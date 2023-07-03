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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Ямайка
FIFA #63
5:0
Второй тайм: 89'
Сент-Китс и Невис
FIFA #136
0'
1:0
30' Гол в свои ворота
Julani Archibald
2:0
45' Гол
Расселл Джонатан
48' Желтая карточка
Malique Roberts
3:0
49' Гол
Бернард Ди'Шон
4:0
72' Гол
Джонсон Даниэль
5:0
74' Гол
Бёрк Кори
77' Желтая карточка
Mervin Lewis

Ход матча

30'
Julani Archibald
1:0
45'
Расселл Джонатан
2:0
46'
Джонсон Даниэль
Расселл Джонатан
 
46'
Николсон Шамар
Антонио Майкл
 
48'
 
Malique Roberts
49'
Бернард Ди'Шон
3:0
60'
 
Mervin Lewis
Raheem Sommersall
60'
 
Jacob Hazel
Rowan Liburd
61'
Бёрк Кори
Энтони Пэррис Кахим
 
61'
 
Ronaldo Belgrove
Omari Sterling-James
64'
 
Jamal Francis
Julani Archibald
72'
 
Dijhorn Simmonds
Мэйнард Лоис
72'
Джонсон Даниэль
4:0
74'
Бёрк Кори
5:0
77'
 
Mervin Lewis
82'
Ричардс Дужуан
Грэй Демарай
 
82'
Бойс-Кларк Конайя
Вайте Джамали
 
Прогнозы 110
Ямайка 98.2% (108)
X 1.8% (2)
Сент-Китс и Невис 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ямайка
Ничья
Сент-Китс и Невис
1.13
25.00
60.00
Все Коэффициенты
23
Вайте
Джамали
2
Лембикиса
Декстер
6
Бернард
Ди'Шон
19
Мариаппа
Эдриан
4
Бэлл
Амари
15
Латибодьер
Жоэль
22
Расселл
Джонатан
16
Энтони
Пэррис
Кахим
7
Бэйли
Леон
12
Грэй
Демарай
18
Антонио
Майкл
18
Julani
Archibald
2
Malique
Roberts
6
Мэйнард
Лоис
3
Gerard
Williams
20
Хэнли
Рахим
14
Raheem
Sommersall
7
Tiquanny
Williams
8
Yohannes
Mitchum
19
Сойерс
Ромен
21
Omari
Sterling-James
17
Rowan
Liburd
Ямайка
4-2-3-1
Сент-Китс и Невис
4-1-4-1

История личных встреч

Ямайка
Сент-Китс и Невис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 2 0.67
Джонсон Даниэль 1 0.33
Лоу Дэмион 1 0.33
Бэйли Леон 1 0.33
Бёрк Кори 1 0.33
Расселл Джонатан 1 0.33
Бернард Ди'Шон 1 0.33
Ричардс Дужуан 1 0.33
Сент-Китс и Невис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Блэйк Андре 1 0
Бёрк Кори 1 0
Браун Джавейн 1 0
Сент-Китс и Невис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andre Burley 2 0
Jameel Ible 1 0
Raheem Sommersall 1 0
Tyquan Tyrell 1 0
Malique Roberts 1 0
Mervin Lewis 1 0

Результаты матчей

Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ямайка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

1
0
Ямайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сент-Китс и Невис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ямайка
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ямайка - Тринидад и Тобаго 4:1 США - Ямайка 1:1 Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2
Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0
Сент-Китс и Невис
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сент-Китс и Невис - США 0:6 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 3:0 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 1:1 Кюрасао - Сент-Китс и Невис 1:1
Сент-Китс и Невис - Аруба 2:0 Сен-Мартен - Сент-Китс и Невис 1:3 Сент-Китс и Невис - Сен-Мартен 1:1 Аруба - Сент-Китс и Невис 2:3 Андорра - Сент-Китс и Невис 1:0 Сальвадор - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Сальвадор 0:4 Тринидад и Тобаго - Сент-Китс и Невис 2:0 Сент-Китс и Невис - Гайана 3:0 Багамские Острова - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Пуэрто-Рико 1:0 Французская Гвиана - Сент-Китс и Невис 3:1 Сент-Китс и Невис - Гренада 0:0 Сент-Китс и Невис - Белиз 0:1 Белиз - Сент-Китс и Невис 0:4 Сент-Китс и Невис - Французская Гвиана 2:2

Результаты матчей

Ямайка
Сент-Китс и Невис

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:6
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:6
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ямайка
Сент-Китс и Невис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США
 5:0 3 2 1 0 12 - 1 7
2.
Ямайка
 5:0 3 2 1 0 10 - 2 7
3.
Тринидад и Тобаго
 0:5 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Китс и Невис
 0:5 3 0 0 3 0 - 14 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
США Михайлович Джордже 2
Мексика Ромо Луис 2
Гваделупа Фаэтон Маттиас 2
Весь список

Топ нарушителей
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Мексика Санчес Хорхе 2
Сент-Китс и Невис Andre Burley 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Jonathan Russell уходит с поля. Джонсон Даниэль выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Бэйли Леон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Jonathan Russell бьет в цель!
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Julani Archibald уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Ямайка 98.2% (108)
    X 1.8% (2)
    Сент-Китс и Невис 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ямайка
    Ничья
    Сент-Китс и Невис
    1.13
    25.00
    60.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ямайка 5:0 Сент-Китс и Невис

    Исход игры
    Ямайка
    98.2% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    Сент-Китс и Невис
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (66)
    Меньше
    38.89% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    18.52% (20)
    Нет
    81.48% (88)
    Популярный счёт
    3:0 Ямайка
    28.2% (31)
    2:0 Ямайка
    27.3% (30)
    4:0 Ямайка
    9.1% (10)
    1:0 Ямайка
    9.1% (10)
    2:1 Ямайка
    7.3% (8)
    3:1 Ямайка
    4.5% (5)
    4:1 Ямайка
    4.5% (5)
    5:0 Ямайка
    4.5% (5)
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    Ямайка
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