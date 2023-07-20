Тур: 1. Стадион: Мюурмяки.
Прогноз на матч от Liveresult
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
47
Аяла
Элиас
32
Ортис
Матео
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
60 Танска ЮссиВратарь
- Защитник
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Лайне ЛауриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Сульич АсмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Галым БейбитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чурчич Милич
История личных встреч
Хонка
Тобол
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Лукас
|1
|1
|Коскинен Отсо
|0
|0
Тобол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вукадинович Милян
|2
|2
|Дебле Серж
|0
|0
|Чесноков Ислам
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|1
|0
|Ортис Матео
|1
|0
Тобол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебле Серж
|1
|0
|Вукадинович Милян
|1
|0
|Чесноков Ислам
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тобол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1
Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4
Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0
Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1 Жетысу - Тобол 1:1 Тобол - Шахтёр Караганда 2:1 Каспий - Тобол 0:1
Результаты матчей
Хонка
Тобол
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хонка
Тобол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Харачич Дженан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Биркиркара
|Пепе Энрико
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хонка - Тобол
Исход игры
Хонка
46.7% (57)
Ничья
39.3% (48)
Тобол
13.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
34.26% (37)
Меньше
65.74% (71)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.4% (42)
2:1 Хонка
21.3% (26)
1:0 Хонка
15.6% (19)
1:2 Тобол
5.7% (7)
2:0 Хонка
4.1% (5)
0:1 Тобол
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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