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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Гваделупа
1:1
Второй тайм: 54'
Гватемала
FIFA #116
0'
1:0
27' Гол
Гравильон Эндрю
36' Желтая карточка
Саравия Родриго
38' Желтая карточка
Плюман Анже-Фредди
1:1
39' Гол
Рубин Рубио
41' Желтая карточка
Руярд Дэви
54' Желтая карточка

Ход матча

27'
Гравильон Эндрю
1:0
36'
 
Саравия Родриго
38'
Плюман Анже-Фредди
 
39'
1:1
Рубин Рубио
41'
Руярд Дэви
 
46'
 
Апарисио Хорхе
Кастелланос Оскар
46'
 
Секуин Марлон
Саравия Родриго
54'
 
Прогнозы 109
Гваделупа 21.1% (23)
X 35.8% (39)
Гватемала 43.1% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гваделупа
Ничья
Гватемала
3.80
3.39
2.60
Все Коэффициенты
23
Руярд
Дэви
2
Альфонс
Микаэль
19
Лина
Медди
13
Авинель
Седрик
17
Барон
Энтони
18
Сольве
Стив
3
Гравильон
Эндрю
8
Плюман
Анже-Фредди
15
Леборн
Жордан
10
Фаэтон
Маттиас
9
Амброз
Тьерри
1
Ахен
Николас
7
Эррера
Аарон
4
Самайоа
Хосе
Пинто
3
Самайоа
Николас
2
Ардон
Хосе
17
Кастелланос
Оскар
8
Саравия
Родриго
18
Мендес-Лейнг
Натаниэл
13
Галиндо
Алехандро
19
Gabriel
Garcia
9
Рубин
Рубио
Гваделупа
4-2-3-1
Гватемала
4-2-3-1

История личных встреч

Гваделупа
Гватемала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

CGCQ
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Гваделупа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаэтон Маттиас 2 0.67
Амброз Тьерри 1 0.33
Плюман Анже-Фредди 1 0.33
Гравильон Эндрю 1 0.33
Барон Энтони 1 0.33
Гватемала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубин Рубио 1 0.33
Лом Дарвин 1 0.33

Карточки

Гваделупа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лина Медди 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Плюман Анже-Фредди 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Фаэтон Маттиас 1 0
Руярд Дэви 1 0
Гватемала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 2 0
Мехия Карлос 1 0
Самайоа Николас 1 0
Ардон Хосе 1 0

Результаты матчей

Гваделупа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гватемала
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1
Гваделупа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гватемала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гваделупа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Куба - Гваделупа 1:4 Канада - Гваделупа 2:2 Гваделупа - Гайана 2:0 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 0:5
Куба - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Антигуа и Барбуда 0:1 Гваделупа - Барбадос 2:1 Барбадос - Гваделупа 0:1 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Куба 2:1 Гваделупа - Кабо-Верде 0:2 Суринам - Гваделупа 2:1 Гваделупа - Ямайка 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 Гватемала - Гваделупа 1:1 Гваделупа - Багамские Острова 2:0 Гваделупа - Тёркс и Кайкос 10:0 Синт-Мартен - Гваделупа 1:2 Тёркс и Кайкос - Гваделупа 0:3 Гваделупа - Синт-Мартен 5:1
Гватемала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гватемала - Канада 0:0 Гватемала - Куба 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0
Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0 Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1

Результаты матчей

Гваделупа
Гватемала

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гваделупа
Гватемала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гваделупа
 1:1 3 1 2 0 7 - 4 5
2.
Канада
 3:1 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Гватемала
 1:1 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Куба
 1:3 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
США Васкес Брэндон 2
США Михайлович Джордже 2
Гаити Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Ямайка Лоу Дэмион 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Дэви Руйяр получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Gabriel Garcia сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Рубин Рубио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Плюман Анже-Фредди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Саравия Родриго получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Леборн Жордан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гравильон Эндрю бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.9% пользователей.
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Прогнозы 109
Гваделупа 21.1% (23)
X 35.8% (39)
Гватемала 43.1% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гваделупа
Ничья
Гватемала
3.80
3.39
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гваделупа 1:1 Гватемала онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гваделупа 1:1 Гватемала

Исход игры
Гваделупа
21.1% (23)
Ничья
35.8% (39)
Гватемала
43.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
60.75% (65)
Нет
39.25% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (37)
0:1 Гватемала
17.4% (19)
1:2 Гватемала
16.5% (18)
1:0 Гваделупа
9.2% (10)
0:2 Гватемала
7.3% (8)
2:1 Гваделупа
7.3% (8)
2:0 Гваделупа
2.8% (3)
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