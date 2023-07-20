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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Крузейдерс
0:0
Первый тайм: 19'
Хака
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 114
Крузейдерс 68.4% (78)
X 21.1% (24)
Хака 10.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крузейдерс
Ничья
Хака
1.87
3.80
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Таффей
Джонатан
14
Форсайт
Джордан
20
Daniel
Larmour
15
Jarlath
O'Rourke
2
Бернс
Билли
25
Ross
Clarke1
22
Хитли
Пол
8
Кеннеди
Бен
23
МакКиоун
Рори
7
Лоури
Филип
9
Adam
Lecky
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
25
Херберт
Антони
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
15
Пурме
Тино
11
Роджерсон
Логан
9
Лескано
Хуан
10
Stavros
Zarokostas
Крузейдерс
3-5-2
Хака
4-3-3

История личных встреч

Крузейдерс
Хака

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсайт Джордан 1 0.5
Ross Clarke1 1 0.5
Adam Lecky 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Тиемоко 1 0.5
Роджерсон Логан 1 (1) 0.5
Stavros Zarokostas 0 0

Карточки

Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитли Пол 1 0
Daniel Larmour 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 1 1
Фофана Тиемоко 1 0

Результаты матчей

Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3 Хака - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4
Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Данганнон Свифт 3:0 Бангор - Крузейдерс 1:2
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1
Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0

Результаты матчей

Крузейдерс
Хака

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крузейдерс
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Форсайт Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seaview. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Крузейдерс 68.4% (78)
X 21.1% (24)
Хака 10.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крузейдерс
Ничья
Хака
1.87
3.80
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Крузейдерс 0:0 Хака онлайн

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Прогнозы на матч Крузейдерс 0:0 Хака

Исход игры
Крузейдерс
68.4% (78)
Ничья
21.1% (24)
Хака
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
2:1 Крузейдерс
39.5% (45)
1:0 Крузейдерс
23.7% (27)
1:1 Ничья
18.4% (21)
1:2 Хака
7% (8)
3:1 Крузейдерс
1.8% (2)
0:1 Хака
1.8% (2)
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