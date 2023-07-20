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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Арсенал Тиват
0:2
Первый тайм: 45+'
Алашкерт
0'
33' Желтая карточка
Гарегинян Юрий
0:1
40' Гол
Агдон
0:2
45' Гол
Агдон

Ход матча

33'
 
Гарегинян Юрий
40'
0:1
Агдон
(Флорес Робинсон)
45'
0:2
Агдон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 119
Арсенал Тиват 28.6% (34)
X 29.4% (35)
Алашкерт 42% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тиват
Ничья
Алашкерт
5.70
3.70
1.87
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пулетич
Душан
26
Живкович
Радуле
16
Манойлович
Сетко
3
Челебич
Никола
29
Чавор
Марко
6
Кашелан
Владимир
8
Шахман
Ирфан
21
Кояшевич
Дамир
10
Миркович
Йован
11
Монтенегро
Хулиан
9
Дордевич
Бобан
22
Чанчаревич
Огньен
77
Мужек
Матео
33
Устинов
Виталий
3
Восканян
Тарон
27
Каррильо
Даниэль
II
10
Хурцидзе
Давид
99
Рисинес
Эйсон
Босса
20
Гарегинян
Юрий
21
Флорес
Робинсон
95
Агдон
5
Вбеймар
Арсенал Тиват
4-2-3-1
Алашкерт
4-3-1-2

История личных встреч

Арсенал Тиват
Алашкерт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тиват
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтенегро Хулиан 1 0.5
Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устинов Виталий 1 0.5
Едигарян Артак 0 0

Карточки

Арсенал Тиват
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мараш Лука 1 0
Челебич Никола 1 0
Миркович Йован 1 0
Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррильо Даниэль II 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тиват
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Арсенал Тиват
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тиват
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Раднички 1923 - Арсенал Тиват 2:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1
Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Рудар Плевля - Арсенал Тиват 1:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:0 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Арсенал Тиват - Искра Даниловград 2:3 Морнар - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Езеро Плав 1:0 Единство Биело-Поле - Арсенал Тиват 0:0 Петровац - Арсенал Тиват 0:3 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Арсенал Тиват - Рудар Плевля 0:1 Дечич - Арсенал Тиват 0:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Искра Даниловград - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Морнар 0:0 Езеро Плав - Арсенал Тиват 1:0
Алашкерт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2 Алашкерт - Пюник 1:2
Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2

