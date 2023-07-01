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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Мартиника
0:2
Второй тайм: 85'
Панама
FIFA #57
0'
17' Желтая карточка
Ройперн Энрик
0:1
57' Гол
Фахардо Хосе
0:2
69' Гол
Мурильо Микаэль
79' Желтая карточка
Годой Анибал
1
Де
Перчин
Тео
2
Тимон
Йордан
22
Пулоло
Флоран
5
Jean-Claude
Michalet
21
Лапис
Флориан
20
Ghislain
Arbaut
11
Эфестион
Тома
12
Ройперн
Энрик
6
Мексик
Жонатан
8
Andy
Marny
10
Лабо
Бригтон
22
Москера
Орландо
4
Эскобар
Фидель
3
Каммингс
Харольд
16
Андраде
Андреас
23
Мурильо
Микаэль
15
Дэвис
Эрик
17
Фахардо
Хосе
20
Годой
Анибал
8
Карраскилья
Адальберто
19
Кинтеро
Альберто
10
Барсенас
Эдгар
Мартиника
4-2-3-1
Панама
5-4-1

История личных встреч

Мартиника
Панама

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛНК
0:0
ЛНК
5:0
ЗКК
3:0
ММ
1:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

2.25
0

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
0

Бомбардиры внутри турнира

Мартиника
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортюн Кевин 1 0.5
Бюрнер Патрик 1 0.5
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фахардо Хосе 2 1
Мурильо Микаэль 1 0.5
Барсенас Эдгар 1 0.5

Карточки

Мартиника
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ривьерес Жонатан 0 1
Ronny Labonne 1 0
Фабьен Карл 1 0
Ройперн Энрик 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0

Результаты матчей

Мартиника
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Мартиника
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Мартиника
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Мартиника
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сальвадор - Мартиника 1:2 Мартиника - Пуэрто-Рико 2:0 Мартиника - Сент-Люсия 3:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2
Мартиника - Панама 0:0 Панама - Мартиника 5:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Мартиника - Гаити 1:2 Мартиника - США 1:6 Канада - Мартиника 4:1 Мартиника - Гондурас 1:1 Гондурас - Мартиника 1:0 Тринидад и Тобаго - Мартиника 2:2 Мартиника - Тринидад и Тобаго 1:1 Мартиника - Мексика 2:3 Куба - Мартиника 0:3 Канада - Мартиника 4:0 Гваделупа - Мартиника 0:1 Мартиника - Антигуа и Барбуда 4:2 Мартиника - Британские Виргинские острова 4:0
Панама
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Коста-Рика - Панама 1:2 Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2
Коста-Рика - Панама 0:1 Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1 Панама - Гондурас 1:1 Мексика - Панама 1:0

Результаты матчей

Мартиника
Панама

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мартиника
Панама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панама
 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Мартиника
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Коста-Рика
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Сальвадор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 3
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Панама Фахардо Хосе 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мексика Санчес Хорхе 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Гондурас Кастильо Роман 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      17'
      Ройперн Энрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мартиника
    Ничья
    Панама
    9.80
    8.50
    1.39
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мартиника 0:2 Панама онлайн

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