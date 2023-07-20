Тур: 1. Стадион: Фадиль Вокри.
0'
6' Желтая карточкаКарайер Метин
6' Желтая карточкаArbnor Ramadani
14' Красная карточкаСинани Эгзон
49' Желтая карточкаПенье Венсан
60' Желтая карточкаХалили Арменд
0:1
65' ГолAntoine Mazure-Hanus
68' Желтая карточкаНатами Омар
69' Желтая карточкаКарамоко Амаду
69' Желтая карточкаМусоли Бесар
76' Желтая карточкаЛатич Элдин
83' Желтая карточкаYll Hoxha
0:2
90' ГолЯрмуни Валид
90' Желтая карточкаRedon Ismaili
90'+6
Ход матча
14'
49'
60'
65'
68'
69'
69'
76'
83'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
19
Синани
Эгзон
99
Yll
Hoxha
23
Мусоли
Бесар
17
Кчику
Эдисон
11
Кале
Элтон
16
Латич
Элдин
27
Пенье
Венсан
12
Brian
Amofa
24
Emir
Bijelic
20
Натами
Омар
25
Kenny
Mixtur
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Синани ЭгзонЗащитник
-
99 Yll HoxhaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мусоли БесарПолузащитник
-
17 Кчику ЭдисонПолузащитник
-
11 Кале ЭлтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Erzen Hyseni
-
20 Arens Mateli
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Klodian Duro
- Основной состав
-
16 Латич ЭлдинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пенье ВенсанЗащитник
- Защитник
-
12 Brian AmofaПолузащитник
-
24 Emir BijelicПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Натами ОмарНападающий
-
25 Kenny MixturНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Jader Soares
-
Главный тренер: Страссер Джефф
История личных встреч
Гиляни
Прогрес
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гиляни
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Arbnor Ramadani
|2 (2)
|1
Прогрес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Алмейда Майрон
|1
|0.5
|Натами Омар
|1
|0.5
|Antoine Mazure-Hanus
|1
|0.5
|Ярмуни Валид
|1
|0.5
|Soiyir Sanali
|0
|0
|Kenny Mixtur
|0
|0
Карточки
Гиляни
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Arbnor Ramadani
|2
|0
|Синани Эгзон
|0
|1
|Yll Hoxha
|1
|0
|Мусоли Бесар
|1
|0
|Халили Арменд
|1
|0
|Кчику Эдисон
|1
|0
|Redon Ismaili
|1
|0
|Atdhe Rashiti
|1
|0
|Oltion Bilalli
|1
|0
Прогрес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карамоко Амаду
|2
|0
|Натами Омар
|2
|0
|Brian Amofa
|1
|0
|Карайер Метин
|1
|0
|Пенье Венсан
|1
|0
|Латич Элдин
|1
|0
Результаты матчей
Гиляни
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Гиляни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Гиляни
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гиляни
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Прогрес - Гиляни 2:2 Гиляни - Приштина 0:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - Гиляни 2:2
Гиляни - Дрита 1:1 Приштина - Гиляни 0:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Трепча - Гиляни 0:0 Гиляни - Дреница 1:0 Малишева - Гиляни 0:2 Феризай Урошевац - Гиляни 2:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - КФ Лапи 2:2 Дрита - Гиляни 1:0 Гиляни - Приштина 0:0 Дукаджини - Гиляни 0:1 Гиляни - Трепча 1:0 Дреница - Гиляни 1:2 Гиляни - Малишева 2:2 Гиляни - Феризай Урошевац 0:0
Прогрес
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1
Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 4:2 Дифферданж - Прогрес 2:3
Результаты матчей
Гиляни
Прогрес
Точный счет
0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Гиляни
Прогрес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Гиляни 0:2 Прогрес
Исход игры
Гиляни
68.4% (78)
Ничья
24.6% (28)
Прогрес
7% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
60.71% (68)
Нет
39.29% (44)
Популярный счёт
2:1 Гиляни
32.5% (37)
1:0 Гиляни
27.2% (31)
1:1 Ничья
21.1% (24)
2:0 Гиляни
5.3% (6)
1:2 Прогрес
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Прогрес
2.6% (3)
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