Результаты матчей

Арсенал Тиват
Алашкерт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тиват
Алашкерт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 2 гола - дубль!
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!!! Агдон!!! Заброс из глубины поля на Агдона, тот разобрался с оппонентом и отправил мяч в ворота!
  • 45'
    Тут же ответ хозяев, дальний удар  Кашелана, справился с ним  Чанчаревич, а следом и мяч накрыл! Даже небольшое поврежение получил.  
  • Дополнительное время
    44'
    3 минуты добавил судья.
  • Опасный момент
    43'
    Как не забили?!  Пулетич сотворил что-то невероятное! Прострел с правого фланга Устинова, в касание бил Агдон, мячу уже и деваться было некуда, но каким-то невероятным образом сумел отразить мяч  Пулетич!
  • 42'
    Борьба за мяч возле углового флага "Арсенала". Пришлось немного откатиться гостям. 
  • 41'
    Стоило только задать вопрос и "Алашкер" добился своего. Продолжают атаку гости. Так и второй можно за пять оставшихся минут забить. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Агдон!!! Открывает счёт в матче "Алашкерт"! Передача от Флореса на ход Агдону, который набрал хорошую скорость, ворвался в штрафную площадь и покатил мяч мимо выбежавшего ему навстречу вратаря!
  • 39'
    Весьма активен "Алашкер" на последних минутах первого тайма. Забьют до перерыва?
  • 37'
     Рисинес протащил мяч по правому краю, передача в центр, сохранили мяч армяне. Перевод на Устинова, тот обыграл красиво соперника, но с передачей не получилось. 
  • Опасный момент
    36'
    И снова мимо! Агдон не сумел обыграть Пулетича при выходе один на один, мяч сохранил, сыграл чуть назад на Рисинеса, тот бил в дальний угол, но ... И вратарь-то был уже отыгран!
  • 35'
    В центре поля подобрали мяч хозяева. Кашелан отыграл в линию обороны. Стоит ли раскрываться "Арсеналу"? Чуть выходят вперёд, получают атаку на свои ворота. 
  • Опасный момент
    34'
    Дордевичу по ногам от  Гарегиняна в прошлом эпизоде досталось. Разыграли стандарт хозяева, быстро мяч потеряли, Флорес уже по левому краю развивает атаку, смещается в центр, удар в дальний угол! Рядом со штангой! Вот это момент! 
  • Желтая карточка
    32'
    Первая жёлтая карточка.  Гарегинян. Грубая игра.
  • 31'
    Заброс во владения гостей,  Чанчаревич спокойно мяч забрал, кинул Восканяну, тот вернул игровой снаряд голкиперу.
  • 30'
    Флорес пошёл исполнять корнер. Подача на линию вратарской, кто-то из кучи игроков пробил, но нет проблем для выноса. 
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    • 29'
      Рисинес снова в центре внимания. Заработал угловой.
    • Опасный момент
      28'
      Рисинес получил передачу на ход, мяч ворвался в штрафную площадь, за ним и Рисинес, удар в касание в дальнюю девятку ... Мимо! Опасно. 
    • 27'
      Чанчаревич выбежал из ворот, подстраховал своих защитников.
    • 26'
       Рисинес с мячом в чужой штрафной площади, пытался обыграть один в один, не вышло, с передачей запутался.
    • 25'
      Середина первого тайма. Достаточно скучновато игра протекает. Доиграют до дополнительного времени?
    • 24'
      Подача в штрафную площадь... Пулетич вышел на мяч, столкнулся с Восканяном, который немного не успел к игровому снаряду.
    • Угловой
      23'
      Угловой удар для "Алашкерта". Флорес исполнил подачу,  Хурцидзе побежал за мячом, получил сзади по ногам от Кояшевича. Стандарт в пользу "Алашкерта".
    • Опасный момент
      22'
      Есть первый опасный момент!  Монтенегро должен был забивать, неудачно сыграла оборона "Алашкерта", выбив мяч на ногу Дордевичу, удар которого пришлся в игрока "Алашкерта", отскочил к  Монтенегро, а тот запутался в ногах и не сумел нанести точный удар. Мимо!
    • 21'
      На левом фланге бросает аут  Чавор. Передача по краю пошла, мяч не достался сопернику. 
    • 19'
       Флорес полез в отбор на чужой половине поля. НАрушени правила на Живковиче.
    • 18'
      "Алашкер" в Премьер-лиге Армении стал четвёртым в прошлом сезоне. 208-я команда в рейтинге УЕФА на данный момент является четырёхкратным чемпионом своей страны. Рекорд на европейской арене - второй отборочный раунд Лиги чемпионов. А в прошлом сезоне "Алашкер" выступал даже в групповом этапе Лиги конференций. 
    • 17'
      В прошлом сезоне "Арсенал" Тиват стал третьим в чемпионате Черногории и вышел в Лигу Конференций. Матчи с "Алашкертом" первые на европейской арене для черногорских "канониров". В позапрошлом сезоне они выступали во второй лиге Черногории. 
    • 16'
       Манойлович с мячом, на Челебича, который сильно вперёд вынес мяч. Устинов первый на мяче. 
    • 15'
      Всё через правый край, через Агдона или Рисинеса, но без обострений. 
    • 14'
      Очередная атака "Алашкерта", заброс на Рисинеса, тот принял игровой снаряд, начал смещаться в центр, немного замешкался. На том и остановился. 
    • 13'
       Агдон отобрал мяч у соперника на правом фланге, перевод на левый край исполнил. "Алашкер" на чужой половине поля расположился. Позиционная атака? Передача  Агдона очередная, но игровой снаряд потерян. 
    • 12'
      Флорес исполнил подачу. Он сегодня автор и исполнитель стандартов у "Алашкерта". Пробил головой  Мужек, но мимо цели.
    • 11'
      Рисинес промчался по флангу,  Кояшевич его нагнал и сзади подцепил ногу. Штрафной удар. До ворот метров 25. 
    • 10'
       Миркович сыграл в подборе, отдал на левый край. Монтенегро не сумел зацепиться за игровой снаряд. 
    • Угловой
      8'
       Флорес исполнил угловой, но нет проблем для "Арсенала". Челебич выбил мяч головой подальше от своей штрафной площади. 
    • 7'
      Устинов отыгрался с ближним защитником, остро отдал в свободную зону на Агдона, который с угла штрафной площади выполнил прострел, вынос мяча за лицевую. 
    • 6'
       Устинов бросил аут, в центре поля Рисинес головой скинул игровой снаряд на партнёра. Перевод налево на Хурцидзе. Не удалось обострить атаку. Назад на правый край на Устинова.
    • 4'
      Устинов пытается разогнать по флангу атаку своей команды, немного поспешил, отдав мяч сопернику. 
    • 3'
      Чанчаревич уже с мячом, сильно вперёд выбивает игровой снаряд. В центре поля подобрал мяч  Рисинес, отдал налево на Хурцидзе, тот не сумел пройти соперника. 
    • 2'
      На левом фланге в атаке "Алашкер", заброс с левого фланга в исполнении Гарегиняна, вышел из ворот Пулетич и забрал мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Агдон бьет в цель!
    • 40'
      Флорес Робинсон сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Агдон бьет в цель!
    • 33'
      Гарегинян Юрий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DG Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тиват 0:2 Алашкерт

    Исход игры
    Арсенал Тиват
    28.6% (34)
    Ничья
    29.4% (35)
    Алашкерт
    42% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.28% (41)
    Меньше
    63.72% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (32)
    0:1 Алашкерт
    18.5% (22)
    1:2 Алашкерт
    17.6% (21)
    2:1 Арсенал Тиват
    14.3% (17)
    1:0 Арсенал Тиват
    8.4% (10)
    2:0 Арсенал Тиват
    4.2% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:3 Алашкерт
    1.7% (2)
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    Арсенал Тиват
    Алашкерт
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