christian Novoa Sandin
 
120'
 
Рис Гриффитс
120'
Сан-Никола Мойсес
 
120'
Eric Ruiz
Хила Элой
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 8
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 111
ФК Санта-Колома 71.2% (79)
X 19.8% (22)
Пенибонт 9% (10)
Все прогнозы
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
5
Ребес
Марк
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
32
Mario
Mourelo
30
Хила
Элой
11
David
Virgili
23
Харрис
Алекс
6
Mael
Davies
2
Литтл
Марк
14
Йорверт
Джош
3
Kane
Owen
20
Ryan
Reynolds
4
Ashley
Evans
8
Lewis
Harling
5
Daniel
Jefferies
9
Крис
Венаблес
22
Реффелл
Кейон
ФК Санта-Колома
4-3-3
Пенибонт
4-3-3

История личных встреч

ФК Санта-Колома
Пенибонт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Novoa Sandin 1 0.5
Ivan Garrido II 1 0.5
Mario Mourelo 1 0.5
Пенибонт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крис Венаблес 1 0.5

Карточки

ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 2 0
Christian Novoa Sandin 1 0
Сан-Никола Мойсес 1 0
Ньерга Марк 1 0
Ivan Garrido II 1 0
David Crespo2 1 0
Пенибонт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крис Венаблес 1 1
Рис Гриффитс 1 0
Литтл Марк 1 0
Kane Owen 1 0
Йорверт Джош 1 0
Реффелл Кейон 1 0
Ryan Reynolds 1 0
Gabe Kircough 1 0

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120

Результаты последних матчей

ФК Санта-Колома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0
УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Энгордани 6:0
Пенибонт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Пенибонт - Понтардейв 6:0
Пенибонт - Ньютаун 2:1 Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Пенибонт - ТНС 2:5 Кардифф МЮ - Пенибонт 2:3 Пенибонт - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Пенибонт 0:1 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 Пенибонт - Кардифф МЮ 2:1 Бала Таун - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Ньютаун 3:0 Аберистуит - Пенибонт 0:3 Пенибонт - Каернарфон Таун 5:1 Пенибонт - Эйрбас 2:0 Кардифф МЮ - Пенибонт 0:0

Результаты матчей

ФК Санта-Колома
Пенибонт

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ФК Санта-Колома
Пенибонт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • 114'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Miguel Lopez получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Йорверт Джош получил желтую карточку от судьи
  • 108'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Ivan Garrido получил желтую карточку от судьи
  • 106'
    ГОООООЛ - Ivan Garrido забивает
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • 95'
    Lewis Harling уходит с поля. Джонатан Браун выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Kane Owen уходит с поля. Dan Griffiths выходит вместо него
    • 93'
      Kane Owen получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Ребес Марк уходит с поля. Christian Novoa Sandin выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Ryan Reynolds получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Comunal Andorra la Vella. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    ФК Санта-Колома 71.2% (79)
    X 19.8% (22)
    Пенибонт 9% (10)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Санта-Колома 2:0 Пенибонт онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Санта-Колома 2:0 Пенибонт

    Исход игры
    ФК Санта-Колома
    71.2% (79)
    Ничья
    19.8% (22)
    Пенибонт
    9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.78% (34)
    Меньше
    68.22% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    48.6% (52)
    Нет
    51.4% (55)
    Популярный счёт
    1:0 ФК Санта-Колома
    40.5% (45)
    2:1 ФК Санта-Колома
    22.5% (25)
    1:1 Ничья
    18% (20)
    1:2 Пенибонт
    5.4% (6)
    2:0 ФК Санта-Колома
    3.6% (4)
    0:1 Пенибонт
    2.7% (3)
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