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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Пайде Линнамеесконд
0:0
Первый тайм: 9'
Б-36
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Пайде Линнамеесконд 55% (61)
X 21.6% (24)
Б-36 23.4% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пайде Линнамеесконд
Ничья
Б-36
2.70
3.05
3.05
Все Коэффициенты
99
Жаржу
Эбрима
33
Мёёль
Карл
12
Юсиф
Абдул
24
Мюринген
Дениньо
29
Салисте
Йозеф
16
Мосников
Сергей
6
Симон
Доминик
10
Фролов
Андре
80
Агйепонг
Томас
27
Mechini
Gomis
19
Лутс
Сиим
1
Ламхауге
Маттиас
3
Беньяминсен
Янн
5
Наттестад
Сонни
4
Йенссон
Исак
16
Эгильссон
Магнус
8
Скандари
Тауфи
6
Нильсен
Эли
7
Нильсен
Бьярки
20
Йохансен
Андрасс
10
Шабала
Валерий
9
Агнарссон
Ханнес
Пайде Линнамеесконд
4-3-3
Б-36
4-3-3

История личных встреч

Пайде Линнамеесконд
Б-36

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салисте Йозеф 1 0
Мюринген Дениньо 1 0
Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Эли 1 0
Эгильссон Магнус 1 0

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:0
Харью Лаагри - Пайде Линнамеесконд 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Калев - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:0 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 1:4 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 2:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 0:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Харью Лаагри 1:0 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 0:1
Б-36
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0
Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3 Вестур - Б-36 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Биркиркара Пепе Энрико 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadriorg staadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Пайде Линнамеесконд 55% (61)
X 21.6% (24)
Б-36 23.4% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пайде Линнамеесконд
Ничья
Б-36
2.70
3.05
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пайде Линнамеесконд 0:0 Б-36 онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 0:0 Б-36

Исход игры
Пайде Линнамеесконд
55.7% (64)
Ничья
20.9% (24)
Б-36
23.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Пайде Линнамеесконд
33.9% (39)
1:1 Ничья
18.3% (21)
2:1 Пайде Линнамеесконд
15.7% (18)
1:2 Б-36
11.3% (13)
0:1 Б-36
7% (8)
2:0 Пайде Линнамеесконд
2.6% (3)
0:2 Б-36
2.6% (3)
1:3 Б-36
1.7% (2)
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Пайде Линнамеесконд
Б-36
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