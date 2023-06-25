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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
Тринидад и Тобаго
FIFA #104
3:0
Второй тайм: 82'
Сент-Китс и Невис
FIFA #139
0'
26' Желтая карточка
Raheem Sommersall
1:0
43' Гол
Джонс Элвин
2:0
65' Гол
Фортьюн Аджани
3:0
73' Гол
Гарсия Леви

Ход матча

26'
 
Raheem Sommersall
43'
Джонс Элвин
1:0
59'
Malcolm Shaw
Молино Кевин
 
59'
Фортьюн Аджани
Ryan Telfer
 
63'
 
Tyquan Tyrell
Omari Sterling-James
63'
 
Jacob Hazel
Keithroy Freeman
65'
Фортьюн Аджани
2:0
72'
 
Mervin Lewis
Raheem Sommersall
73'
 
Ronaldo Belgrove
Tiquanny Williams
73'
Гарсия Леви
3:0
Прогнозы 113
Тринидад и Тобаго 92.9% (105)
X 6.2% (7)
Сент-Китс и Невис 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тринидад и Тобаго
Ничья
Сент-Китс и Невис
1.60
6.80
7.00
Все Коэффициенты
21
Френдеруп
Никлас
16
Джонс
Элвин
4
Бато
Шелдон
12
Мозес
Карим
18
Ходж
Тристан
17
Andre
Rampersad
15
Хэкшоу
Невил
20
Kaile
Auvray
10
Молино
Кевин
7
Ryan
Telfer
11
Гарсия
Леви
18
Julani
Archibald
2
Malique
Roberts
4
Andre
Burley
6
Мэйнард
Лоис
5
Jameel
Ible
8
Yohannes
Mitchum
19
Сойерс
Ромен
21
Omari
Sterling-James
14
Raheem
Sommersall
7
Tiquanny
Williams
16
Keithroy
Freeman
Тринидад и Тобаго
4-2-3-1
Сент-Китс и Невис
4-2-3-1

История личных встреч

Тринидад и Тобаго
Сент-Китс и Невис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМКК1ЙР
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Тринидад и Тобаго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонс Элвин 1 1
Сент-Китс и Невис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тринидад и Тобаго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сент-Китс и Невис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raheem Sommersall 1 0

Результаты последних матчей

Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1 Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Тринидад и Тобаго - Французская Гвиана 1:1
Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1 Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0 Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3
Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2 Гренада - Сент-Китс и Невис 2:1 Суринам - Сент-Китс и Невис 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тринидад и Тобаго
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ямайка
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
США
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ямайка Лоу Дэмион 1
Тринидад и Тобаго Джонс Элвин 1
США Васкес Брэндон 1
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка Лоуренс Кемар 1
Ямайка Блэйк Андре 1
Ямайка Лоу Дэмион 1
Сент-Китс и Невис Raheem Sommersall 1
Весь список
  • 59'
    Молино Кевин уходит с поля. Malcolm Shaw выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Хэкшоу Невил сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Джонс Элвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Raheem Sommersall получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 77 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Тринидад и Тобаго 92.9% (105)
X 6.2% (7)
Сент-Китс и Невис 0.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тринидад и Тобаго
Ничья
Сент-Китс и Невис
1.60
6.80
7.00
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Тринидад и Тобаго 3:0 Сент-Китс и Невис

Исход игры
Тринидад и Тобаго
92.9% (105)
Ничья
6.2% (7)
Сент-Китс и Невис
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.36% (32)
Меньше
70.64% (77)
Обе команды забьют
Да
33.03% (36)
Нет
66.97% (73)
Популярный счёт
1:0 Тринидад и Тобаго
34.5% (39)
2:0 Тринидад и Тобаго
28.3% (32)
2:1 Тринидад и Тобаго
23.9% (27)
1:1 Ничья
4.4% (5)
3:1 Тринидад и Тобаго
2.7% (3)
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