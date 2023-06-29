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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Сент-Китс и Невис
FIFA #139
0:6
Конец матча
США
FIFA #13
0'
0:1
12' Гол
Михайлович Джордже
0:2
14' Гол
Рейнолдс Брайан
0:3
16' Гол
Феррейра Хесус
0:4
25' Гол
Феррейра Хесус
0:5
50' Гол
Феррейра Хесус
56' Желтая карточка
Tyquan Tyrell
69' Желтая карточка
Jameel Ible
74' Желтая карточка
Andre Burley
0:6
79' Гол
Михайлович Джордже
90'+5

Ход матча

12'
0:1
Михайлович Джордже
14'
0:2
Рейнолдс Брайан
16'
0:3
Феррейра Хесус
25'
0:4
Феррейра Хесус
46'
 
Соньора Алан
Бузио Джанлука
50'
0:5
Феррейра Хесус
56'
Tyquan Tyrell
 
56'
 
Моррис Эйдан
Сэндс Джеймс
56'
 
Васкес Брэндон
Феррейра Хесус
63'
Yohannes Mitchum
Raheem Sommersall
 
63'
Carlos Bertie
Tiquanny Williams
 
63'
Omari Sterling-James
Tyquan Tyrell
 
68'
 
Ролдан Кристиан
Кауэлл Кейд
69'
Jameel Ible
 
71'
Mervin Lewis
Jameel Ible
 
71'
Jacob Hazel
Keithroy Freeman
 
74'
Andre Burley
 
76'
 
Грессель Юлиан
Рейнолдс Брайан
79'
0:6
Михайлович Джордже
Прогнозы 115
Сент-Китс и Невис 1.7% (2)
X 0.9% (1)
США 97.4% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
18
Julani
Archibald
2
Malique
Roberts
6
Мэйнард
Лоис
3
Gerard
Williams
5
Jameel
Ible
14
Raheem
Sommersall
4
Andre
Burley
7
Tiquanny
Williams
19
Сойерс
Ромен
11
Tyquan
Tyrell
16
Keithroy
Freeman
18
Джонсон
Шон
5
Рейнолдс
Брайан
4
Миазга
Мэтт
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
6
Бузио
Джанлука
8
Сэндс
Джеймс
14
Михайлович
Джордже
17
Сендехас
Алекс
9
Феррейра
Хесус
11
Кауэлл
Кейд
Сент-Китс и Невис
4-2-3-1
США
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Китс и Невис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 3 1.5
Михайлович Джордже 2 1
Васкес Брэндон 1 0.5
Рейнолдс Брайан 1 0.5

Карточки

Сент-Китс и Невис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre Burley 2 0
Jameel Ible 1 0
Raheem Sommersall 1 0
Tyquan Tyrell 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Сент-Китс и Невис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сент-Китс и Невис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Сент-Китс и Невис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
25%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1 Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0
Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3 Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2 Гренада - Сент-Китс и Невис 2:1
США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1
США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1

Результаты матчей

Сент-Китс и Невис
США

Точный счет

0:6
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:6
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:6
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Китс и Невис
США

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 2 1 1 0 7 - 1 4
2.
Ямайка
 2 1 1 0 5 - 2 4
3.
Тринидад и Тобаго
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 2 0 0 2 0 - 9 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 3
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Канада Каваллини Лукас 1
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка Лоу Дэмион 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Канада Витория Стивен 1
Гондурас Luis Vega 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 79'
    Ролдан Кристиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Михайлович Джордже бьет в цель!
  • 76'
    Брайан Рейнольдс уходит с поля. Хулиан Грессел выходит вместо него
  • Желтая карточка
    74'
    Andre Burley получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Keithroy Freeman уходит с поля. Jacob Hazel выходит вместо него
  • 71'
    Jameel Ible уходит с поля. Mervin Lewis выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 115
    Сент-Китс и Невис 1.7% (2)
    X 0.9% (1)
    США 97.4% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Китс и Невис 0:6 США

    Исход игры
    Сент-Китс и Невис
    1.7% (2)
    Ничья
    0.9% (1)
    США
    97.4% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (78)
    Меньше
    30.36% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    15.18% (17)
    Нет
    84.82% (95)
    Популярный счёт
    0:3 США
    26.1% (30)
    0:2 США
    25.2% (29)
    0:4 США
    15.7% (18)
    0:5 США
    7.8% (9)
    1:2 США
    7% (8)
    1:3 США
    3.5% (4)
    0:1 США
    3.5% (4)
    1:4 США
    2.6% (3)
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