Тур: 1. Стадион: Тенгиз Буржаназе.
Ход матча
33'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
23
Jean
Victor
5
Алеф
10
Гэйл
Тььерри
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
13
Кальмар
Жолт
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jean VictorПолузащитник
-
5 АлефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гэйл ТььерриНападающий
- Запасные игроки
-
33 Ramaric EtouЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Demchenko
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
55 Riquelme
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Дила
ДАК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Дила
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковталюк Николай
|1
|0.5
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|1
|0.5
|Ammar Ramadan
|1
|0.5
|Качер Мирослав
|0
|0
|Кальмар Жолт
|0
|0
Карточки
Дила
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сардалишвили Мишико
|1
|0
|Алеф
|1
|0
|Ковталюк Николай
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Качер Мирослав
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
Результаты матчей
Дила
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Дила
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дила
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2
Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Дила - Динамо Тбилиси 1:2
ДАК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3
Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1
Результаты матчей
Дила
ДАК
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дила
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|ФК Европа
|Manu Heredia
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дила 1:0 ДАК
Исход игры
Дила
27.2% (31)
Ничья
50.9% (58)
ДАК
21.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (28)
Меньше
74.31% (81)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (47)
1:0 Дила
12.3% (14)
1:2 ДАК
9.6% (11)
2:1 Дила
8.8% (10)
0:1 ДАК
8.8% (10)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:0 Дила
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
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