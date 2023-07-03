Тур: 3. Стадион: Ливайс.
5:0
Второй тайм: 89'
0'
1:0
30' Гол в свои воротаJulani Archibald
2:0
45' ГолРасселл Джонатан
48' Желтая карточкаMalique Roberts
3:0
49' ГолБернард Ди'Шон
4:0
72' ГолДжонсон Даниэль
5:0
74' ГолБёрк Кори
77' Желтая карточкаMervin Lewis
Ход матча
30'
1:0
45'
2:0
48'
49'
3:0
72'
4:0
74'
5:0
77'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хэнли РахимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Rowan LiburdНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Xander Parke
-
-
-
-
15 Mervin Lewis
-
-
10 Jacob Hazel
-
-
-
Главный тренер: Austin Huggins
История личных встреч
Ямайка
Сент-Китс и Невис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|2
|0.67
|Джонсон Даниэль
|1
|0.33
|Лоу Дэмион
|1
|0.33
|Бэйли Леон
|1
|0.33
|Бёрк Кори
|1
|0.33
|Расселл Джонатан
|1
|0.33
|Бернард Ди'Шон
|1
|0.33
|Ричардс Дужуан
|1
|0.33
Сент-Китс и Невис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
Сент-Китс и Невис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andre Burley
|2
|0
|Jameel Ible
|1
|0
|Raheem Sommersall
|1
|0
|Tyquan Tyrell
|1
|0
|Malique Roberts
|1
|0
|Mervin Lewis
|1
|0
Результаты матчей
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
1
0
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ямайка
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2
Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0
Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Китс и Невис - США 0:6 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1
Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0 Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3 Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2
Результаты матчей
Ямайка
Сент-Китс и Невис
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:6
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ямайка
Сент-Китс и Невис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0
|3
|2
|1
|0
|12 - 1
|7
|2.
|5:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|0:5
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:5
|3
|0
|0
|3
|0 - 14
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|США
|Михайлович Джордже
|2
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Гваделупа
|Фаэтон Маттиас
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|2
|Мексика
|Санчес Хорхе
|2
|Сент-Китс и Невис
|Andre Burley
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ямайка 5:0 Сент-Китс и Невис
Исход игры
Ямайка
98.2% (108)
Ничья
1.8% (2)
Сент-Китс и Невис
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (66)
Меньше
38.89% (42)
Обе команды забьют
Да
18.52% (20)
Нет
81.48% (88)
Популярный счёт
3:0 Ямайка
28.2% (31)
2:0 Ямайка
27.3% (30)
4:0 Ямайка
9.1% (10)
1:0 Ямайка
9.1% (10)
2:1 Ямайка
7.3% (8)
3:1 Ямайка
4.5% (5)
4:1 Ямайка
4.5% (5)
5:0 Ямайка
4.5% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!