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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Пайде Линнамеесконд
0:2
Итог доп. времени
Б-36
0'
31' Желтая карточка
Mechini Gomis
31' Желтая карточка
Наттестад Сонни
44' Желтая карточка
Беньяминсен Янн
68' Желтая карточка
Скандари Тауфи
76' Желтая карточка
Мюринген Дениньо
0:1
92' Гол
Нильсен Эли
0:2
95' Гол
Пшибыльски Михал
102' Желтая карточка
Йохансен Андрасс
111' Желтая карточка
Эгильссон Магнус
115' Желтая карточка
Ламхауге Маттиас
117' Желтая карточка
Рииберг Херол
120' Желтая карточка
Oskar Hoim

Ход матча

31'
Mechini Gomis
 
31'
 
Наттестад Сонни
44'
 
Беньяминсен Янн
63'
Сааг Кеймар
Mechini Gomis
 
67'
 
Солхейм Симун
Беньяминсен Янн
67'
 
Пшибыльски Михал
Шабала Валерий
68'
 
Скандари Тауфи
74'
Рииберг Херол
Мосников Сергей
 
76'
Мюринген Дениньо
 
86'
 
Гиссинг Лукас
Скандари Тауфи
90'
Jakob Viidas Sten
Агйепонг Томас
 
92'
0:1
Нильсен Эли
(Солхейм Симун)
95'
0:2
Пшибыльски Михал
(Солхейм Симун)
100'
 
Хейнесен Беньямин
Агнарссон Ханнес
102'
 
Йохансен Андрасс
106'
 
Йонсен Эмиль
Йохансен Андрасс
106'
Аер Сиим
Фролов Андре
 
106'
Oskar Hoim
Мёёль Карл
 
110'
 
Эриксен Андреас
Наттестад Сонни
111'
 
Эгильссон Магнус
115'
 
Ламхауге Маттиас
117'
Рииберг Херол
 
120'
Oskar Hoim
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 115
Пайде Линнамеесконд 55.7% (64)
X 20.9% (24)
Б-36 23.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Жаржу
Эбрима
33
Мёёль
Карл
12
Юсиф
Абдул
24
Мюринген
Дениньо
29
Салисте
Йозеф
16
Мосников
Сергей
6
Симон
Доминик
10
Фролов
Андре
80
Агйепонг
Томас
27
Mechini
Gomis
19
Лутс
Сиим
1
Ламхауге
Маттиас
3
Беньяминсен
Янн
5
Наттестад
Сонни
4
Йенссон
Исак
16
Эгильссон
Магнус
8
Скандари
Тауфи
6
Нильсен
Эли
7
Нильсен
Бьярки
20
Йохансен
Андрасс
10
Шабала
Валерий
9
Агнарссон
Ханнес
Пайде Линнамеесконд
4-3-3
Б-36
4-3-3

История личных встреч

Пайде Линнамеесконд
Б-36

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Эли 1 0.5
Пшибыльски Михал 1 0.5
Солхейм Симун 0 0

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюринген Дениньо 2 0
Рииберг Херол 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Mechini Gomis 1 0
Oskar Hoim 1 0
Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгильссон Магнус 2 0
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Беньяминсен Янн 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Ламхауге Маттиас 1 0
Скандари Тауфи 1 0

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Б-36
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:0
Харью Лаагри - Пайде Линнамеесконд 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Калев - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:0 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 1:4 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 2:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 0:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Харью Лаагри 1:0 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 0:1
Б-36
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0
Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3 Вестур - Б-36 1:1

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
Б-36

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Пайде Линнамеесконд
Б-36

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 124'
    Вот и все. Прозвучал финальный свисток
  • 120'
    Oskar Hoim получил желтую карточку от судьи
  • 117'
    Рииберг Херол получил желтую карточку от судьи
  • 115'
    Маттиас Ламхауге получил желтую карточку от судьи
  • 111'
    Эгильссон Магнус получил желтую карточку от судьи
  • 110'
    Наттестад Сонни уходит с поля. Эриксен Андреас выходит вместо него
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Беньяминсен Янн получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Наттестад Сонни получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Mechini Gomis получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadriorg staadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Пайде Линнамеесконд 55.7% (64)
    X 20.9% (24)
    Б-36 23.5% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Пайде Линнамеесконд 0:2 Б-36 онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 0:2 Б-36

    Исход игры
    Пайде Линнамеесконд
    55.7% (64)
    Ничья
    20.9% (24)
    Б-36
    23.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    1:0 Пайде Линнамеесконд
    33.9% (39)
    1:1 Ничья
    18.3% (21)
    2:1 Пайде Линнамеесконд
    15.7% (18)
    1:2 Б-36
    11.3% (13)
    0:1 Б-36
    7% (8)
    2:0 Пайде Линнамеесконд
    2.6% (3)
    0:2 Б-36
    2.6% (3)
    1:3 Б-36
    1.7% (2)
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