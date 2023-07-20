Тур: 1. Стадион: ДГ Арена.
0:2
Первый тайм: 45+'
Ход матча
33'
40'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
29
Чавор
Марко
77
Мужек
Матео
95
Агдон
5
Вбеймар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Чавор МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Куч АдисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мараш ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Никач ДаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трипкович Зоран
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мужек МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 АгдонНападающий
-
5 ВбеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 МимитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Геворгян Ваге
История личных встреч
Арсенал Тиват
Алашкерт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тиват
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтенегро Хулиан
|1
|0.5
Алашкерт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устинов Виталий
|1
|0.5
|Едигарян Артак
|0
|0
Карточки
Арсенал Тиват
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мараш Лука
|1
|0
|Челебич Никола
|1
|0
|Миркович Йован
|1
|0
Алашкерт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррильо Даниэль II
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тиват
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Арсенал Тиват
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тиват
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Раднички 1923 - Арсенал Тиват 2:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1
Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Рудар Плевля - Арсенал Тиват 1:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:0 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Арсенал Тиват - Искра Даниловград 2:3 Морнар - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Езеро Плав 1:0 Единство Биело-Поле - Арсенал Тиват 0:0 Петровац - Арсенал Тиват 0:3 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Арсенал Тиват - Рудар Плевля 0:1 Дечич - Арсенал Тиват 0:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Искра Даниловград - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Морнар 0:0 Езеро Плав - Арсенал Тиват 1:0
Алашкерт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2 Алашкерт - Пюник 1:2
Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2
Результаты матчей
Арсенал Тиват
Алашкерт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тиват
Алашкерт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|РФШ Рига
|Илич Андрей
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал Тиват 0:2 Алашкерт
Исход игры
Арсенал Тиват
28.6% (34)
Ничья
29.4% (35)
Алашкерт
42% (50)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.9% (32)
0:1 Алашкерт
18.5% (22)
1:2 Алашкерт
17.6% (21)
2:1 Арсенал Тиват
14.3% (17)
1:0 Арсенал Тиват
8.4% (10)
2:0 Арсенал Тиват
4.2% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:3 Алашкерт
1.7% (2)
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