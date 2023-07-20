Тур: 1. Стадион: Комуналь Андорра-ла-Велья.
2:0
Итог доп. времени
0'
26' Желтая карточкаRyan Reynolds
47' Желтая карточкаЛиттл Марк
58' Желтая карточкаGabe Kircough
78' Желтая карточкаНьерга Марк
90' Желтая карточкаКрис Венаблес
93' Желтая карточкаKane Owen
1:0
105' ГолIvan Garrido II
106' Желтая карточкаIvan Garrido II
111' Желтая карточкаЙорверт Джош
111' Желтая карточкаMiguel Lopez
114' Вторая желтая карточкаКрис Венаблес
2:0
119' ГолChristian Novoa Sandin
119' Желтая карточкаChristian Novoa Sandin
120' Желтая карточкаРис Гриффитс
120' Желтая карточкаСан-Никола Мойсес
Ход матча
26'
47'
58'
78'
90'
93'
105'
1:0
106'
111'
111'
114'
119'
120'
120'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 8
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
18
Miguel
Lopez
30
Хила
Элой
23
Харрис
Алекс
14
Йорверт
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Miguel LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Хила ЭлойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
21 Octavio Paez
-
-
12 Eric Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
- Основной состав
-
23 Харрис АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Йорверт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Джонс ГенриПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 Billy Borge
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rhys Griffiths
История личных встреч
ФК Санта-Колома
Пенибонт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Novoa Sandin
|1
|0.5
|Ivan Garrido II
|1
|0.5
|Mario Mourelo
|1
|0.5
Пенибонт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крис Венаблес
|1
|0.5
Карточки
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Lopez
|2
|0
|Christian Novoa Sandin
|1
|0
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|Ньерга Марк
|1
|0
|Ivan Garrido II
|1
|0
|David Crespo2
|1
|0
Пенибонт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крис Венаблес
|1
|1
|Рис Гриффитс
|1
|0
|Литтл Марк
|1
|0
|Kane Owen
|1
|0
|Йорверт Джош
|1
|0
|Реффелл Кейон
|1
|0
|Ryan Reynolds
|1
|0
|Gabe Kircough
|1
|0
Результаты матчей
ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
ФК Санта-Колома
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пенибонт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
67%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
67%
91-120
Результаты последних матчей
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0
УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Энгордани 6:0
Пенибонт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пенибонт - ФК Санта-Колома 1:1 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Пенибонт - Понтардейв 6:0
Пенибонт - Ньютаун 2:1 Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Пенибонт - ТНС 2:5 Кардифф МЮ - Пенибонт 2:3 Пенибонт - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Пенибонт 0:1 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 Пенибонт - Кардифф МЮ 2:1 Бала Таун - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Ньютаун 3:0 Аберистуит - Пенибонт 0:3 Пенибонт - Каернарфон Таун 5:1 Пенибонт - Эйрбас 2:0 Кардифф МЮ - Пенибонт 0:0
Результаты матчей
ФК Санта-Колома
Пенибонт
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ФК Санта-Колома
Пенибонт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогнозы на матч ФК Санта-Колома 2:0 Пенибонт
Исход игры
ФК Санта-Колома
71.2% (79)
Ничья
19.8% (22)
Пенибонт
9% (10)
Тотал 2.5
Больше
31.78% (34)
Меньше
68.22% (73)
Обе команды забьют
Да
48.6% (52)
Нет
51.4% (55)
Популярный счёт
1:0 ФК Санта-Колома
40.5% (45)
2:1 ФК Санта-Колома
22.5% (25)
1:1 Ничья
18% (20)
1:2 Пенибонт
5.4% (6)
2:0 ФК Санта-Колома
3.6% (4)
0:1 Пенибонт
2.7% (3)
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