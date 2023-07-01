Тур: 2. Стадион: Ред Булл Арена.
0'
17' Желтая карточкаРойперн Энрик
0:1
57' ГолФахардо Хосе
0:2
69' ГолМурильо Микаэль
79' Желтая карточкаГодой Анибал
Ход матча
17'
57'
0:1
69'
0:2
74'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Лабо
Бригтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лабо БригтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фабьен КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Фортюн КевинПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marc Collat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дэвис ЭрикЗащитник
-
17 Фахардо ХосеПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ИсмаэльПолузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
История личных встреч
Мартиника
Панама
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
2.25
0
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
0
Бомбардиры внутри турнира
Мартиника
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фортюн Кевин
|1
|0.5
|Бюрнер Патрик
|1
|0.5
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фахардо Хосе
|2
|1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.5
|Барсенас Эдгар
|1
|0.5
Карточки
Мартиника
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ривьерес Жонатан
|0
|1
|Ronny Labonne
|1
|0
|Фабьен Карл
|1
|0
|Ройперн Энрик
|1
|0
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
Результаты матчей
Мартиника
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Мартиника
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Мартиника
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Мартиника
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сальвадор - Мартиника 1:2 Мартиника - Пуэрто-Рико 2:0 Мартиника - Сент-Люсия 3:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2
Мартиника - Панама 0:0 Панама - Мартиника 5:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Мартиника - Гаити 1:2 Мартиника - США 1:6 Канада - Мартиника 4:1 Мартиника - Гондурас 1:1 Гондурас - Мартиника 1:0 Тринидад и Тобаго - Мартиника 2:2 Мартиника - Тринидад и Тобаго 1:1 Мартиника - Мексика 2:3 Куба - Мартиника 0:3 Канада - Мартиника 4:0 Гваделупа - Мартиника 0:1 Мартиника - Антигуа и Барбуда 4:2 Мартиника - Британские Виргинские острова 4:0
Панама
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2
Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1 Панама - Гондурас 1:1 Мексика - Панама 1:0
Результаты матчей
Мартиника
Панама
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мартиника
Панама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Панама
|Фахардо Хосе
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Мексика
|Санчес Хорхе
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
|Гондурас
|Кастильо Роман
|1