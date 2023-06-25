Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
3:0
Второй тайм: 82'
0'
26' Желтая карточкаRaheem Sommersall
1:0
43' ГолДжонс Элвин
2:0
65' ГолФортьюн Аджани
3:0
73' ГолГарсия Леви
Ход матча
43'
1:0
65'
2:0
73'
3:0
16
Джонс
Элвин
12
Мозес
Карим
18
Ходж
Тристан
15
Хэкшоу
Невил
20
Kaile
Auvray
10
Молино
Кевин
11
Гарсия
Леви
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Джонс ЭлвинЗащитник
- Защитник
-
12 Мозес КаримЗащитник
-
18 Ходж ТристанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Хэкшоу НевилПолузащитник
-
20 Kaile AuvrayПолузащитник
-
10 Молино КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гарсия ЛевиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Denzil Smith
-
-
13 Real Gill
-
23 Molik Khan
-
19 Malcolm Shaw
-
-
Главный тренер: Ив Ангус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Хэнли РахимЗащитник
-
17 Rowan LiburdНападающий
-
10 Jacob Hazel
-
-
-
15 Mervin Lewis
-
-
23 Xander Parke
-
-
-
Главный тренер: Austin Huggins
История личных встреч
Тринидад и Тобаго
Сент-Китс и Невис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Тринидад и Тобаго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонс Элвин
|1
|1
Сент-Китс и Невис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Тринидад и Тобаго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сент-Китс и Невис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raheem Sommersall
|1
|0
Результаты последних матчей
Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1 Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Тринидад и Тобаго - Французская Гвиана 1:1
Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1 Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0 Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3
Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2 Гренада - Сент-Китс и Невис 2:1 Суринам - Сент-Китс и Невис 2:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|1
|Тринидад и Тобаго
|Джонс Элвин
|1
|США
|Васкес Брэндон
|1
|Ямайка
|Лоуренс Кемар
|1
|Ямайка
|Блэйк Андре
|1
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|1
|Сент-Китс и Невис
|Raheem Sommersall
|1
Прогнозы на матч Тринидад и Тобаго 3:0 Сент-Китс и Невис
Исход игры
Тринидад и Тобаго
92.9% (105)
Ничья
6.2% (7)
Сент-Китс и Невис
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.36% (32)
Меньше
70.64% (77)
Обе команды забьют
Да
33.03% (36)
Нет
66.97% (73)
Популярный счёт
1:0 Тринидад и Тобаго
34.5% (39)
2:0 Тринидад и Тобаго
28.3% (32)
2:1 Тринидад и Тобаго
23.9% (27)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:1 Тринидад и Тобаго
2.7% (3)
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