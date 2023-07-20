Тур: 1. Стадион: Сивью.
1:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаФорсайт Джордан
23' Желтая карточкаAtte Sihvonen
32' Желтая карточкаЛескано Хуан
1:0
74' ГолХитли Пол
90' Желтая карточкаВинчестер Джуд
90'+8
Ход матча
18'
23'
32'
74'
1:0
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
25
Ross
Clarke1
22
Хитли
Пол
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ross Clarke1Полузащитник
-
22 Хитли ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Смит МалакиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Jay Boyd
-
11 James Teelan
-
41 Ryan Kerr
-
-
Главный тренер: Stephen Baxter
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
Крузейдерс
Хака
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хитли Пол
|1
|0.5
|Форсайт Джордан
|1
|0.5
|Ross Clarke1
|1
|0.5
|Adam Lecky
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Тиемоко
|1
|0.5
|Роджерсон Логан
|1 (1)
|0.5
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Карточки
Крузейдерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винчестер Джуд
|1
|0
|Хитли Пол
|1
|0
|Форсайт Джордан
|1
|0
|Daniel Larmour
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|1
|1
|Лескано Хуан
|1
|0
|Atte Sihvonen
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
Результаты матчей
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейдерс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Глазго Рейнджерс-2 1:3 Хака - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4
Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Данганнон Свифт 3:0 Бангор - Крузейдерс 1:2
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1
Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0
Результаты матчей
Крузейдерс
Хака
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Крузейдерс
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Крузейдерс 1:0 Хака
Исход игры
Крузейдерс
68.4% (78)
Ничья
21.1% (24)
Хака
10.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
71.82% (79)
Нет
28.18% (31)
Популярный счёт
2:1 Крузейдерс
39.5% (45)
1:0 Крузейдерс
23.7% (27)
1:1 Ничья
18.4% (21)
1:2 Хака
7% (8)
3:1 Крузейдерс
1.8% (2)
0:1 Хака
1.8% (2)
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