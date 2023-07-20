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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Шкупи
0:0
Первый тайм: 18'
Хегельман Литауэн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 111
Шкупи 91% (101)
X 8.1% (9)
Хегельман Литауэн 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
Хегельман Литауэн
1.95
3.98
5.10
Все Коэффициенты
1
Илязи
Артан
5
Тосевски
Кристиан
96
Илиески
Дарко
42
Michal
Pinter
32
Тимовски
Ангелче
88
Путита
20
Хамиди
Валид
37
Albert
Diene
22
Mario
Richkov
29
Сепас
Реналдо
11
Трапановски
Кристиан
1
Rodrigo
Josviaki
9
Упстас
Клаудиюс
3
Одеойбо
Самуэль
6
Hugo
Figueiredo
12
Lukas
Cerkauskas
28
Петкявичюс
Наурис
14
Матулявичюс
Гедрюс
19
Gavi
Thompson
22
Туике
Майкл
10
Дангубич
Филип
7
Alex
Negueba
Шкупи
3-5-2
Хегельман Литауэн
4-3-3

История личных встреч

Шкупи
Хегельман Литауэн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Бомбардиры внутри турнира

Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сепас Реналдо 4 4
Путита 1 1
Тимовски Ангелче 0 0
Dudu V2 0 0
Хегельман Литауэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимовски Ангелче 1 0
Dudu V2 1 0
Хегельман Литауэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хегельман Литауэн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
0
Шкупи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хегельман Литауэн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

5
0

Голы по времени матча

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шкупи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1
Шкупи - Германнштадт 2:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1 Шкупи - Шкендия 2:0
Хегельман Литауэн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Хегельман Литауэн - Шкупи 0:5 Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 1:2 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:3
Хегельман Литауэн - Дайнава Алитус 0:0 Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Ритеряй - Хегельман Литауэн 0:4 Хегельман Литауэн - Банга Гаргждай 5:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:3 Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 2:0 Хегельман Литауэн - Судува 6:0 Дайнава Алитус - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Ритеряй 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Банга Гаргждай - Хегельман Литауэн 0:5 Хегельман Литауэн - Джюгас Тельшяй 2:0 Шяуляй - Хегельман Литауэн 3:1

Результаты матчей

Шкупи
Хегельман Литауэн

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шкупи
Хегельман Литауэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
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Прогнозы 111
Шкупи 91% (101)
X 8.1% (9)
Хегельман Литауэн 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шкупи
Ничья
Хегельман Литауэн
1.95
3.98
5.10
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Шкупи 0:0 Хегельман Литауэн

Исход игры
Шкупи
90.4% (104)
Ничья
8.7% (10)
Хегельман Литауэн
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
26.36% (29)
Нет
73.64% (81)
Популярный счёт
2:0 Шкупи
27% (31)
1:0 Шкупи
21.7% (25)
2:1 Шкупи
13% (15)
3:0 Шкупи
13% (15)
3:1 Шкупи
5.2% (6)
1:1 Ничья
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
4:0 Шкупи
1.7% (2)
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