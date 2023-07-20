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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гиляни
0:2
Конец матча
Прогрес
0'
6' Желтая карточка
Карайер Метин
6' Желтая карточка
Arbnor Ramadani
14' Красная карточка
Синани Эгзон
49' Желтая карточка
Пенье Венсан
60' Желтая карточка
Халили Арменд
0:1
65' Гол
Antoine Mazure-Hanus
68' Желтая карточка
Натами Омар
69' Желтая карточка
Карамоко Амаду
69' Желтая карточка
Мусоли Бесар
76' Желтая карточка
Латич Элдин
83' Желтая карточка
Yll Hoxha
0:2
90' Гол
Ярмуни Валид
90' Желтая карточка
Redon Ismaili
90'+6

Ход матча

6'
 
Карайер Метин
6'
Arbnor Ramadani
 
14'
Синани Эгзон
 
16'
Прекази Арбер
Кале Элтон
 
39'
Халили Арменд
Atdhe Rashiti
 
49'
 
Пенье Венсан
60'
Халили Арменд
 
65'
0:1
Antoine Mazure-Hanus
(Kenny Mixtur)
68'
 
Натами Омар
69'
 
Карамоко Амаду
69'
Мусоли Бесар
 
75'
Redon Ismaili
Ислами Перпарим
 
75'
 
Бастос Янник
Натами Омар
76'
 
Латич Элдин
81'
 
Chris Lybohy
Emir Bijelic
81'
 
Муратович Бельмин
Antoine Mazure-Hanus
83'
Yll Hoxha
 
84'
 
Ярмуни Валид
Kenny Mixtur
85'
 
Soiyir Sanali
Де Алмейда Майрон
90'
0:2
Ярмуни Валид
(Soiyir Sanali)
90'
Redon Ismaili
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 114
Гиляни 68.4% (78)
X 24.6% (28)
Прогрес 7% (8)
Все прогнозы
1
Тафас
Ангело
22
Ислами
Перпарим
4
Granit
Jashari
19
Синани
Эгзон
99
Yll
Hoxha
10
Arbnor
Ramadani
23
Мусоли
Бесар
17
Кчику
Эдисон
11
Кале
Элтон
77
Baton
Zabergja
24
Atdhe
Rashiti
16
Латич
Элдин
18
Alex
Guett
Guett
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
38
Карайер
Метин
12
Brian
Amofa
24
Emir
Bijelic
19
Antoine
Mazure-Hanus
20
Натами
Омар
25
Kenny
Mixtur
17
Де
Алмейда
Майрон
Гиляни
4-2-3-1
Прогрес
4-2-1-3

История личных встреч

Гиляни
Прогрес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гиляни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Arbnor Ramadani 2 (2) 1
Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Алмейда Майрон 1 0.5
Натами Омар 1 0.5
Antoine Mazure-Hanus 1 0.5
Ярмуни Валид 1 0.5
Soiyir Sanali 0 0
Kenny Mixtur 0 0

Карточки

Гиляни
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Arbnor Ramadani 2 0
Синани Эгзон 0 1
Yll Hoxha 1 0
Мусоли Бесар 1 0
Халили Арменд 1 0
Кчику Эдисон 1 0
Redon Ismaili 1 0
Atdhe Rashiti 1 0
Oltion Bilalli 1 0
Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карамоко Амаду 2 0
Натами Омар 2 0
Brian Amofa 1 0
Карайер Метин 1 0
Пенье Венсан 1 0
Латич Элдин 1 0

Результаты матчей

Гиляни
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гиляни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Гиляни
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Прогрес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гиляни
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Прогрес - Гиляни 2:2 Гиляни - Приштина 0:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - Гиляни 2:2
Гиляни - Дрита 1:1 Приштина - Гиляни 0:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Трепча - Гиляни 0:0 Гиляни - Дреница 1:0 Малишева - Гиляни 0:2 Феризай Урошевац - Гиляни 2:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - КФ Лапи 2:2 Дрита - Гиляни 1:0 Гиляни - Приштина 0:0 Дукаджини - Гиляни 0:1 Гиляни - Трепча 1:0 Дреница - Гиляни 1:2 Гиляни - Малишева 2:2 Гиляни - Феризай Урошевац 0:0
Прогрес
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Прогрес - Гиляни 2:2 Прогрес - Сераинг 3:2 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1
Прогрес - Дифферданж 2:0 Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 4:2 Дифферданж - Прогрес 2:3

Результаты матчей

Гиляни
Прогрес

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гиляни
Прогрес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 65'
      Kenny Mixtur сделал результативную передачу.
    • 65'
      Г О О О О Л - Antoine Mazure-Hanus бьет в цель!
    • 60'
      Халили Арменд получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Пенье Венсан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Atdhe Rashiti уходит с поля. Халили Арменд выходит вместо него
    • 16'
      Кале Элтон уходит с поля. Arber Prekazi выходит вместо него
    • 14'
      УДАЛЕНИЕ! - Синани Эгзон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 14'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Arbnor Ramadani получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Карайер Метин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Гиляни 68.4% (78)
    X 24.6% (28)
    Прогрес 7% (8)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Гиляни 0:2 Прогрес онлайн

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    Прогнозы на матч Гиляни 0:2 Прогрес

    Исход игры
    Гиляни
    68.4% (78)
    Ничья
    24.6% (28)
    Прогрес
    7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    60.71% (68)
    Нет
    39.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Гиляни
    32.5% (37)
    1:0 Гиляни
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    21.1% (24)
    2:0 Гиляни
    5.3% (6)
    1:2 Прогрес
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Прогрес
    2.6% (3)
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