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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Влазния Шкодер
0:0
Первый тайм: 35'
Линфилд
0'
23' Желтая карточка
Чешмеджиев Константин

Ход матча

23'
Чешмеджиев Константин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 115
Влазния Шкодер 40% (46)
X 27% (31)
Линфилд 33% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Влазния Шкодер
Ничья
Линфилд
2.70
3.26
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Kristi
Qarri
34
Milos
Stojanovic
II
4
Marko
Juric
29
Чешмеджиев
Константин
2
Geralb
Smajli
17
Бошняку
Лорик
20
Эсат
Мала
23
Хакай
Эрсин
7
Груда
Ильди
9
Балай
Беким
11
Mehdi
Coba
1
Джонс
Кристофер
6
Скотт
Джек
4
Ньюберри
Михаэль
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
7
Миллар
Кирк
5
Шилдс
Крис
8
Макклин
Кайл
9
Купер
Джэл
29
Matthew
Fitzpatrick
17
МакКи
Крис
Влазния Шкодер
3-4-3
Линфилд
4-3-3

История личных встреч

Влазния Шкодер
Линфилд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marko Juric 1 0.5
Балай Беким 0 0
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
МакКи Крис 2 1
Скотт Джек 1 0.5
Купер Джэл 0 0

Карточки

Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешмеджиев Константин 1 0
Бошняку Лорик 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финлейсон Дэниэл 1 1
Купер Джэл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Matthew Fitzpatrick 1 0

Результаты матчей

Влазния Шкодер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Влазния Шкодер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Влазния Шкодер
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Влазния Шкодер - Будучность 1:1 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Игман Коньич - Влазния Шкодер 0:0 Бюлис - Влазния Шкодер 1:2
Влазния Шкодер - Лачи 1:1 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Влазния Шкодер - Теута 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Кастриоти - Влазния Шкодер 2:2 Влазния Шкодер - Эгнатия 0:4 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Эрзени 3:1 Влазния Шкодер - Бюлис 0:0 Лачи - Влазния Шкодер 2:0 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1
Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6 Крузейдерс - Линфилд 2:0

Результаты матчей

Влазния Шкодер
Линфилд

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Влазния Шкодер
Линфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
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Прогнозы 115
Влазния Шкодер 40% (46)
X 27% (31)
Линфилд 33% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Влазния Шкодер
Ничья
Линфилд
2.70
3.26
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Влазния Шкодер 0:0 Линфилд онлайн

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Прогнозы на матч Влазния Шкодер 0:0 Линфилд

Исход игры
Влазния Шкодер
40% (46)
Ничья
27% (31)
Линфилд
33% (38)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (29)
2:1 Влазния Шкодер
21.7% (25)
1:2 Линфилд
20% (23)
1:0 Влазния Шкодер
11.3% (13)
0:1 Линфилд
10.4% (12)
2:0 Влазния Шкодер
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Линфилд
1.7% (2)
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