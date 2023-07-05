Тур: 3. Стадион: Ред Булл Арена.
0'
1:0
27' ГолГравильон Эндрю
36' Желтая карточкаСаравия Родриго
38' Желтая карточкаПлюман Анже-Фредди
1:1
39' ГолРубин Рубио
41' Желтая карточкаРуярд Дэви
54' Желтая карточкаСольве Стив
2:1
63' ПенальтиПлюман Анже-Фредди
2:2
70' ГолРубин Рубио
2:3
76' ГолМехия Карлос
80' Желтая карточкаСамайоа Хосе Пинто
2:3
88' Не забитый пенальтиФаэтон Маттиас
90' Желтая карточкаLuis Fernando Tena
90' Вторая желтая карточкаСольве Стив
90'+9
Ход матча
27'
1:0
36'
39'
1:1
41'
54'
63'
70'
2:2
76'
2:3
88'
2:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Руярд
Дэви
19
Лина
Медди
17
Барон
Энтони
18
Сольве
Стив
- Основной состав
-
23 Руярд ДэвиВратарь
- Защитник
-
19 Лина МеддиЗащитник
- Защитник
-
17 Барон ЭнтониЗащитник
-
18 Сольве СтивПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Коньяр БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Англома Жослен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перес ФредиВратарь
- Защитник
-
16 Моралес ХосеЗащитник
-
11 Арчила СезарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лом ДарвинНападающий
-
Главный тренер: Тена Луис Фернандо
История личных встреч
Гваделупа
Гватемала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Гваделупа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаэтон Маттиас
|2
|0.67
|Плюман Анже-Фредди
|2 (1)
|0.67
|Амброз Тьерри
|1
|0.33
|Гравильон Эндрю
|1
|0.33
|Барон Энтони
|1
|0.33
Гватемала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубин Рубио
|2
|0.67
|Мехия Карлос
|1
|0.33
|Лом Дарвин
|1
|0.33
Карточки
Гваделупа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольве Стив
|1
|1
|Лина Медди
|1
|0
|Альфонс Микаэль
|1
|0
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Фаэтон Маттиас
|1
|0
|Руярд Дэви
|1
|0
Гватемала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Родриго
|2
|0
|Самайоа Хосе Пинто
|1
|0
|Мехия Карлос
|1
|0
|Самайоа Николас
|1
|0
|Ардон Хосе
|1
|0
|Luis Fernando Tena
|1
|0
Результаты матчей
Гваделупа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гватемала
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Гваделупа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гватемала
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Гваделупа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гватемала
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
8
1
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гваделупа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Куба - Гваделупа 1:4 Канада - Гваделупа 2:2 Гваделупа - Гайана 2:0 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 0:5
Куба - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Антигуа и Барбуда 0:1 Гваделупа - Барбадос 2:1 Барбадос - Гваделупа 0:1 Антигуа и Барбуда - Гваделупа 1:0 Гваделупа - Куба 2:1 Гваделупа - Кабо-Верде 0:2 Суринам - Гваделупа 2:1 Гваделупа - Ямайка 1:2 Коста-Рика - Гваделупа 3:1 Гватемала - Гваделупа 1:1 Гваделупа - Багамские Острова 2:0 Гваделупа - Тёркс и Кайкос 10:0 Синт-Мартен - Гваделупа 1:2 Тёркс и Кайкос - Гваделупа 0:3 Гваделупа - Синт-Мартен 5:1
Гватемала
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гватемала - Канада 0:0 Гватемала - Куба 1:0 Гватемала - Венесуэла 0:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0
Гватемала - Тринидад и Тобаго 0:1 Мексика - Гватемала 2:0 Гватемала - Французская Гвиана 4:0 Белиз - Гватемала 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Гватемала - Никарагуа 3:1 Катар - Гватемала 2:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Гватемала - Доминиканская Республика 2:0 Доминиканская Республика - Гватемала 1:1 Гватемала - Белиз 2:0 Французская Гвиана - Гватемала 2:0 Гватемала - Мексика 0:0 Сальвадор - Гватемала 0:4 Гватемала - Гаити 2:1
Результаты матчей
Гваделупа
Гватемала
Точный счет
2:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гваделупа
Гватемала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
- — Выход в 1/4 финала
|США
|Феррейра Хесус
|6
|Ямайка
|Грэй Демарай
|2
|Гватемала
|Рубин Рубио
|2
|США
|Васкес Брэндон
|2
|Мартиника
|Бюрнер Патрик
|2
|Гваделупа
|Сольве Стив
|1 1
|Катар
|Фати Ахмед
|2
|Панама
|Годой Анибал
|2
|Катар
|Аль-Рави Бассам
|2
|Катар
|Сальман Тарек
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гваделупа 2:3 Гватемала
Исход игры
Гваделупа
21.1% (23)
Ничья
35.8% (39)
Гватемала
43.1% (47)
Тотал 2.5
Больше
27.1% (29)
Меньше
72.9% (78)
Обе команды забьют
Да
60.75% (65)
Нет
39.25% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (37)
0:1 Гватемала
17.4% (19)
1:2 Гватемала
16.5% (18)
1:0 Гваделупа
9.2% (10)
0:2 Гватемала
7.3% (8)
2:1 Гваделупа
7.3% (8)
2:0 Гваделупа
2.8% (3)
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