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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Сент-Китс и Невис
FIFA #139
0:4
Перерыв
США
FIFA #13

Ход матча

12'
0:1
Михайлович Джордже
15'
0:2
Рейнолдс Брайан
16'
0:3
Феррейра Хесус
25'
0:4
Феррейра Хесус
Прогнозы 115
Сент-Китс и Невис 1.7% (2)
X 0.9% (1)
США 97.4% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Китс и Невис
Ничья
США
90.00
25.00
1.07
Все Коэффициенты
18
Julani
Archibald
2
Malique
Roberts
6
Мэйнард
Лоис
3
Gerard
Williams
5
Jameel
Ible
14
Raheem
Sommersall
4
Andre
Burley
7
Tiquanny
Williams
19
Сойерс
Ромен
11
Tyquan
Tyrell
16
Keithroy
Freeman
18
Джонсон
Шон
5
Рейнолдс
Брайан
4
Миазга
Мэтт
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
6
Бузио
Джанлука
8
Сэндс
Джеймс
14
Михайлович
Джордже
17
Сендехас
Алекс
9
Феррейра
Хесус
11
Кауэлл
Кейд
Сент-Китс и Невис
4-2-3-1
США
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Китс и Невис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 2 1
Васкес Брэндон 1 0.5
Михайлович Джордже 1 0.5
Рейнолдс Брайан 1 0.5

Карточки

Сент-Китс и Невис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raheem Sommersall 1 0
Andre Burley 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сент-Китс и Невис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Сент-Китс и Невис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1 Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0
Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3 Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2 Гренада - Сент-Китс и Невис 2:1
США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1
США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1

Результаты матчей

Сент-Китс и Невис
США

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Китс и Невис
США

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 4:0 2 1 1 0 5 - 1 4
2.
Ямайка
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Тринидад и Тобаго
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 0:4 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ямайка Грэй Демарай 2
США Феррейра Хесус 2
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Гваделупа Амброз Тьерри 1
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Канада Витория Стивен 1
Гондурас Luis Vega 1
Канада Каваллини Лукас 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы 115
Сент-Китс и Невис 1.7% (2)
X 0.9% (1)
США 97.4% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Китс и Невис
Ничья
США
90.00
25.00
1.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Китс и Невис 0:4 США онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сент-Китс и Невис 0:4 США

Исход игры
Сент-Китс и Невис
1.7% (2)
Ничья
0.9% (1)
США
97.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
15.18% (17)
Нет
84.82% (95)
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3.5% (4)
0:1 США
3.5% (4)
1:4 США
2.6% (3)
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Сент-Китс и Невис
США
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