Тур: 2. Стадион: Shell Energy Stadium.
0'
0:1
13' ГолФаэтон Маттиас
0:2
41' ГолПлюман Анже-Фредди
0:3
43' ГолФаэтон Маттиас
0:4
50' ГолБарон Энтони
62' Желтая карточкаЛина Медди
62' Желтая карточкаCavafe
1:4
62' ПенальтиЭрнандес Аричель
86' Желтая карточкаАльфонс Микаэль
88' Красная карточкаAldair Ruiz
90' Желтая карточкаEduardo Hernandez
90'+1
Ход матча
13'
0:1
41'
43'
0:3
50'
0:4
62'
62'
62'
1:4
86'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Yunior
Perez
4
Cavafe
23
Руярд
Дэви
19
Лина
Медди
17
Барон
Энтони
18
Сольве
Стив
11
Телль
Жордан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Yunior PerezЗащитник
- Защитник
-
4 CavafeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Диас ДаниэльЗащитник
-
-
-
-
-
20 Aldair Ruiz
-
Главный тренер: Pablo Elier Sanchez
- Основной состав
-
23 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
-
19 Лина МеддиЗащитник
- Защитник
-
17 Барон ЭнтониЗащитник
-
18 Сольве СтивПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Телль ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Коньяр БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Англома Жослен
История личных встреч
Куба
Гваделупа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Куба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Аричель
|1 (1)
|0.5
Гваделупа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаэтон Маттиас
|2
|1
|Амброз Тьерри
|1
|0.5
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.5
|Барон Энтони
|1
|0.5
Карточки
Куба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cavafe
|2
|0
|Aldair Ruiz
|0
|1
|Пиедра Йосел
|1
|0
|Eduardo Hernandez
|1
|0
|Эрнандес Аричель
|1
|0
|Парадела Луис
|1
|0
|Yunior Perez
|1
|0
Гваделупа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лина Медди
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Фаэтон Маттиас
|1
|0
Результаты матчей
Куба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гваделупа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
Куба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гваделупа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Куба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гваделупа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Куба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гватемала - Куба 1:0 Уругвай - Куба 2:0 Чили - Куба 3:0 Куба - Гваделупа 1:0
Барбадос - Куба 0:1 Доминиканская Республика - Куба 1:1 Доминиканская Республика - Куба 2:4 Куба - Антигуа и Барбуда 3:1 Антигуа и Барбуда - Куба 0:2 Куба - Барбадос 3:0 Гваделупа - Куба 2:1 Белиз - Куба 0:3 Гватемала - Куба 1:0 Никарагуа - Куба 2:0 Никарагуа - Куба 0:3 Куба - Французская Гвиана 0:0 Сент-Винсент и Гренадины - Куба 0:1 Куба - Британские Виргинские острова 5:0 Куба - Кюрасао 1:2 Гватемала - Куба 1:0
Гваделупа
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Канада - Гваделупа 2:2 Гваделупа - Гайана 2:0 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 0:5 Куба - Гваделупа 1:0
Гваделупа - Антигуа и Барбуда 0:1 Гваделупа - Барбадос 2:1 Барбадос - Гваделупа 0:1 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Куба 2:1 Гваделупа - Кабо-Верде 0:2 Суринам - Гваделупа 2:1 Гваделупа - Ямайка 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 Гватемала - Гваделупа 1:1 Гваделупа - Багамские Острова 2:0 Гваделупа - Тёркс и Кайкос 10:0 Синт-Мартен - Гваделупа 1:2 Тёркс и Кайкос - Гваделупа 0:3 Гваделупа - Синт-Мартен 5:1 Гваделупа - Мартиника 0:1
Результаты матчей
Куба
Гваделупа
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Куба
Гваделупа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|3
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Гваделупа
|Фаэтон Маттиас
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Мексика
|Санчес Хорхе
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Куба 1:4 Гваделупа
Исход игры
Куба
51.5% (53)
Ничья
15.5% (16)
Гваделупа
33% (34)
Тотал 2.5
Больше
24.49% (24)
Меньше
75.51% (74)
Обе команды забьют
Да
34.69% (34)
Нет
65.31% (64)
Популярный счёт
1:0 Куба
30.1% (31)
0:1 Гваделупа
16.5% (17)
1:1 Ничья
12.6% (13)
1:2 Гваделупа
11.7% (12)
2:0 Куба
8.7% (9)
2:1 Куба
7.8% (8)
3:0 Куба
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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