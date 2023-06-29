Тур: 2. Стадион: Citypark.
0:6
Конец матча
0'
0:1
12' ГолМихайлович Джордже
0:2
14' ГолРейнолдс Брайан
0:3
16' ГолФеррейра Хесус
0:4
25' ГолФеррейра Хесус
0:5
50' ГолФеррейра Хесус
56' Желтая карточкаTyquan Tyrell
69' Желтая карточкаJameel Ible
74' Желтая карточкаAndre Burley
0:6
79' ГолМихайлович Джордже
90'+5
Ход матча
12'
14'
0:2
16'
0:3
25'
0:4
50'
0:5
56'
69'
74'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Сойерс
Ромен
18
Джонсон
Шон
20
Нил
Джален
15
Джонс
Дехуан
11
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Хэнли РахимЗащитник
- Полузащитник
-
17 Rowan LiburdНападающий
-
10 Jacob Hazel
-
-
15 Mervin Lewis
-
23 Xander Parke
-
-
-
-
-
Главный тренер: Austin Huggins
- Основной состав
-
18 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нил ДжаленЗащитник
-
15 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Толкин ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каллахан Брайан
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Китс и Невис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|3
|1.5
|Михайлович Джордже
|2
|1
|Васкес Брэндон
|1
|0.5
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.5
Карточки
Сент-Китс и Невис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andre Burley
|2
|0
|Jameel Ible
|1
|0
|Raheem Sommersall
|1
|0
|Tyquan Tyrell
|1
|0
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Сент-Китс и Невис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сент-Китс и Невис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Сент-Китс и Невис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
25%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1 Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0
Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3 Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2 Гренада - Сент-Китс и Невис 2:1
США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1
США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1
Результаты матчей
Сент-Китс и Невис
США
Точный счет
0:6
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:6
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:6
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сент-Китс и Невис
США
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|7 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|0 - 9
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Канада
|Каваллини Лукас
|1
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
|Мартиника
|Ривьерес Жонатан
|1
|Канада
|Витория Стивен
|1
|Гондурас
|Luis Vega
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Китс и Невис 0:6 США
Исход игры
Сент-Китс и Невис
1.7% (2)
Ничья
0.9% (1)
США
97.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (78)
Меньше
30.36% (34)
Обе команды забьют
Да
15.18% (17)
Нет
84.82% (95)
Популярный счёт
0:3 США
26.1% (30)
0:2 США
25.2% (29)
0:4 США
15.7% (18)
0:5 США
7.8% (9)
1:2 США
7% (8)
1:3 США
3.5% (4)
0:1 США
3.5% (4)
1:4 США
2.6% (3)
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