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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
Тринидад и Тобаго
FIFA #104
3:0
Конец матча
Сент-Китс и Невис
FIFA #139
0'
26' Желтая карточка
Raheem Sommersall
1:0
43' Гол
Джонс Элвин
2:0
65' Гол
Фортьюн Аджани
3:0
73' Гол в свои ворота
Jameel Ible
84' Желтая карточка
Andre Burley
90'+8

Ход матча

26'
 
Raheem Sommersall
43'
Джонс Элвин
1:0
59'
Malcolm Shaw
Молино Кевин
 
59'
Фортьюн Аджани
Ryan Telfer
 
63'
 
Tyquan Tyrell
Omari Sterling-James
63'
 
Jacob Hazel
Keithroy Freeman
65'
Фортьюн Аджани
2:0
73'
 
Mervin Lewis
Raheem Sommersall
73'
 
Ronaldo Belgrove
Tiquanny Williams
73'
Jameel Ible
3:0
78'
Real Gill
Гарсия Леви
 
78'
Люк Сингх
Andre Rampersad
 
78'
 
Rowan Liburd
Yohannes Mitchum
84'
 
Andre Burley
84'
Джонс Джовин
Kaile Auvray
 
Прогнозы 113
Тринидад и Тобаго 92.9% (105)
X 6.2% (7)
Сент-Китс и Невис 0.9% (1)
Все прогнозы
21
Френдеруп
Никлас
16
Джонс
Элвин
4
Бато
Шелдон
12
Мозес
Карим
18
Ходж
Тристан
17
Andre
Rampersad
15
Хэкшоу
Невил
20
Kaile
Auvray
10
Молино
Кевин
7
Ryan
Telfer
11
Гарсия
Леви
18
Julani
Archibald
2
Malique
Roberts
4
Andre
Burley
6
Мэйнард
Лоис
5
Jameel
Ible
8
Yohannes
Mitchum
19
Сойерс
Ромен
21
Omari
Sterling-James
14
Raheem
Sommersall
7
Tiquanny
Williams
16
Keithroy
Freeman
Тринидад и Тобаго
4-2-3-1
Сент-Китс и Невис
4-2-3-1

История личных встреч

Тринидад и Тобаго
Сент-Китс и Невис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМКК1ЙР
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Тринидад и Тобаго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонс Элвин 1 1
Фортьюн Аджани 1 1
Сент-Китс и Невис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тринидад и Тобаго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сент-Китс и Невис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raheem Sommersall 1 0
Andre Burley 1 0

Результаты матчей

Тринидад и Тобаго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Тринидад и Тобаго
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тринидад и Тобаго
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Никарагуа 1:1 Багамские Острова - Тринидад и Тобаго 0:3
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Тринидад и Тобаго - Сен-Мартен 2:0 Таиланд - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Таджикистан 1:2 Тринидад и Тобаго - Сент-Винсент и Гренадины 4:1 Сент-Винсент и Гренадины - Тринидад и Тобаго 0:2 Тринидад и Тобаго - Багамские Острова 1:0 Никарагуа - Тринидад и Тобаго 2:1 Тринидад и Тобаго - Гайана 1:1 Тринидад и Тобаго - Барбадос 9:0 Боливия - Тринидад и Тобаго 5:0 Гватемала - Тринидад и Тобаго 1:1 Тринидад и Тобаго - Сальвадор 0:2 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Тринидад и Тобаго - Французская Гвиана 1:1
Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1 Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0 Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3
Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2 Гренада - Сент-Китс и Невис 2:1 Суринам - Сент-Китс и Невис 2:0

Результаты матчей

Тринидад и Тобаго
Сент-Китс и Невис

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тринидад и Тобаго
Сент-Китс и Невис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тринидад и Тобаго
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ямайка
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
США
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ямайка Лоу Дэмион 1
Тринидад и Тобаго Джонс Элвин 1
США Васкес Брэндон 1
Катар Юссеф Юссеф 1
Тринидад и Тобаго Фортьюн Аджани 1
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка Лоуренс Кемар 1
Ямайка Блэйк Андре 1
Гаити Пико Фабрис 1
Катар Аль-Рави Бассам 1
Катар Сальман Тарек 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 84'
    Kaile Auvray уходит с поля. Джонс Джовин выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Andre Burley получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Yohannes Mitchum уходит с поля. Rowan Liburd выходит вместо него
  • 78'
    Andre Rampersad уходит с поля. Люк Сингх выходит вместо него
  • 78'
    Гарсия Леви уходит с поля. Real Gill выходит вместо него
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Jameel Ible уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Хэкшоу Невил сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Джонс Элвин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Raheem Sommersall получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Тринидад и Тобаго 92.9% (105)
    X 6.2% (7)
    Сент-Китс и Невис 0.9% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Тринидад и Тобаго 3:0 Сент-Китс и Невис

    Исход игры
    Тринидад и Тобаго
    92.9% (105)
    Ничья
    6.2% (7)
    Сент-Китс и Невис
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.36% (32)
    Меньше
    70.64% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    33.03% (36)
    Нет
    66.97% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Тринидад и Тобаго
    34.5% (39)
    2:0 Тринидад и Тобаго
    28.3% (32)
    2:1 Тринидад и Тобаго
    23.9% (27)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    3:1 Тринидад и Тобаго
    2.7% (3)
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