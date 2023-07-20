Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!!! Агдон!!! Открывает счёт в матче "Алашкерт"! Передача от Флореса на ход Агдону, который набрал хорошую скорость, ворвался в штрафную площадь и покатил мяч мимо выбежавшего ему навстречу вратаря!

Стоило только задать вопрос и "Алашкер" добился своего. Продолжают атаку гости. Так и второй можно за пять оставшихся минут забить.

Борьба за мяч возле углового флага "Арсенала". Пришлось немного откатиться гостям.

Как не забили?! Пулетич сотворил что-то невероятное! Прострел с правого фланга Устинова, в касание бил Агдон, мячу уже и деваться было некуда, но каким-то невероятным образом сумел отразить мяч Пулетич!

Тут же ответ хозяев, дальний удар Кашелана, справился с ним Чанчаревич, а следом и мяч накрыл! Даже небольшое поврежение получил.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 2:0!!!! Агдон!!! Заброс из глубины поля на Агдона, тот разобрался с оппонентом и отправил мяч в ворота!

Флорес пошёл исполнять корнер. Подача на линию вратарской, кто-то из кучи игроков пробил, но нет проблем для выноса.

Заброс во владения гостей, Чанчаревич спокойно мяч забрал, кинул Восканяну, тот вернул игровой снаряд голкиперу.

Дордевичу по ногам от Гарегиняна в прошлом эпизоде досталось. Разыграли стандарт хозяева, быстро мяч потеряли, Флорес уже по левому краю развивает атаку, смещается в центр, удар в дальний угол! Рядом со штангой! Вот это момент!

В центре поля подобрали мяч хозяева. Кашелан отыграл в линию обороны. Стоит ли раскрываться "Арсеналу"? Чуть выходят вперёд, получают атаку на свои ворота.

И снова мимо! Агдон не сумел обыграть Пулетича при выходе один на один, мяч сохранил, сыграл чуть назад на Рисинеса, тот бил в дальний угол, но ... И вратарь-то был уже отыгран!

Рисинес протащил мяч по правому краю, передача в центр, сохранили мяч армяне. Перевод на Устинова, тот обыграл красиво соперника, но с передачей не получилось.

Весьма активен "Алашкер" на последних минутах первого тайма. Забьют до перерыва?

Флорес полез в отбор на чужой половине поля. НАрушени правила на Живковиче.

На левом фланге бросает аут Чавор. Передача по краю пошла, мяч не достался сопернику.

Есть первый опасный момент! Монтенегро должен был забивать, неудачно сыграла оборона "Алашкерта", выбив мяч на ногу Дордевичу, удар которого пришлся в игрока "Алашкерта", отскочил к Монтенегро, а тот запутался в ногах и не сумел нанести точный удар. Мимо!

Угловой удар для "Алашкерта". Флорес исполнил подачу, Хурцидзе побежал за мячом, получил сзади по ногам от Кояшевича. Стандарт в пользу "Алашкерта".

Подача в штрафную площадь... Пулетич вышел на мяч, столкнулся с Восканяном, который немного не успел к игровому снаряду.

Середина первого тайма. Достаточно скучновато игра протекает. Доиграют до дополнительного времени?

Рисинес с мячом в чужой штрафной площади, пытался обыграть один в один, не вышло, с передачей запутался.

Чанчаревич выбежал из ворот, подстраховал своих защитников.

Рисинес получил передачу на ход, мяч ворвался в штрафную площадь, за ним и Рисинес, удар в касание в дальнюю девятку ... Мимо! Опасно.

Рисинес снова в центре внимания. Заработал угловой.

18' "Алашкер" в Премьер-лиге Армении стал четвёртым в прошлом сезоне. 208-я команда в рейтинге УЕФА на данный момент является четырёхкратным чемпионом своей страны. Рекорд на европейской арене - второй отборочный раунд Лиги чемпионов. А в прошлом сезоне "Алашкер" выступал даже в групповом этапе Лиги конференций.

17' В прошлом сезоне "Арсенал" Тиват стал третьим в чемпионате Черногории и вышел в Лигу Конференций. Матчи с "Алашкертом" первые на европейской арене для черногорских "канониров". В позапрошлом сезоне они выступали во второй лиге Черногории.

16' Манойлович с мячом, на Челебича, который сильно вперёд вынес мяч. Устинов первый на мяче.

15' Всё через правый край, через Агдона или Рисинеса, но без обострений.

14' Очередная атака "Алашкерта", заброс на Рисинеса, тот принял игровой снаряд, начал смещаться в центр, немного замешкался. На том и остановился.

13' Агдон отобрал мяч у соперника на правом фланге, перевод на левый край исполнил. "Алашкер" на чужой половине поля расположился. Позиционная атака? Передача Агдона очередная, но игровой снаряд потерян.

12' Флорес исполнил подачу. Он сегодня автор и исполнитель стандартов у "Алашкерта". Пробил головой Мужек, но мимо цели.

11' Рисинес промчался по флангу, Кояшевич его нагнал и сзади подцепил ногу. Штрафной удар. До ворот метров 25.

10' Миркович сыграл в подборе, отдал на левый край. Монтенегро не сумел зацепиться за игровой снаряд.

8' Флорес исполнил угловой, но нет проблем для "Арсенала". Челебич выбил мяч головой подальше от своей штрафной площади.

7' Устинов отыгрался с ближним защитником, остро отдал в свободную зону на Агдона, который с угла штрафной площади выполнил прострел, вынос мяча за лицевую.

6' Устинов бросил аут, в центре поля Рисинес головой скинул игровой снаряд на партнёра. Перевод налево на Хурцидзе. Не удалось обострить атаку. Назад на правый край на Устинова.

4' Устинов пытается разогнать по флангу атаку своей команды, немного поспешил, отдав мяч сопернику.

3' Чанчаревич уже с мячом, сильно вперёд выбивает игровой снаряд. В центре поля подобрал мяч Рисинес, отдал налево на Хурцидзе, тот не сумел пройти соперника.

2' На левом фланге в атаке "Алашкер", заброс с левого фланга в исполнении Гарегиняна, вышел из ворот Пулетич и забрал мяч.