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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 2. Стадион: .
Куба
FIFA #166
1:4
Конец матча
Гваделупа
0'
0:1
13' Гол
Фаэтон Маттиас
0:2
41' Гол
Плюман Анже-Фредди
0:3
43' Гол
Фаэтон Маттиас
0:4
50' Гол
Барон Энтони
62' Желтая карточка
Лина Медди
62' Желтая карточка
Cavafe
1:4
62' Пенальти
Эрнандес Аричель
86' Желтая карточка
Альфонс Микаэль
88' Красная карточка
Aldair Ruiz
90' Желтая карточка
Eduardo Hernandez
90'+1

Ход матча

13'
0:1
Фаэтон Маттиас
27'
 
Плюман Анже-Фредди
Телль Жордан
41'
0:2
Плюман Анже-Фредди
43'
0:3
Фаэтон Маттиас
46'
Eduardo Hernandez
William Venta Akre
 
46'
Диас Даниэль
Yasniel Matos
 
50'
0:4
Барон Энтони
58'
 
Саинтини Натаниэль
Авинель Седрик
58'
 
Ротсен Йохан
Гравильон Эндрю
62'
 
Лина Медди
62'
Cavafe
 
62'
Эрнандес Аричель
1:4
67'
Aldair Ruiz
Рейес Майкель
 
70'
 
Аркимед Лютер
Амброз Тьерри
70'
 
Давидас Стивен
Фаэтон Маттиас
72'
Dariel Morejon
Эрнандес Аричель
 
86'
 
Альфонс Микаэль
88'
Aldair Ruiz
 
90'
Eduardo Hernandez
 
Прогнозы 103
Куба 51.5% (53)
X 15.5% (16)
Гваделупа 33% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Raiko
Arozarena
15
Yunior
Perez
2
Modesto
Mendez
4
Cavafe
13
Корралес
Хорхе
6
Пиедра
Йосел
10
Эрнандес
Аричель
23
Парадела
Луис
18
Yasniel
Matos
7
William
Venta
Akre
9
Рейес
Майкель
23
Руярд
Дэви
2
Альфонс
Микаэль
19
Лина
Медди
13
Авинель
Седрик
17
Барон
Энтони
18
Сольве
Стив
3
Гравильон
Эндрю
11
Телль
Жордан
15
Леборн
Жордан
10
Фаэтон
Маттиас
9
Амброз
Тьерри
Куба
4-2-3-1
Гваделупа
4-2-3-1

История личных встреч

Куба
Гваделупа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛНК
1:0
ЛНК
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Куба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Аричель 1 (1) 0.5
Гваделупа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаэтон Маттиас 2 1
Амброз Тьерри 1 0.5
Плюман Анже-Фредди 1 0.5
Барон Энтони 1 0.5

Карточки

Куба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cavafe 2 0
Aldair Ruiz 0 1
Пиедра Йосел 1 0
Eduardo Hernandez 1 0
Эрнандес Аричель 1 0
Парадела Луис 1 0
Yunior Perez 1 0
Гваделупа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лина Медди 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Фаэтон Маттиас 1 0

Результаты матчей

Куба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гваделупа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Куба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гваделупа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Куба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гваделупа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Куба
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Гватемала - Куба 1:0 Уругвай - Куба 2:0 Чили - Куба 3:0 Куба - Гваделупа 1:0
Барбадос - Куба 0:1 Доминиканская Республика - Куба 1:1 Доминиканская Республика - Куба 2:4 Куба - Антигуа и Барбуда 3:1 Антигуа и Барбуда - Куба 0:2 Куба - Барбадос 3:0 Гваделупа - Куба 2:1 Белиз - Куба 0:3 Гватемала - Куба 1:0 Никарагуа - Куба 2:0 Никарагуа - Куба 0:3 Куба - Французская Гвиана 0:0 Сент-Винсент и Гренадины - Куба 0:1 Куба - Британские Виргинские острова 5:0 Куба - Кюрасао 1:2 Гватемала - Куба 1:0
Гваделупа
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Канада - Гваделупа 2:2 Гваделупа - Гайана 2:0 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 0:5 Куба - Гваделупа 1:0
Гваделупа - Антигуа и Барбуда 0:1 Гваделупа - Барбадос 2:1 Барбадос - Гваделупа 0:1 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Куба 2:1 Гваделупа - Кабо-Верде 0:2 Суринам - Гваделупа 2:1 Гваделупа - Ямайка 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 Гватемала - Гваделупа 1:1 Гваделупа - Багамские Острова 2:0 Гваделупа - Тёркс и Кайкос 10:0 Синт-Мартен - Гваделупа 1:2 Тёркс и Кайкос - Гваделупа 0:3 Гваделупа - Синт-Мартен 5:1 Гваделупа - Мартиника 0:1

Результаты матчей

Куба
Гваделупа

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Куба
Гваделупа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гваделупа
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Гватемала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Канада
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Куба
 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 3
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Гваделупа Фаэтон Маттиас 2
Весь список

Топ нарушителей
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мексика Санчес Хорхе 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Eduardo Hernandez получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    УДАЛЕНИЕ! - Aldair Ruiz увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    86'
    Альфонс Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 72'
    Эрнандес Аричель уходит с поля. Dariel Morejon выходит вместо него
  • 70'
    Фаэтон Маттиас уходит с поля. Давидас Стивен выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Willian Pozo-Venta уходит с поля. Eduardo Hernandez выходит вместо него
    • 46'
      Yasniel Matos уходит с поля. Daniel Diaz выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 103
    Куба 51.5% (53)
    X 15.5% (16)
    Гваделупа 33% (34)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Куба 1:4 Гваделупа онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Куба 1:4 Гваделупа

    Исход игры
    Куба
    51.5% (53)
    Ничья
    15.5% (16)
    Гваделупа
    33% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.49% (24)
    Меньше
    75.51% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    34.69% (34)
    Нет
    65.31% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Куба
    30.1% (31)
    0:1 Гваделупа
    16.5% (17)
    1:1 Ничья
    12.6% (13)
    1:2 Гваделупа
    11.7% (12)
    2:0 Куба
    8.7% (9)
    2:1 Куба
    7.8% (8)
    3:0 Куба
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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