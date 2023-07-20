Тур: 1. Стадион: Викингсведлюр.
1:0
Конец матча
0'
59' Желтая карточкаДжурич Даниэл-Деян
60' Желтая карточкаАрнар Гуннлаугссон
1:0
83' ГолГюдьоунссон Хельги
90' Желтая карточкаМузинга Нгонда
90' Желтая карточкаЭкрот Оливер
90'+6
Ход матча
83'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
1 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
10
Пуньед
Пабло
16
Пуринс
Нильс
14
Бабец
Хрвое
18
Регжа
Марко
30
Brian
Pena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Регжа МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Brian PenaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Муса БабаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 РангелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomislav Stipic
История личных встреч
Викингур Рейкьявик
Рига
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюдьоунссон Хельги
|1
|0.5
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регжа Марко
|1
|0.5
|Douglas Franco2
|1
|0.5
|Сойсало Микаэль
|0
|0
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хансен Николай II
|1
|0
|Экрот Оливер
|1
|0
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабец Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рига
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Кеблавик - Викингур Рейкьявик 3:3 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0
Викингур Рейкьявик - Фрам 3:1 Тор Акурейри - Викингур Рейкьявик 1:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 2:3 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Гротта 2:1 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Магни 6:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 2:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:2 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:1
Рига
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рига - Викингур Рейкьявик 2:0 Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2
ФШ Елгава - Рига 1:3 Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4 Даугавпилс - Рига 1:1 Тукумс 2000 - Рига 0:2
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
Рига
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Викингур Рейкьявик
Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1