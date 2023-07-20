Тур: 1. Стадион: Кадриорг.
0:2
Итог доп. времени
0'
31' Желтая карточкаMechini Gomis
31' Желтая карточкаНаттестад Сонни
44' Желтая карточкаБеньяминсен Янн
68' Желтая карточкаСкандари Тауфи
76' Желтая карточкаМюринген Дениньо
0:1
92' ГолНильсен Эли
0:2
95' ГолПшибыльски Михал
102' Желтая карточкаЙохансен Андрасс
111' Желтая карточкаЭгильссон Магнус
115' Желтая карточкаЛамхауге Маттиас
117' Желтая карточкаРииберг Херол
120' Желтая карточкаOskar Hoim
Ход матча
31'
31'
44'
68'
76'
92'
0:1
95'
102'
106'
106'
111'
115'
117'
120'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
99
Жаржу
Эбрима
33
Мёёль
Карл
12
Юсиф
Абдул
10
Фролов
Андре
19
Лутс
Сиим
- Основной состав
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
-
33 Мёёль КарлЗащитник
-
12 Юсиф АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Лутс СиимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Сапп МаттиасВратарь
- Защитник
-
26 Аер СиимЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сааг КеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Oskar Hoim
-
-
22 Sander Soo
-
18 Babou Cham
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Йонсен ЭмильПолузащитник
-
27 Кнудсен АронПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
История личных встреч
Пайде Линнамеесконд
Б-36
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Эли
|1
|0.5
|Пшибыльски Михал
|1
|0.5
|Солхейм Симун
|0
|0
Карточки
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюринген Дениньо
|2
|0
|Рииберг Херол
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Mechini Gomis
|1
|0
|Oskar Hoim
|1
|0
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгильссон Магнус
|2
|0
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Беньяминсен Янн
|1
|0
|Йохансен Андрасс
|1
|0
|Ламхауге Маттиас
|1
|0
|Скандари Тауфи
|1
|0
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Б-36
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Б-36
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
2
100%
91-120
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
100%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 поражений
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:0
Харью Лаагри - Пайде Линнамеесконд 0:1 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 1:2 Калев - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:0 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 1:4 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Пярну Вапрус - Пайде Линнамеесконд 2:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 0:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Харью Лаагри 1:0 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Курессааре 0:1
Б-36
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Б-36 - Пайде Линнамеесконд 0:0 Фуглафйордур - Б-36 0:3 Б-36 - Стреймур 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0
Б-36 - Викингур 2:1 Б-36 - Аргир 2:1 Клаксвик - Б-36 2:1 Б-68 - Б-36 0:1 Б-36 - Фуглафйордур 5:1 Творойри - Б-36 0:4 Б-36 - Клаксвик 2:3 Стреймур - Б-36 1:2 Аргир - Б-36 0:2 Б-36 - Вестур 3:2 Б-36 - Б-68 2:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Викингур - Б-36 0:3 Б-68 - Б-36 1:0 Б-36 - Торсхавн 0:3 Вестур - Б-36 1:1
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
Б-36
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Пайде Линнамеесконд
Б-36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 0:2 Б-36
Исход игры
Пайде Линнамеесконд
55.7% (64)
Ничья
20.9% (24)
Б-36
23.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
1:0 Пайде Линнамеесконд
33.9% (39)
1:1 Ничья
18.3% (21)
2:1 Пайде Линнамеесконд
15.7% (18)
1:2 Б-36
11.3% (13)
0:1 Б-36
7% (8)
2:0 Пайде Линнамеесконд
2.6% (3)
0:2 Б-36
2.6% (3)
1:3 Б-36
1.7% (2)
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