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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 3. Стадион: .
Гваделупа
2:3
Конец матча
Гватемала
FIFA #116
0'
1:0
27' Гол
Гравильон Эндрю
36' Желтая карточка
Саравия Родриго
38' Желтая карточка
Плюман Анже-Фредди
1:1
39' Гол
Рубин Рубио
41' Желтая карточка
Руярд Дэви
54' Желтая карточка
Сольве Стив
2:1
63' Пенальти
Плюман Анже-Фредди
2:2
70' Гол
Рубин Рубио
2:3
76' Гол
Мехия Карлос
80' Желтая карточка
Самайоа Хосе Пинто
2:3
88' Не забитый пенальти
Фаэтон Маттиас
90' Желтая карточка
Luis Fernando Tena
90' Вторая желтая карточка
Сольве Стив
90'+9

Ход матча

27'
Гравильон Эндрю
1:0
36'
 
Саравия Родриго
38'
Плюман Анже-Фредди
 
39'
1:1
Рубин Рубио
41'
Руярд Дэви
 
46'
 
Апарисио Хорхе
Кастелланос Оскар
46'
 
Секуин Марлон
Саравия Родриго
54'
Сольве Стив
 
63'
Плюман Анже-Фредди
2:1
68'
 
Педро Альтан
Галиндо Алехандро
68'
 
Мехия Карлос
Gabriel Garcia
70'
2:2
Рубин Рубио
71'
Саинтини Натаниэль
Леборн Жордан
 
75'
Аннетт Квентин
Плюман Анже-Фредди
 
76'
2:3
Мехия Карлос
79'
 
Лом Дарвин
Рубин Рубио
80'
 
Самайоа Хосе Пинто
88'
Фаэтон Маттиас
2:3
89'
Давидас Стивен
Лина Медди
 
89'
Аркимед Лютер
Амброз Тьерри
 
90'
 
Luis Fernando Tena
90'
Сольве Стив
 
Прогнозы 109
Гваделупа 21.1% (23)
X 35.8% (39)
Гватемала 43.1% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Руярд
Дэви
2
Альфонс
Микаэль
19
Лина
Медди
13
Авинель
Седрик
17
Барон
Энтони
18
Сольве
Стив
3
Гравильон
Эндрю
8
Плюман
Анже-Фредди
15
Леборн
Жордан
10
Фаэтон
Маттиас
9
Амброз
Тьерри
1
Ахен
Николас
7
Эррера
Аарон
4
Самайоа
Хосе
Пинто
3
Самайоа
Николас
2
Ардон
Хосе
17
Кастелланос
Оскар
8
Саравия
Родриго
18
Мендес-Лейнг
Натаниэл
13
Галиндо
Алехандро
19
Gabriel
Garcia
9
Рубин
Рубио
Гваделупа
4-2-3-1
Гватемала
4-2-3-1

История личных встреч

Гваделупа
Гватемала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

CGCQ
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Гваделупа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаэтон Маттиас 2 0.67
Плюман Анже-Фредди 2 (1) 0.67
Амброз Тьерри 1 0.33
Гравильон Эндрю 1 0.33
Барон Энтони 1 0.33
Гватемала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубин Рубио 2 0.67
Мехия Карлос 1 0.33
Лом Дарвин 1 0.33

Карточки

Гваделупа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольве Стив 1 1
Лина Медди 1 0
Альфонс Микаэль 1 0
Плюман Анже-Фредди 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Фаэтон Маттиас 1 0
Руярд Дэви 1 0
Гватемала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 2 0
Самайоа Хосе Пинто 1 0
Мехия Карлос 1 0
Самайоа Николас 1 0
Ардон Хосе 1 0
Luis Fernando Tena 1 0

Результаты матчей

Гваделупа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гватемала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Гваделупа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1
Гваделупа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гватемала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

8
1

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гваделупа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Куба - Гваделупа 1:4 Канада - Гваделупа 2:2 Гваделупа - Гайана 2:0 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 0:5
Куба - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Антигуа и Барбуда 0:1 Гваделупа - Барбадос 2:1 Барбадос - Гваделупа 0:1 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Куба 2:1 Гваделупа - Кабо-Верде 0:2 Суринам - Гваделупа 2:1 Гваделупа - Ямайка 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 Гватемала - Гваделупа 1:1 Гваделупа - Багамские Острова 2:0 Гваделупа - Тёркс и Кайкос 10:0 Синт-Мартен - Гваделупа 1:2 Тёркс и Кайкос - Гваделупа 0:3 Гваделупа - Синт-Мартен 5:1
Гватемала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гватемала - Канада 0:0 Гватемала - Куба 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0
Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0 Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1

Результаты матчей

Гваделупа
Гватемала

Точный счет

2:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гваделупа
Гватемала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гватемала
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Канада
 3 1 2 0 6 - 4 5
3.
Гваделупа
 3 1 1 1 8 - 6 4
4.
Куба
 3 0 0 3 3 - 9 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
США Феррейра Хесус 6
Ямайка Грэй Демарай 2
Гватемала Рубин Рубио 2
США Васкес Брэндон 2
Мартиника Бюрнер Патрик 2
Весь список

Топ нарушителей
Гваделупа Сольве Стив 1 1
Катар Фати Ахмед 2
Панама Годой Анибал 2
Катар Аль-Рави Бассам 2
Катар Сальман Тарек 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Дэви Руйяр получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Gabriel Garcia сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Рубин Рубио бьет в цель!
    Прогнозы 109
    Гваделупа 21.1% (23)
    X 35.8% (39)
    Гватемала 43.1% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гваделупа 2:3 Гватемала

    Исход игры
    Гваделупа
    21.1% (23)
    Ничья
    35.8% (39)
    Гватемала
    43.1% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.1% (29)
    Меньше
    72.9% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    60.75% (65)
    Нет
    39.25% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (37)
    0:1 Гватемала
    17.4% (19)
    1:2 Гватемала
    16.5% (18)
    1:0 Гваделупа
    9.2% (10)
    0:2 Гватемала
    7.3% (8)
    2:1 Гваделупа
    7.3% (8)
    2:0 Гваделупа
    2.8% (3)
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