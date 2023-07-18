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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
 
Позже
Тобол
Прогнозы 52
Хонка 61.5% (32)
X 26.9% (14)
Тобол 11.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Тобол
2.55
3.30
3.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Хонка
Тобол

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Лукас 1 1
Коскинен Отсо 0 0
Тобол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукадинович Милян 2 2
Дебле Серж 0 0
Чесноков Ислам 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 1 0
Ортис Матео 1 0
Тобол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебле Серж 1 0
Вукадинович Милян 1 0
Чесноков Ислам 1 0
Младжович Боян 1 0

Результаты матчей

Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тобол
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Хонка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тобол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1
Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4
Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тобол - Хонка 2:1 Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0
Атырау - Тобол 3:0 Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1 Жетысу - Тобол 1:1 Тобол - Шахтёр Караганда 2:1 Каспий - Тобол 0:1

Результаты матчей

Хонка
Тобол

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хонка
Тобол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Хонка - Тобол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2023, осталось 2 дня 8 часов 57 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Хонка 61.5% (32)
    X 26.9% (14)
    Тобол 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хонка
    Ничья
    Тобол
    2.55
    3.30
    3.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хонка - Тобол онлайн

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    Прогнозы на матч Хонка - Тобол

    Исход игры
    Хонка
    60.4% (32)
    Ничья
    26.4% (14)
    Тобол
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Хонка
    34% (18)
    1:1 Ничья
    22.6% (12)
    1:0 Хонка
    15.1% (8)
    2:0 Хонка
    5.7% (3)
    1:2 Тобол
    3.8% (2)
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    Хонка
    Тобол
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