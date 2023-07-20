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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Влазния Шкодер
1:0
Конец матча
Линфилд
0'
23' Желтая карточка
Чешмеджиев Константин
45' Желтая карточка
Matthew Fitzpatrick
1:0
54' Гол
Балай Беким
62' Желтая карточка
Кларк Мэттью
77' Желтая карточка
Джонс Кристофер
79' Желтая карточка
Darko Dodev
90' Желтая карточка
Скотт Джек
90' Желтая карточка
Малгрю Джейми
90'+5

Ход матча

23'
Чешмеджиев Константин
 
45'
 
Matthew Fitzpatrick
54'
Балай Беким
1:0
59'
Darko Dodev
Груда Ильди
 
62'
 
Кларк Мэттью
66'
 
Малгрю Джейми
МакКи Крис
71'
Rejan Alivoda
Чешмеджиев Константин
 
77'
 
Джонс Кристофер
79'
Darko Dodev
 
80'
 
Девайн Этан
Matthew Fitzpatrick
80'
 
Кларк Эндрю
Купер Джэл
89'
Antonio Delaj
Бошняку Лорик
 
89'
Bujar Hajdari
Mehdi Coba
 
90'
 
Скотт Джек
90'
 
Малгрю Джейми

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 115
Влазния Шкодер 40% (46)
X 27% (31)
Линфилд 33% (38)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Kristi
Qarri
34
Milos
Stojanovic
II
4
Marko
Juric
29
Чешмеджиев
Константин
2
Geralb
Smajli
17
Бошняку
Лорик
20
Эсат
Мала
23
Хакай
Эрсин
7
Груда
Ильди
9
Балай
Беким
11
Mehdi
Coba
1
Джонс
Кристофер
6
Скотт
Джек
4
Ньюберри
Михаэль
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
7
Миллар
Кирк
5
Шилдс
Крис
8
Макклин
Кайл
9
Купер
Джэл
29
Matthew
Fitzpatrick
17
МакКи
Крис
Влазния Шкодер
3-4-3
Линфилд
4-3-3

История личных встреч

Влазния Шкодер
Линфилд

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балай Беким 1 0.5
Marko Juric 1 0.5
Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
МакКи Крис 2 1
Скотт Джек 1 0.5
Купер Джэл 0 0

Карточки

Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешмеджиев Константин 2 0
Darko Dodev 1 0
Бошняку Лорик 1 0
Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финлейсон Дэниэл 1 1
Matthew Fitzpatrick 2 0
Малгрю Джейми 1 0
Джонс Кристофер 1 0
Купер Джэл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Кларк Мэттью II 1 0
Скотт Джек 1 0

Результаты матчей

Влазния Шкодер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Влазния Шкодер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Влазния Шкодер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Влазния Шкодер
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Влазния Шкодер - Будучность 1:1 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Игман Коньич - Влазния Шкодер 0:0 Бюлис - Влазния Шкодер 1:2
Влазния Шкодер - Лачи 1:1 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Влазния Шкодер - Теута 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Кастриоти - Влазния Шкодер 2:2 Влазния Шкодер - Эгнатия 0:4 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Эрзени 3:1 Влазния Шкодер - Бюлис 0:0 Лачи - Влазния Шкодер 2:0 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1
Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6 Крузейдерс - Линфилд 2:0

Результаты матчей

Влазния Шкодер
Линфилд

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Влазния Шкодер
Линфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Matthew Fitzpatrick получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Чешмеджиев Константин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadiumi Loro Borici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Влазния Шкодер 40% (46)
    X 27% (31)
    Линфилд 33% (38)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Влазния Шкодер 1:0 Линфилд онлайн

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    Прогнозы на матч Влазния Шкодер 1:0 Линфилд

    Исход игры
    Влазния Шкодер
    40% (46)
    Ничья
    27% (31)
    Линфилд
    33% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    71.68% (81)
    Нет
    28.32% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.2% (29)
    2:1 Влазния Шкодер
    21.7% (25)
    1:2 Линфилд
    20% (23)
    1:0 Влазния Шкодер
    11.3% (13)
    0:1 Линфилд
    10.4% (12)
    2:0 Влазния Шкодер
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Линфилд
    1.7% (2)
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