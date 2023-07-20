Тур: 1. Стадион: им. Лоро Боричи.
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаЧешмеджиев Константин
45' Желтая карточкаMatthew Fitzpatrick
1:0
54' ГолБалай Беким
62' Желтая карточкаКларк Мэттью
77' Желтая карточкаДжонс Кристофер
79' Желтая карточкаDarko Dodev
90' Желтая карточкаСкотт Джек
90' Желтая карточкаМалгрю Джейми
90'+5
Ход матча
54'
1:0
62'
77'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 0
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
20
Эсат
Мала
23
Хакай
Эрсин
11
Mehdi
Coba
15
Холл
Бен
17
МакКи
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эсат МалаПолузащитник
-
23 Хакай ЭрсинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Mehdi CobaНападающий
- Запасные игроки
-
66 Саля ЭслитПолузащитник
-
22 Darko Dodev
-
-
-
-
-
14 Elidon Dulaj
-
-
-
-
12 Aron Jukaj
-
Главный тренер: Миген Мемелли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
- Нападающий
-
-
37 Ryan McKay
-
36 Rhys Annett
-
-
Главный тренер: Хили Дэвид
История личных встреч
Влазния Шкодер
Линфилд
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Влазния Шкодер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балай Беким
|1
|0.5
|Marko Juric
|1
|0.5
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|МакКи Крис
|2
|1
|Скотт Джек
|1
|0.5
|Купер Джэл
|0
|0
Карточки
Влазния Шкодер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чешмеджиев Константин
|2
|0
|Darko Dodev
|1
|0
|Бошняку Лорик
|1
|0
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финлейсон Дэниэл
|1
|1
|Matthew Fitzpatrick
|2
|0
|Малгрю Джейми
|1
|0
|Джонс Кристофер
|1
|0
|Купер Джэл
|1
|0
|Ньюберри Михаэль
|1
|0
|Кларк Мэттью II
|1
|0
|Скотт Джек
|1
|0
Результаты матчей
Влазния Шкодер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Влазния Шкодер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Влазния Шкодер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Линфилд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Влазния Шкодер
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Влазния Шкодер - Будучность 1:1 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Игман Коньич - Влазния Шкодер 0:0 Бюлис - Влазния Шкодер 1:2
Влазния Шкодер - Лачи 1:1 Партизани - Влазния Шкодер 2:1 Влазния Шкодер - Теута 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Кастриоти - Влазния Шкодер 2:2 Влазния Шкодер - Эгнатия 0:4 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Эрзени 3:1 Влазния Шкодер - Бюлис 0:0 Лачи - Влазния Шкодер 2:0 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Харлэнд и Вульф Велдерс - Линфилд 1:2 Линфилд - Влазния Шкодер 3:1 Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1
Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1 Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6 Крузейдерс - Линфилд 2:0
Результаты матчей
Влазния Шкодер
Линфилд
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Влазния Шкодер
Линфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Влазния Шкодер 1:0 Линфилд
Исход игры
Влазния Шкодер
40% (46)
Ничья
27% (31)
Линфилд
33% (38)
Тотал 2.5
Больше
46.9% (53)
Меньше
53.1% (60)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.2% (29)
2:1 Влазния Шкодер
21.7% (25)
1:2 Линфилд
20% (23)
1:0 Влазния Шкодер
11.3% (13)
0:1 Линфилд
10.4% (12)
2:0 Влазния Шкодер
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:2 Линфилд
1.7% (2)
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