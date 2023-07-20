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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дила
2:0
Конец матча
ДАК
0'
1:0
33' Гол
Гэйл Тььерри
67' Желтая карточка
Zurab Tevzadze
2:0
85' Гол
Алеф
87' Желтая карточка
Читеишвили Реваз
90' Желтая карточка
Пинту Алекс
90'+14

Ход матча

33'
Гэйл Тььерри
(Tornike Dzotsenidze)
1:0
46'
 
Брунетти Матеус
Каша Филип
65'
Bantu Mzwakali
Honore Gomis
 
65'
Сардалишвили Мишико
Otar Parulava
 
67'
Zurab Tevzadze
 
71'
 
Гаврич Желько
Труса Матей
72'
Кухианидзе Серго
Ковталюк Николай
 
85'
Алеф
2:0
87'
Читеишвили Реваз
 
88'
 
Milan Vitalis
Кальмар Жолт
88'
 
Zoran Zahradnik
Ammar Ramadan
90'
 
Пинту Алекс
90'
Андроникашвили Александре
Jean Victor
 
90'
 
Мендес Алехандро
Пинту Алекс

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 114
Дила 27.2% (31)
X 50.9% (58)
ДАК 21.9% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
3
Zurab
Tevzadze
25
Вандерсон
ду
Карму
23
Jean
Victor
5
Алеф
11
Otar
Parulava
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
25
Каша
Филип
17
Андзуана
Иоан
13
Кальмар
Жолт
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
46
Труса
Матей
45
Крстович
Никола
10
Ammar
Ramadan
Дила
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Дила
ДАК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеф 1 0.5
Ковталюк Николай 1 0.5
Гэйл Тььерри 1 0.5
Tornike Dzotsenidze 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 1 0.5
Ammar Ramadan 1 0.5
Качер Мирослав 0 0
Кальмар Жолт 0 0

Карточки

Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сардалишвили Мишико 1 0
Алеф 1 0
Ковталюк Николай 1 0
Zurab Tevzadze 1 0
Читеишвили Реваз 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Качер Мирослав 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Крстович Никола 1 0
Пинту Алекс 1 0

Результаты матчей

Дила
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Дила
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Дила
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ДАК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Дила
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ДАК - Дила 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2
Дила - Гагра 1:0 Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Дила - Динамо Тбилиси 1:2
ДАК
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
ДАК - Дила 2:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3
Железярне Подбрезова - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1

Результаты матчей

Дила
ДАК

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дила
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Tornike Dzotsenidze сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Гэйл Тььерри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tengiz Burjanadze Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Дила 27.2% (31)
    X 50.9% (58)
    ДАК 21.9% (25)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дила 2:0 ДАК

    Исход игры
    Дила
    27.2% (31)
    Ничья
    50.9% (58)
    ДАК
    21.9% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.69% (28)
    Меньше
    74.31% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.2% (47)
    1:0 Дила
    12.3% (14)
    1:2 ДАК
    9.6% (11)
    2:1 Дила
    8.8% (10)
    0:1 ДАК
    8.8% (10)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:0 Дила
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
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